«Майнц» решил расстаться с Харой из-за его поведения в матче Чили — Уругвай

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26 июня 2015, 10:37

Немецкий «Майнц» готов рассмотреть варианты с трансфером чилийского защитника , который заработал себе ужасную репутацию после поединка 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая.

Кавани, а затем получил от него небольшую пощечину, после которой Во втором тайме поединка Хара засунул палец в задний проход, а затем получил от него небольшую пощечину, после которой долго лежал на газоне , изображая страшные муки.

В «Майнце» сочли такое поведение Хары позорным и теперь намерены избавиться от него.