«Лион» пополнился Морелем

Французский «Лион» объявил о подписании защитника Жереми Мореля. С игроком заключен контракт на 3 сезона.
31-летний Морель на правах свободного агента перебрался в «Лион» из «Марселя», в котором он провел четыре последних сезона.
31-летний Морель на правах свободного агента перебрался в «Лион» из «Марселя», в котором он провел четыре последних сезона.
Игрок подтвердил, что он отверг возможность подписания контракта с зарубежным клубом для того, чтобы остаться во Франции, поскольку его сын болен и требует определённого лечения.
Игрок подтвердил, что он отверг возможность подписания контракта с зарубежным клубом для того, чтобы остаться во Франции, поскольку его сын болен и требует определённого лечения.