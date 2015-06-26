«Майнц» решил расстаться с Харой из-за его поведения в матче Чили — Уругвай

Немецкий «Майнц» готов рассмотреть варианты с трансфером чилийского защитника Гонсало Хары, который заработал себе ужасную репутацию после поединка 1/4 финала Кубка Америки против Уругвая.
Во втором тайме поединка Хара засунул палец в задний проход Кавани, а затем получил от него небольшую пощечину, после которой долго лежал на газоне, изображая страшные муки.
В «Майнце» сочли такое поведение Хары позорным и теперь намерены избавиться от него.
ну а по-большому счёту карьеру себе загубил. ни один приличный клуб не возьмёт его. теперь только на родину ехать играть
ну а по-большому счёту карьеру себе загубил. ни один приличный клуб не возьмёт его. теперь только на родину ехать играть
P.s. Ну и вспомните в своих клубах симулянтов. Не забудьте написать петицию об их продаже, особенно если они ключевые игроки. Чтоб было по-честному до конца.))
P.s. Ну и вспомните в своих клубах симулянтов. Не забудьте написать петицию об их продаже, особенно если они ключевые игроки. Чтоб было по-честному до конца.))
1) НЕТ!
2) никогда
3) не здесь..
4) не туда
а Кавани-то кокетка, оказывается, та еще =))
1) НЕТ!
2) никогда
3) не здесь..
4) не туда
а Кавани-то кокетка, оказывается, та еще =))