Туран: «Галатасарай» не пытался взять меня в аренду"

Новичок «Барселоны» Арда Туран, которого каталонцы из-за санкций со стороны ФИФА смогут заявить лишь зимой, отреагировал на слухи относительно возможного трансфера в «Галатасарай».
«Галатасарай» не пытался взять меня в аренду. Чтобы осуществить такой трансфер, им потребовалось бы потратить все деньги, которые они зарезервировали для молодежной команды, и лично я не хочу, чтобы «Галатасарай» тратил на меня огромные суммы. Кроме того, Луис Энрике желает, чтобы я остался в Барселоне и был как можно ближе к команде", — сказал турок.
«Галатасарай» не пытался взять меня в аренду. Чтобы осуществить такой трансфер, им потребовалось бы потратить все деньги, которые они зарезервировали для молодежной команды, и лично я не хочу, чтобы «Галатасарай» тратил на меня огромные суммы. Кроме того, Луис Энрике желает, чтобы я остался в Барселоне и был как можно ближе к команде", — сказал турок.