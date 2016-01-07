Гылкэ: «Не стану оценивать рефери матча „Барселона“ — „Эспаньол“»

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07 января 2016, 15:34

Главный тренер «Эспаньола» не захотел комментировать решения арбитра, удалившего двух игроков его команды в первом матче Кубка Испании с «Барселоной» (4:1). Также он не стал вдаваться в подробности стычки между командами в подтрибунном помещении.

«Тяжелый результат для нас. С удаленными игроками сразу после инцидента я не говорил. Надеюсь, они в порядке. Мы были озабочены необходимыми перестановками. Об удалениях лучше спросить арбитра. Я не собираюсь оценивать его работу. Он принимает решения. Он владеет игрой. Пусть и отвечает. Он знает, почему принял такие решения. Что случилось в туннеле? Ничего особенного».