Гол Агуэро принес Аргентине победу над Уругваем

В рамках группового раунда Кубка Америки аргентинцы обыграли команду Уругвая.
17 июня, Ла Серена, стадион Ла Портада
Аргентина — Уругвай - 1:0 (0:0)
Гол: Агуэро 56'.
Аргентина: Ромеро, Рохо, Гарай, Отаменди, Сабалета, Маскерано, Ди Мария (Роберто Перейра 89'), Билья, Пасторе (Банега 78'), Месси, Агуэро (Тевес 79') .
Уругвай: Муслера, Альваро Перейра, Годин, Хименес, Макси Перейра, Кристиан Родригес (Карлос Санчес 63'), Риос, Альваро Гонсалес, Лодейро (Абель Эрнандес 67'), Эдинсон Кавани, Ролан.
Предупреждения: Лодейро 30', Маскерано 45+1', Годин 65', Рохо 71', Ромеро 84', Альваро Перейра 87'
Судья: Сандро Рикки (Бразилия)
«Соккер.Ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
17 июня, Ла Серена, стадион Ла Портада
Аргентина — Уругвай - 1:0 (0:0)
Гол: Агуэро 56'.
Аргентина: Ромеро, Рохо, Гарай, Отаменди, Сабалета, Маскерано, Ди Мария (Роберто Перейра 89'), Билья, Пасторе (Банега 78'), Месси, Агуэро (Тевес 79') .
Уругвай: Муслера, Альваро Перейра, Годин, Хименес, Макси Перейра, Кристиан Родригес (Карлос Санчес 63'), Риос, Альваро Гонсалес, Лодейро (Абель Эрнандес 67'), Эдинсон Кавани, Ролан.
Предупреждения: Лодейро 30', Маскерано 45+1', Годин 65', Рохо 71', Ромеро 84', Альваро Перейра 87'
Судья: Сандро Рикки (Бразилия)
«Соккер.Ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Определяют лучшего игрока в конце года и вручают ЗМ. Месси их получал 4 раза.
Если ты не знал, спроси у тех, кто разбирается в футболах.
Определяют лучшего игрока в конце года и вручают ЗМ. Месси их получал 4 раза.
Если ты не знал, спроси у тех, кто разбирается в футболах.
А касательно матча.. Молитесь на Агуэро
А касательно матча.. Молитесь на Агуэро
1 Месси
2 Алонсо
3 Феттель
1 Месси
2 Алонсо
3 Феттель
Я обосновал что и как...а вот ты мои факты своим жалким мнением никак не поменяешь...
я же тебе уже не раз говорил....у тебя это выглядит что то типо,Телевизор - это холодильник ,а машина-телефон.....сечешь ??
Расскажи мне еще про Пеле,что он просто мастер футбола,а Роналдо просто выдающийся игрок клубного футболе...поржу еще...
Даже слово "Глор" на форуме так распиаренно..что даже от Марадонны не отличается...ты употребляешь тут все что Заезженно годами....
Я обосновал что и как...а вот ты мои факты своим жалким мнением никак не поменяешь...
я же тебе уже не раз говорил....у тебя это выглядит что то типо,Телевизор - это холодильник ,а машина-телефон.....сечешь ??
Расскажи мне еще про Пеле,что он просто мастер футбола,а Роналдо просто выдающийся игрок клубного футболе...поржу еще...
Даже слово "Глор" на форуме так распиаренно..что даже от Марадонны не отличается...ты употребляешь тут все что Заезженно годами....
Лучший игрок матча: Месси
Лучший игрок матча: Месси
Лучший игрок матча: Месси
Лучший игрок матча: Месси
Лучший игрок матча: Месси
Лучший игрок матча: Месси
В принципе неплохой матч, особенно второй тайм!
Аргентину с победой!
В принципе неплохой матч, особенно второй тайм!
Аргентину с победой!