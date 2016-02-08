Мельгарехо — игрок «Спартака»

Бывший полузащитник «Кубани» Лоренцо Мельгарехо перебрался в московский «Спартак».
Игрок уже подписал контракт с «красно-белыми».
Напомним, что в ближайшее время хавбек отправится в Марбелью, где подопечные Дмитрия Аленичева проводят свой второй зимний сбор.
Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран выразил свое мнение относительно приобретения красно-белыми нападающего Лоренсо Мельгарехо.
"Не уверен, что это усиление. Если бы "Спартак" взял нападающего с российским паспортом, я бы еще понял. А Мельгарехо сначала играл защитника, потом полузащитника, сейчас нападающего... Я бы понял, если бы его взяли бесплатно. Сколько за него заплатили? 4.5 миллиона евро? Это очень много для такого футболиста. Слишком много потратили. Нет гарантии, что заиграет. Насколько он быстро адаптируется? Большой вопрос. В "Спартаке" же нужно будет забивать уже с первых весенних туров. По большому счету, он начал играть на позиции форварда только в этом сезоне. Маловато. Ему будет сложно", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Юрана.
Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран выразил свое мнение относительно приобретения красно-белыми нападающего Лоренсо Мельгарехо.
"Не уверен, что это усиление. Если бы "Спартак" взял нападающего с российским паспортом, я бы еще понял. А Мельгарехо сначала играл защитника, потом полузащитника, сейчас нападающего... Я бы понял, если бы его взяли бесплатно. Сколько за него заплатили? 4.5 миллиона евро? Это очень много для такого футболиста. Слишком много потратили. Нет гарантии, что заиграет. Насколько он быстро адаптируется? Большой вопрос. В "Спартаке" же нужно будет забивать уже с первых весенних туров. По большому счету, он начал играть на позиции форварда только в этом сезоне. Маловато. Ему будет сложно", — приводит "Спорт-Экспресс" слова Юрана.