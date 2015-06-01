ГлавнаяНовости

«Лион» пополнился Морелем

01 июня 2015, 20:26
 Французский «Лион» объявил о подписании защитника Жереми Мореля. С игроком заключен контракт на 3 сезона.

31-летний Морель на правах свободного агента перебрался в «Лион» из «Марселя», в котором он провел четыре последних сезона. 
Все новости
Официально«Лацио» продал бывшего защитника «Ростова»
Сегодня, 09:02 Комментарии4
Черепашка-ниндзя, Лох-несское чудовище и Шварценнеггер. Лучшие презентации и анонсы футбольных трансферов лета и осени
19 октябряЕвгений Петров в блоге "Соккер" ТопКомментарии4
Официально«Кристал Пэлас» подписал вратаря, которым интересовался «Ливерпуль»
17 октября ФотоКомментарии5
Официально«Тоттенхэм» объявил о трансфере защитника «Суонси». Его представил Бэйл
16 октября ФотоВидеоКомментарии4
Официально«Кристал Пэлас» подписал Клайна
14 октября ФотоКомментарии9
ОфициальноНецид перебрался в «Богемианс 05»
14 октября ФотоКомментарии13
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
3емлянин
3емлянин
09 июня 2015 в 16:32
Успехов в новом клубе :~))
Sevastopol-www
Sevastopol-www
02 июня 2015 в 22:04
Сумел прокрасться в прайд...
MK-42
MK-42
02 июня 2015 в 09:12
Эх Марсель,Марсель!какого защитника профукал.
MK-42
MK-42 ответ TY13R (раскрыть)
02 июня 2015 в 09:12
этот пенсионер лучше всех в защите играл!
nahan
nahan
02 июня 2015 в 07:26
Трансфер сезона...
Санчо Панса
Санчо Панса
02 июня 2015 в 05:51
Ну что же, удачи в новом клубе, Жереми! Сменил один Олимпик на другой)
Сливки общества
Сливки общества
01 июня 2015 в 23:08
В своей новой команде Морель будет выступать под 15-м игровым номером. «Марсель» в свою очередь поблагодарил футболиста за годы в клубе и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Игрок подтвердил, что он отверг возможность подписания контракта с зарубежным клубом для того, чтобы остаться во Франции, поскольку его сын болен и требует определённого лечения.
dima090887
dima090887
01 июня 2015 в 22:09
Удачи!
TY13R
TY13R
01 июня 2015 в 22:07
Марсель избавился от пенсионера)))
spartach091
spartach091
01 июня 2015 в 20:34
удачи в новом клубе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100