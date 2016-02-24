Селезнёв прибыл в Краснодар, чтобы подписать контракт с «Кубанью»

Нападающий «Днепра» Евгений Селезнев близок к переходу в «Кубань».
Сообщается, что 30-летний футболист уже прибыл в Краснодар, где в ближайшее время пройдет медицинское обследование, а после подпишет соглашение с «желто-зелеными».
Нападающий «Днепра» Евгений Селезнев близок к переходу в «Кубань».
Сообщается, что 30-летний футболист уже прибыл в Краснодар, где в ближайшее время пройдет медицинское обследование, а после подпишет соглашение с «желто-зелеными».
Работают у нас жители западной Украины рабочими, которые задвигают всяческие АТО) и парень из Луганска, менеджером.
С первыми пересекаюсь мало, да и по-русски они не очень, а вот с луганским общаюсь и порасспросил его про жизнь в ЛНР-ДНР после его поездки туда в отпуск.
Тезисно передаю Вам ситуацию на Донбассе словами местного уроженца.
1. Жизнь тяжелая, з/п маленькая, мама работает медиком и получает 1 800 р. Именно рублей, т.к. гривны в обращении практически нет и республики перешли на рубли.
При этом никто и не мыслит жизни с Украиной, а считают, что рано или поздно войдут в Россию, даже как часть Ростовской области, что всех тоже устраивает.
2. Перемирие - фигня и стреляют каждый день. Но армии ДНР и ЛНР отвечают только стрелковым, т.к. уже нет первоначальных махновских отрядов и создали реальную армейскую структуру.
За ответ тяжелым оружием жестко спрашивают и потому не особо то и ответишь.
Это не нравится части опытных бойцов, которые не хотят обычной армейской жизни по уставам и потому свинтили до обострения ситуации, пообещав вернуться при первом возобновлении реальных боевых действий.
В армии это сложность, т.к. много молодых ныне, без опыта. Но все они добровольцы, причем их достаточно для серьезного конкурса.
Очень хвалят донских казаков, воюют в соотношении 1 к 10 успешно с ВСУ. Вообще добровольцев из России хватает, некоторые и награды получают на этой войне, но регулярных частей РФ нет, это брехня. Хотя есть и советники и спецы, но и с укростороны таких хватает, реально и негров встречали.
У ополчения много техники, захваченной у ВСУ, которые воюют плохо и быстро отступают при столкновениях.
Боеспособны лишь добробаты нацистов, но их в ВСУ сами терпеть не могут и обещают при атаках ополченцев сразу указать места их дислоцирования, лишь бы их самих не трогали. На блок-постах ВСУ настроения именно такие, по крайней мере.
Ополченцам выдали новую форму, российскую, но рекомендуют её беречь, потому используют в частях и на приемах руководства, а так воюют, кто в чем.
Боевой дух у ополченцев высок, т.к. большинство командиров и бойцов - местные, но хватает и добровольцев из России, повторюсь.
3. Украинских товаров практически в торговле нет. Всё - российское, преимущественно ростовских и краснодарских компаний. Причем многих товарных брендов в Москве он вообще ни разу не видел и что это за компании, большой вопрос)
Большая проблема - завязанность на энергетику Украины, но электричество идет, т.к. в обмен Украина вовсю покупает уголь у "сепаратистов")
4. Образование переведено на российские программы. Но очень не хватает учебников. В некоторых школах по 1-3 учебникам на класс. Ессно, учебники из России.
5. Считают, что главная задача - освобождение всех населенных пунктов бывших Луганской и Донецкой областей от Украины. Поэтому Минск воспринимают не совсем положительно, мягко говоря.
Большинство уже не представляет себе жизни в составе Украины. Примечательно, что у этого парня отец-украинец, а мама-русская.
Вот вкратце такой взгляд от жителя Луганска, сына ополченца.
Работают у нас жители западной Украины рабочими, которые задвигают всяческие АТО) и парень из Луганска, менеджером.
С первыми пересекаюсь мало, да и по-русски они не очень, а вот с луганским общаюсь и порасспросил его про жизнь в ЛНР-ДНР после его поездки туда в отпуск.
Тезисно передаю Вам ситуацию на Донбассе словами местного уроженца.
1. Жизнь тяжелая, з/п маленькая, мама работает медиком и получает 1 800 р. Именно рублей, т.к. гривны в обращении практически нет и республики перешли на рубли.
