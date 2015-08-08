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Туран: «Галатасарай» не пытался взять меня в аренду"

08 августа 2015, 10:56
 Новичок «Барселоны» Арда Туран, которого каталонцы из-за санкций со стороны ФИФА смогут заявить лишь зимой, отреагировал на слухи относительно возможного трансфера в «Галатасарай».

«Галатасарай» не пытался взять меня в аренду. Чтобы осуществить такой трансфер, им потребовалось бы потратить все деньги, которые они зарезервировали для молодежной команды, и лично я не хочу, чтобы «Галатасарай» тратил на меня огромные суммы. Кроме того, Луис Энрике желает, чтобы я остался в Барселоне и был как можно ближе к команде", — сказал турок.
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Все комментарии
mendez999
mendez999
22 августа 2015 в 19:44
а не проще ему было бы в январе перейти и все, тупизм
sir_Alex
sir_Alex
11 августа 2015 в 13:20
Всего-то четыре с половиной месяца без футбола, пустяки
Apsny
Apsny
08 августа 2015 в 22:54
До 1 января меньше и меньше времени).
Достан
Достан ответ Bаrsenоga (раскрыть)
08 августа 2015 в 12:15
Ты уже не торт, старый Барсенога обязательно бы исковеркал имя
Bаrsenоga
Bаrsenоga
08 августа 2015 в 11:03
С возрощением домой арда виска коталония.
Federico
Federico
08 августа 2015 в 10:58
умница!
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