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«Майнц» решил расстаться с Харой из-за его поведения в матче Чили — Уругвай

26 июня 2015, 10:37
 Немецкий «Майнц» готов рассмотреть варианты с трансфером чилийского защитника Гонсало Хары, который заработал себе ужасную репутацию после поединка 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая.
 
Во втором тайме поединка Хара засунул палец в задний проход Кавани, а затем получил от него небольшую пощечину, после которой долго лежал на газоне, изображая страшные муки.
 
В «Майнце» сочли такое поведение Хары позорным и теперь намерены избавиться от него.
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Все комментарии
KLINSI
KLINSI
27 июня 2015 в 23:02
Чем они там занимаются на кубке америки)))
Кудайберген
Кудайберген ответ джерард 70 (комментарий удален) (раскрыть)
27 июня 2015 в 14:45
Безграмотная скотина даже материться правильно не умеешь - ШЕШЕН.
лолос
лолос ответ Axu (раскрыть)
27 июня 2015 в 03:24
"Реал" уже предложение сделал.
vip Ziama
vip Ziama
26 июня 2015 в 23:26
Скауты Барсы засуетились
RMUKMU
RMUKMU
26 июня 2015 в 22:16
В рейтинге самых идиотских поступков на футбольном поле, на первой позиции Луис Суарес продержелся всего 11 месецев.
Sevastopol-www
Sevastopol-www
26 июня 2015 в 21:14
Хару по харе...
ManUtd4
ManUtd4
26 июня 2015 в 21:05
Что я только что прочитал..
ABRAM995
ABRAM995
26 июня 2015 в 20:18
Правильно,пусть будет прокаженным профессионального футбола,эта наглая,гнилая харя вполне это заслужила
ABRAM995
ABRAM995 ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
26 июня 2015 в 20:15
Смотрю серого вещества у тебя не слишком много, раз ты даже сюда Реал приплела)
Lil_Nigga
Lil_Nigga ответ Venezuela (раскрыть)
26 июня 2015 в 20:08
а тебе не кажется, что есть разница между симуляцией и провокацией???
Lil_Nigga
Lil_Nigga
26 июня 2015 в 20:06
еще бы и федерация влепила дисквалификацию, вообще было бы отлично...дожились, чего только не увидишь на поле нынче..
Патриот 05
Патриот 05 ответ Adler angriff (комментарий удален) (раскрыть)
26 июня 2015 в 19:06
Чтобы тебе сувал пальцы?)))
Axu
Axu
26 июня 2015 в 18:28
смелый парень! я бы не рискнул бы совать палец в задний проход Кавани))))
ну а по-большому счёту карьеру себе загубил. ни один приличный клуб не возьмёт его. теперь только на родину ехать играть
112910415
112910415
26 июня 2015 в 18:00
В Майнце рулят приличные люди!
Nurik081
Nurik081
26 июня 2015 в 17:55
Кавани в женскую лигу надо
Bearded man
Bearded man
26 июня 2015 в 16:49
Зато вписал себя в историю.)
oligarx vasia
oligarx vasia
26 июня 2015 в 16:25
фу извращенец
фанатикфутбола
фанатикфутбола
26 июня 2015 в 15:19
Был бы это кто-то из игроков реала, ему бы премию выписали.
Venezuela
Venezuela
26 июня 2015 в 15:12
А где же честь Реала, почему Роналду в команде (это для тех, кто поддерживает решение Майнца)? Ах да, он же не симулирует, я забыл.
P.s. Ну и вспомните в своих клубах симулянтов. Не забудьте написать петицию об их продаже, особенно если они ключевые игроки. Чтоб было по-честному до конца.))
TiffosoBianconero
TiffosoBianconero ответ РЭП НИГГА (раскрыть)
26 июня 2015 в 15:01
следи за языком, нито оторвут и говяжий пришьют
TiffosoBianconero
TiffosoBianconero ответ Vaart23 (раскрыть)
26 июня 2015 в 14:59
Симеоне из него быстро нормального игрока сделает. Я жумаю, что это лучший вариант для общества!
TiffosoBianconero
TiffosoBianconero ответ Воин трои (раскрыть)
26 июня 2015 в 14:58
Дамы вперед
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
26 июня 2015 в 14:56
Реал с радостью его купит
leo1000
leo1000
26 июня 2015 в 14:37
Мерзкий игрок,сперва Суареса за шары пощупал,а теперь засунул палец в ж*пу Кавани)
weinmar
weinmar ответ maxim81413 (раскрыть)
26 июня 2015 в 14:29
Промассировал, ради профилактики )))
weinmar
weinmar
26 июня 2015 в 14:29
Как говорит доктор Быков, "фу-фу-фу!"
maxim81413
maxim81413
26 июня 2015 в 14:19
может быть в душе он врач, и просто проверил Кавани простату
Luter Red
Luter Red
26 июня 2015 в 14:18
Все правильно, подлость футболе надо искоренять !!!
Levadia
Levadia
26 июня 2015 в 14:12
Загнобить и отлучить от футбола.Пусть,к примеру,годик посидит с себе подобными,глядишь и задумается.Ведь не первый раз дурью мается.В прошлый раз Суареса за шары хватал и тоже леща получил.
Олли Кан
Олли Кан
26 июня 2015 в 14:02
но Кавани-то не втащил ему от всей души =)) так, легкая пощечина.. типа как Рома Трахтенберг описывал стадии несогласия женщин:
1) НЕТ!
2) никогда
3) не здесь..
4) не туда
а Кавани-то кокетка, оказывается, та еще =))
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