При этом никто и не мыслит жизни с Украиной, а считают, что рано или поздно войдут в Россию, даже как часть Ростовской области, что всех тоже устраивает.
2. Перемирие - фигня и стреляют каждый день. Но армии ДНР и ЛНР отвечают только стрелковым, т.к. уже нет первоначальных махновских отрядов и создали реальную армейскую структуру.
За ответ тяжелым оружием жестко спрашивают и потому не особо то и ответишь.
Это не нравится части опытных бойцов, которые не хотят обычной армейской жизни по уставам и потому свинтили до обострения ситуации, пообещав вернуться при первом возобновлении реальных боевых действий.
В армии это сложность, т.к. много молодых ныне, без опыта. Но все они добровольцы, причем их достаточно для серьезного конкурса.
Очень хвалят донских казаков, воюют в соотношении 1 к 10 успешно с ВСУ. Вообще добровольцев из России хватает, некоторые и награды получают на этой войне, но регулярных частей РФ нет, это брехня. Хотя есть и советники и спецы, но и с укростороны таких хватает, реально и негров встречали.
У ополчения много техники, захваченной у ВСУ, которые воюют плохо и быстро отступают при столкновениях.
Боеспособны лишь добробаты нацистов, но их в ВСУ сами терпеть не могут и обещают при атаках ополченцев сразу указать места их дислоцирования, лишь бы их самих не трогали. На блок-постах ВСУ настроения именно такие, по крайней мере.
Ополченцам выдали новую форму, российскую, но рекомендуют её беречь, потому используют в частях и на приемах руководства, а так воюют, кто в чем.
Боевой дух у ополченцев высок, т.к. большинство командиров и бойцов - местные, но хватает и добровольцев из России, повторюсь.
3. Украинских товаров практически в торговле нет. Всё - российское, преимущественно ростовских и краснодарских компаний. Причем многих товарных брендов в Москве он вообще ни разу не видел и что это за компании, большой вопрос)
Большая проблема - завязанность на энергетику Украины, но электричество идет, т.к. в обмен Украина вовсю покупает уголь у "сепаратистов")
4. Образование переведено на российские программы. Но очень не хватает учебников. В некоторых школах по 1-3 учебникам на класс. Ессно, учебники из России.
5. Считают, что главная задача - освобождение всех населенных пунктов бывших Луганской и Донецкой областей от Украины. Поэтому Минск воспринимают не совсем положительно, мягко говоря.
Большинство уже не представляет себе жизни в составе Украины. Примечательно, что у этого парня отец-украинец, а мама-русская.
Вот вкратце такой взгляд от жителя Луганска, сына ополченца.
Главное - принцип "обнаружения" Российских частей - ловится или убивается ОДИН чел с документами(в большинстве фальшивыми) о прохождении(когда-то) службы в какой-либо части и громогласно утверждается - вот эта часть воюет на Украине.
Непонятно, зачем так далеко ходить - хватайте Порошенко, он тоже служил два года в ПВО, есть фото. и документы можно легко сделать) И объявляйте его часть воюющей на Украине)))
Пойми элементарное - один человек - это не часть. Даже 10 человек из части - это не часть. Любая из перечисленных тобой в полном составе, с обеспечением и т.д. способна в одиночку до Киева дойти. Раз вас не уничтожили, как подразделения ИГИЛ в Сирии - значит, с вами не воюют. И дай бог не будут.
Да, раз уж ты взываешь к разуму - поразмысли:
1. Хронология - началось с Майдана в Киеве, а уже потом Крым и Новороссия(глупо отрицать и не видеть того, что существует в реальности) "Крымский сценарий"? Нет, брат лихой, это Киевский сценарий захвата административных зданий! Если уж делаешь переворот по центру(в столице) - то будь готов, что некоторые края тебя не поддержат и отвалятся - так было всегда и так будет. Примеры привести?
2. В Крыму были Российские войска - на законном, кстати, основании, НО ГЛАВНОЕ - в Крыму не было НИ ОДНОГО УБИТОГО!!!
Раз в Новороссии гора трупов, не логично ли предположить, что наших войск там всё-таки не было? Включишь логику?
3. Стрелков приехал с 30 людьми и стрелковым оружием - уж этот факт даже укросми не отрицают. Этого, ты считаешь, достаточно? Если не пользоваться поддержкой местного населения? Как с логикой?
