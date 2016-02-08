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Мельгарехо — игрок «Спартака»

08 февраля 2016, 14:32

Бывший полузащитник «Кубани» Лоренцо Мельгарехо перебрался в московский «Спартак».

Игрок уже подписал контракт с «красно-белыми».

Мельгарехо — игрок «Спартака»

Напомним, что в ближайшее время хавбек отправится в Марбелью, где подопечные Дмитрия Аленичева проводят свой второй зимний сбор.

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Все комментарии
у ра
у ра
17 февраля 2016 в 18:48
В первом же матче РПЛ .....ГОЛОМ отличится-это факт.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Shagrath82 (раскрыть)
10 февраля 2016 в 10:26
досвидос
Shagrath82
Shagrath82 ответ Фанат футбола . (раскрыть)
09 февраля 2016 в 08:07
Юношеский максимализм, есть мое видение и плевать что он неправильное. Сколько ходят на Зенит и Спартак можно взять и посчитать), благо статистика имеется, я уверен что Зенит проиграет.
nahan
nahan
09 февраля 2016 в 06:55
Довольный такой, видно, что раскрутил Спартак на кругленькую сумму...
Delight
Delight ответ Дикий мужчина (комментарий удален) (раскрыть)
09 февраля 2016 в 03:10
Дружище, помним, любим, скорбим. Главное сам не пропадай и помни - алкоголизм до добра не доводит(((
Redbluemaunt
Redbluemaunt
08 февраля 2016 в 23:14
Вот это попандос для Лоренцо...)))
ЮЗИК
ЮЗИК
08 февраля 2016 в 22:02
Чего они с ним носятся
alboro
alboro
08 февраля 2016 в 21:51
ура
artem 81
artem 81 ответ просто сашка (раскрыть)
08 февраля 2016 в 20:55
Спартак в ФНЛ думаю не попадет
Хороший Малый
Хороший Малый
08 февраля 2016 в 20:51
Сергей Юран — о переходе Лоренсо Мельгарехо в "Спартак": Не уверен, что это усиление

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран выразил свое мнение относительно приобретения красно-белыми нападающего Лоренсо Мельгарехо.

"Не уверен, что это усиление. Если бы "Спартак" взял нападающего с российским паспортом, я бы еще понял. А Мельгарехо сначала играл защитника, потом полузащитника, сейчас нападающего... Я бы понял, если бы его взяли бесплатно. Сколько за него заплатили? 4.5 миллиона евро? Это очень много для такого футболиста. Слишком много потратили. Нет гарантии, что заиграет. Насколько он быстро адаптируется? Большой вопрос. В "Спартаке" же нужно будет забивать уже с первых весенних туров. По большому счету, он начал играть на позиции форварда только в этом сезоне. Маловато. Ему будет сложно", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Юрана.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Ларин против (комментарий удален) (раскрыть)
08 февраля 2016 в 20:31
это определение как раз тебе больше и подходит. не пиши мне надоел уже.
Hako-Ly
Hako-Ly
08 февраля 2016 в 20:19
Ох парень, ты вышел на опасную тропинку. Теперь тебе обеспечено повышенное внимание со стороны пони, немытых и других представителей фауны РФПЛ:3 Удачи, красно-белый!
seregavj955
seregavj955
08 февраля 2016 в 20:03
Шаг вперед однозначно!!Через пару лет Спартак нормализирует игру,и будет в ЛЧ!
Red blu
Red blu
08 февраля 2016 в 19:52
Поставил крест на своей карьере!
vashinin
vashinin ответ 112910415 (раскрыть)
08 февраля 2016 в 19:47
горевать не вижу причин))
112910415
112910415
08 февраля 2016 в 19:30
спокойно порадуемся
orech
orech
08 февраля 2016 в 19:24
Ура!
Хороший Малый
Хороший Малый
08 февраля 2016 в 19:20
Ну с покупочкой)наверно в контракте сумма отступных как у Промеса 80 млн)))))
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Ларин против (раскрыть)
08 февраля 2016 в 19:12
плевать на твоё медиа . Зенит лучше и популярнее. точка.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Ларин против (раскрыть)
08 февраля 2016 в 19:11
для кого-то популярнее , а для кого-то нет . у каждого свои вкусы .
Ларин против
Ларин против ответ Фанат футбола . (раскрыть)
08 февраля 2016 в 19:06
Ты понимаешь, что я тебе не про игровые кондиции говорю? Речь идет о медиа пространстве. Как тебе еще это объяснить. Спартак популярнее.
капустко
капустко
08 февраля 2016 в 19:03
Удачи ему в Спартаке )
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Ларин против (раскрыть)
08 февраля 2016 в 19:03
Ничего смешного не вижу . Спартак раньше был серьёзным клубом , который достойно представлял Россию в евро кубках . Сегодня этот клуб развалили и он середняк РПЛ . Я не прав ?
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Ларин против (раскрыть)
08 февраля 2016 в 19:01
На играх Зенита полный стадион . На играх Спартака мало народу.
Ларин против
Ларин против ответ Фанат футбола . (раскрыть)
08 февраля 2016 в 18:57
Смешно. Зенит столько не обсуждают сколько Спартак. Да и не ходят так, как на Спартак.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ Ларин против (раскрыть)
08 февраля 2016 в 18:56
был когда-то. Сегодня это Зенит.
Ларин против
Ларин против ответ Фанат футбола . (раскрыть)
08 февраля 2016 в 18:48
Не важно где плетется Спартак. Важно что он самый популярный клуб России. Вот факт.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ KoValery (раскрыть)
08 февраля 2016 в 18:47
это временно. у нас сейчас в приоритете лига чемпионов. что не понятного.
Фанат футбола .
Фанат футбола . ответ spartak11 (раскрыть)
08 февраля 2016 в 18:46
временное недоразумение ...
KoValery
KoValery ответ Фанат футбола . (раскрыть)
08 февраля 2016 в 18:46
Тебе-то грешно говорить про середину таблицы с 6-го места, когда Спартак на 4-м)))
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