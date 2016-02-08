Мельгарехо — игрок «Спартака»

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08 февраля 2016, 14:32

Бывший полузащитник «Кубани» перебрался в московский «Спартак».

Игрок уже подписал контракт с «красно-белыми».

Напомним, что в ближайшее время хавбек отправится в Марбелью, где подопечные Дмитрия Аленичева проводят свой второй зимний сбор.