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Гылкэ: «Не стану оценивать рефери матча „Барселона“ — „Эспаньол“»

07 января 2016, 15:34
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Главный тренер «Эспаньола» Константин Гылкэ не захотел комментировать решения арбитра, удалившего двух игроков его команды в первом матче Кубка Испании с «Барселоной» (4:1). Также он не стал вдаваться в подробности стычки между командами в подтрибунном помещении.

«Тяжелый результат для нас. С удаленными игроками сразу после инцидента я не говорил. Надеюсь, они в порядке. Мы были озабочены необходимыми перестановками. Об удалениях лучше спросить арбитра. Я не собираюсь оценивать его работу. Он принимает решения. Он владеет игрой. Пусть и отвечает. Он знает, почему принял такие решения. Что случилось в туннеле? Ничего особенного».

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответ BARCA_10 (раскрыть)
07 января 2016 в 23:50
Еще один там из их игроков харахорился, что ели хотели б, то игроков Баоселоны вынесли б с поля.
Apsny
Apsny ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
07 января 2016 в 23:49
Капец ты чепуху несешь отвратную.
Санчо Панса
Санчо Панса
07 января 2016 в 23:13
Ну и не надо, Костя! Ты вообще в Ла Лиге совсем недавно появился, так что не запятнай себе репутацию)
neomessi
neomessi ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
07 января 2016 в 21:46
Ширшани, может ты имеешь ввиду Лео Месси?
neomessi
neomessi ответ 95-shishani-95 (комментарий удален) (раскрыть)
07 января 2016 в 21:31, ред.
миссе? это кто? игрок Эпаньола ?
К стати, кто там у Реала соперник в 1/8 финале ?
BARCA_10
BARCA_10
07 января 2016 в 19:59
Здесь какое то неполное вью, а где же его слова якобы если бы не удаления, то игра пошла бы по другому сценарию и тд?!) Не стану оценивать, потому что и так все ясно было, костоломов еще простили пару раз
EAGinLE
EAGinLE
07 января 2016 в 19:29
Не покарману судья , зачем оценивать .
denmig
denmig
07 января 2016 в 18:28
да его даже местный кдк не хочет оценивать! как можно оценить судейский усор?
rubinovyi2
rubinovyi2
07 января 2016 в 17:53
Да,жаловаться на судейство-последнее дело.
JonSnow
JonSnow
07 января 2016 в 16:35
вратарю их дискву на 12 матчей и закрыт вопрос, пусть дальше в середине таблицы болтаются
starche
starche
07 января 2016 в 16:18
Гылкэ дает такие установки, не будет же он себя осуждать. А его команду надо удалять целиком.
sir_Alex
sir_Alex
07 января 2016 в 16:12
Верно мыслит
Galaxy real way
Galaxy real way
07 января 2016 в 15:41
Тренер молодец! Не то что Хемес.
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