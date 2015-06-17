ГлавнаяНовости

Гол Агуэро принес Аргентине победу над Уругваем

17 июня 2015, 04:26
В рамках группового раунда Кубка Америки аргентинцы обыграли команду Уругвая.

17 июня, Ла Серена, стадион Ла Портада 

Аргентина — Уругвай - 1:0 (0:0)
Гол: Агуэро 56'.

Аргентина: Ромеро, Рохо, Гарай, Отаменди, Сабалета, Маскерано, Ди Мария (Роберто Перейра 89'), Билья, Пасторе (Банега 78'), Месси, Агуэро (Тевес 79') .

Уругвай:  Муслера, Альваро Перейра, Годин, Хименес, Макси Перейра, Кристиан Родригес (Карлос Санчес 63'), Риос, Альваро Гонсалес, Лодейро (Абель Эрнандес 67'), Эдинсон Кавани, Ролан.
 
Предупреждения: Лодейро 30', Маскерано 45+1', Годин 65', Рохо 71', Ромеро 84', Альваро Перейра 87'

Судья: Сандро Рикки (Бразилия) 

«Соккер.Ру» вел онлайн-трансляцию этого матча.
Все новости
Иммобиле не сыграет в матче с «Зенитом»
Сегодня, 15:59 Комментарии20
АПЛ не планируют останавливать, несмотря на локдаун в Англии
01 ноября Комментарии9
Европейская Суперлига стартует с сезона 2022/23
31 октября Комментарии38
Левандовски не отправился с «Баварией» на матч против «Кельна»
31 октября Комментарии2
Федерация футбола Италии изменила протокол COVID-19
31 октября Комментарии2
Серию А могут доиграть в формате плей-офф
31 октября Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Argentina Messi 10
Argentina Messi 10 ответ Ахад (раскрыть)
19 июня 2015 в 06:58
Мне так жал, что твой язык не передает, то, что есть у тебя внутри. Да все знают, ты знаешь я знаю твои ребятушки знают, на аватаре, что МЕССИ лучший игрок в истории всех времен.
Определяют лучшего игрока в конце года и вручают ЗМ. Месси их получал 4 раза.
Если ты не знал, спроси у тех, кто разбирается в футболах.
MrVanes-Zenit
MrVanes-Zenit
18 июня 2015 в 13:04
Аргентина обязана брать Кубок Америки с таким-то составом, когда на скамейке сидят Тевес и Игуаин
ron 80
ron 80 ответ Ахад (раскрыть)
17 июня 2015 в 22:28
О-о-о, Лео как вас от пялил, что у вас ещё лет так надцать, от одного его имени, зуд идти будет....Ха-ха-ха....
Летчик66
Летчик66
17 июня 2015 в 22:11
Величайший футболист! Он заслуживает всех наград. А те кто это не признают, просто малолетние хейтеры!
рус фан
рус фан ответ Hезнакомец (раскрыть)
17 июня 2015 в 18:58
Может Лионель устал, выглядит конечно не как в матчах с Баварией скажем. Кстати я считаю что Месси полезней (а значит и лучше) Криштиану это очевидно, хотя я как вы знаете болел Реала.
Япoнчик
Япoнчик
17 июня 2015 в 18:53
Пасторе лучший игрок мачта против Уругвая. 2-ой тур Кубка Америки!
flirt
flirt ответ KATALONIAFAN (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня 2015 в 18:41
а ты что за плут??? своей дорогой иди, или у тебя комплекс
реал-король
реал-король
17 июня 2015 в 18:20
Без кусареса можно было начинать со счета 0 1.
Ахад
Ахад ответ JepPs (раскрыть)
17 июня 2015 в 18:00
мои два красавчика и не претендуют на звание божеств футбола...один из них по факту лучший игрок мира-13...другой такой же лучший на чемпионате мира-14 плюс финалист-10...но разве теперь факты кого то интересуют?:)
Ахад
Ахад ответ baltazor (раскрыть)
17 июня 2015 в 17:56
как и аргентина с месиком
baltazor
baltazor
17 июня 2015 в 17:50
Уругвай без Суареса - жалкое зрелище...
Galaxy real way
Galaxy real way
17 июня 2015 в 17:36
Агуэро хорош!
Krish7
Krish7 ответ JepPs (раскрыть)
17 июня 2015 в 17:16
Вицечемпионы мира
Krish7
Krish7 ответ chirkamessi (раскрыть)
17 июня 2015 в 17:14
А вы знаете что майвезер не лучший боксер мира? На самом деле первый месси
flirt
flirt ответ Barca visca el (раскрыть)
17 июня 2015 в 17:08
Слышал что Месси выделывает с женщинами.. УУУ... тебе на зависть...