Главное - принцип "обнаружения" Российских частей - ловится или убивается ОДИН чел с документами(в большинстве фальшивыми) о прохождении(когда-то) службы в какой-либо части и громогласно утверждается - вот эта часть воюет на Украине.
Непонятно, зачем так далеко ходить - хватайте Порошенко, он тоже служил два года в ПВО, есть фото. и документы можно легко сделать) И объявляйте его часть воюющей на Украине)))
Пойми элементарное - один человек - это не часть. Даже 10 человек из части - это не часть. Любая из перечисленных тобой в полном составе, с обеспечением и т.д. способна в одиночку до Киева дойти. Раз вас не уничтожили, как подразделения ИГИЛ в Сирии - значит, с вами не воюют. И дай бог не будут.
Да, раз уж ты взываешь к разуму - поразмысли:
1. Хронология - началось с Майдана в Киеве, а уже потом Крым и Новороссия(глупо отрицать и не видеть того, что существует в реальности) "Крымский сценарий"? Нет, брат лихой, это Киевский сценарий захвата административных зданий! Если уж делаешь переворот по центру(в столице) - то будь готов, что некоторые края тебя не поддержат и отвалятся - так было всегда и так будет. Примеры привести?
2. В Крыму были Российские войска - на законном, кстати, основании, НО ГЛАВНОЕ - в Крыму не было НИ ОДНОГО УБИТОГО!!!
Раз в Новороссии гора трупов, не логично ли предположить, что наших войск там всё-таки не было? Включишь логику?
3. Стрелков приехал с 30 людьми и стрелковым оружием - уж этот факт даже укросми не отрицают. Этого, ты считаешь, достаточно? Если не пользоваться поддержкой местного населения? Как с логикой?
В Мариуполе много людей и много мнений, я тебе привел пример реальной семейной трагедии и у меня там такое количество родни, что мнение большинства я знаю не по форуму. Мариуполь, ПГТ Мангуш, Мелекино, у меня там и друзья и родственники с которыми я регулярно поддерживаю связь. Они поддерживали сепаров в какой то степени по началу, процент был большой, но мнение за последний год поменялось кардинально. Ну а про друга твоего, но судя по его высказываниям, возрастом еще не вышел, чистый нигилизм и крайности, поэтом не верю не единому его слову.
По поводу новороссии, такой страны не существует, это какая то денегеративная утопия для дебилоидов, это раз. Во вторых, у тебя польностью нарушена хронология событий и причино-следственных связей. Я не хочу писать в 100 раз, но в кратце, все началось с незаконного захвата админ зданий по крымскому сценарию (там кстати тоже войск рф не было? А Путин сначала отрицал, а потом признал, не стыкуется с твоим подходом, да?), где погибло много людей. Запомни, парень, стихийно такое произойти не может, это спланированная акция при поддержке профессиональных военных, с подключениям пропаганды и отработанным сценарием. Восставшие шахтеры, врачи и учителя на БТРах, с гранатометами и ППШ - это сказка для умственно неразвитых.
Ну и конечно же, никто специально ничего не бомбит, но когда ты зовешь войну к себе в дом, она приходит со всеми последствиями. Но распятые мальчики на заборах, целенаправленные обстрелы мирных городов, слезные истории одних и тех же людей но под видом другой роли - это чистой воды Геббельс.
Ох да и запомни, дом моих родных разнесли, тогда когда там была территория террористов, а снаряд прилетел со стороны этих же орков.
Я все сказал, думаю ты все равно будешь кричать про ДНР, хунту, "карательные" батальйоны, Обаму, Гейропу итд, но может какая то часть тебя все таки включит мозг и взглянет на все с альтернативной стороны.
В Мариуполе много людей и много мнений, я тебе привел пример реальной семейной трагедии и у меня там такое количество родни, что мнение большинства я знаю не по форуму. Мариуполь, ПГТ Мангуш, Мелекино, у меня там и друзья и родственники с которыми я регулярно поддерживаю связь. Они поддерживали сепаров в какой то степени по началу, процент был большой, но мнение за последний год поменялось кардинально. Ну а про друга твоего, но судя по его высказываниям, возрастом еще не вышел, чистый нигилизм и крайности, поэтом не верю не единому его слову.