А касательно матча.. Молитесь на Агуэро
chirkamessi
chirkamessi ответ СПРАВЕДЛИВЫЙ ФАНАТ (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня 2015 в 17:04
Формула 1 ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1 Месси
2 Алонсо
3 Феттель
Barca visca el
Barca visca el
17 июня 2015 в 16:47
Аргентину с победой! Месси даже в не самом лучшем своём матче выдал такой уровень, до которого Роналду, Азару, и прочим как до луны.
JepPs
JepPs ответ Ахад (раскрыть)
17 июня 2015 в 16:14
а твои два клоуна на аватаре,много чего со сборной на выигрывали ???
JepPs
JepPs ответ Ахад (раскрыть)
17 июня 2015 в 16:12
Глупости это ты тут морозишь,знаток ....

Я обосновал что и как...а вот ты мои факты своим жалким мнением никак не поменяешь...

я же тебе уже не раз говорил....у тебя это выглядит что то типо,Телевизор - это холодильник ,а машина-телефон.....сечешь ??

Расскажи мне еще про Пеле,что он просто мастер футбола,а Роналдо просто выдающийся игрок клубного футболе...поржу еще...

Даже слово "Глор" на форуме так распиаренно..что даже от Марадонны не отличается...ты употребляешь тут все что Заезженно годами....




Zen-Aky
Zen-Aky
17 июня 2015 в 16:12
С победой Аргентину!
Krish7
Krish7 ответ Ахад (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:54
Баскетбол. Финал четырех. Реал Мадрид Олимпиакос
Лучший игрок матча: Месси
Krish7
Krish7 ответ Ахад (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:49
Майвезер - Паккьяо
Лучший игрок матча: Месси
Krish7
Krish7 ответ Ахад (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:48
Так и есть
Ахад
Ахад ответ Krish7 (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:40
хоккей канада - россия...5-4...месик - бог!
Ахад
Ахад ответ Krish7 (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:38
кажется пора с этим смирится...будем считать месика одним из самых выдающихся игроков клубного футбола...внуком блаттера...сыном хави...братом иньесты...членом группировки ТРЕЗУБЕЦ...и в общем то посредственным футболистом с исторической точки зрения:)
Krish7
Krish7 ответ СПРАВЕДЛИВЫЙ ФАНАТ (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:35
Теннис. Джокович Надаль 5:7 3:6
Лучший игрок матча: Месси
Ахад
Ахад ответ JepPs (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:35
такую глупость сморозил...прости господи...марадона - "распиаренный фрукт"...вот только одним этим эпитетом ты показал всё своё нулевое знание футбола...гуляй дальше глорик:)
Krish7
Krish7
17 июня 2015 в 15:30
Безоговорочный лидер сборной Аргентины Агуэро сделал свое дело, respect
Ахад
Ахад ответ Недоумoк barc-f (комментарий удален) (раскрыть)
17 июня 2015 в 15:24
ты стал честен с самим собой...прогресс однако
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
17 июня 2015 в 15:07
Уругвай второй Атлетико)

В принципе неплохой матч, особенно второй тайм!

Аргентину с победой!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100