По поводу новороссии, такой страны не существует, это какая то денегеративная утопия для дебилоидов, это раз. Во вторых, у тебя польностью нарушена хронология событий и причино-следственных связей. Я не хочу писать в 100 раз, но в кратце, все началось с незаконного захвата админ зданий по крымскому сценарию (там кстати тоже войск рф не было? А Путин сначала отрицал, а потом признал, не стыкуется с твоим подходом, да?), где погибло много людей. Запомни, парень, стихийно такое произойти не может, это спланированная акция при поддержке профессиональных военных, с подключениям пропаганды и отработанным сценарием. Восставшие шахтеры, врачи и учителя на БТРах, с гранатометами и ППШ - это сказка для умственно неразвитых.
Ну и конечно же, никто специально ничего не бомбит, но когда ты зовешь войну к себе в дом, она приходит со всеми последствиями. Но распятые мальчики на заборах, целенаправленные обстрелы мирных городов, слезные истории одних и тех же людей но под видом другой роли - это чистой воды Геббельс.
Ох да и запомни, дом моих родных разнесли, тогда когда там была территория террористов, а снаряд прилетел со стороны этих же орков.
Я все сказал, думаю ты все равно будешь кричать про ДНР, хунту, "карательные" батальйоны, Обаму, Гейропу итд, но может какая то часть тебя все таки включит мозг и взглянет на все с альтернативной стороны.
Значит, укро-войска имеют полное право бомбить и обстреливать Новороссию? Это типа их территория, что хотим, то и делаем?))) Или Новороссия - это террористы, как в своё время Чечня а теперь ДАИШ? Они в Киеве метро взрывали, ваши больницы захватывали, жилые многоквартирные дома минировали? Так какого же лешего вы к ним с оружием лезете?
Значит, укро-войска имеют полное право бомбить и обстреливать Новороссию? Это типа их территория, что хотим, то и делаем?))) Или Новороссия - это террористы, как в своё время Чечня а теперь ДАИШ? Они в Киеве метро взрывали, ваши больницы захватывали, жилые многоквартирные дома минировали? Так какого же лешего вы к ним с оружием лезете?
Ну давай, назови ХОТЬ ОДИН номер Российской в/ч, воюющей в Новороссии)
Их же ВСЕ ЗНАЮТ))) А потом посмотрим кто из нас двоих "смешной распропагандированный осёл" ))
Ну давай, назови ХОТЬ ОДИН номер Российской в/ч, воюющей в Новороссии)
Их же ВСЕ ЗНАЮТ))) А потом посмотрим кто из нас двоих "смешной распропагандированный осёл" ))
Любезный, в Казани стреляют? Там гуляют добровольческие батальоны? Там блокпосты, запрет свободного передвижения населения и перевозки грузов? Кто-то не признаёт Правительство Татарстана и его автономию? О чём ты?
Любезный, в Казани стреляют? Там гуляют добровольческие батальоны? Там блокпосты, запрет свободного передвижения населения и перевозки грузов? Кто-то не признаёт Правительство Татарстана и его автономию? О чём ты?
А вообще-то да, у нас могильник, без перспектив) Нам же какой-то всемирный банк ужас какой плохой прогноз пальцем на стенке написал, мы прямо от страха все падаем и дрожим)))
Про Мариуполь мне не заливай - другой мой друг СЕЙЧАС ЖИВЁТ в Мариуполе. Динн его ник - можешь зайти на Форум в тему Украина на фкдин и узнать всё из первых рук - что в Киеве простые обыватели вроде тебя и не подозревают. Настроение там такое, чтоб ты знал - только дайте оружие, и мы укро-оккупантов погоним поганой метлой с нашей земли, так они вас любят)
Но это же пропаганда, не правда ли?) И Динн проплаченный агент, и враньё всё это))) Ты даже не знаешь, чей снаряд попал в дом твоей бабушки) Зато точно знаешь, что разграбило "русско-сепаратистское ..") Ничего, сегодня твоё Широкино как раз заняли укро-войска - они восстановят и раздадут пенсии, которые не платят жителям Новороссии - глядишь, и бабушка твоя им зааплодирует)
А вообще-то да, у нас могильник, без перспектив) Нам же какой-то всемирный банк ужас какой плохой прогноз пальцем на стенке написал, мы прямо от страха все падаем и дрожим)))
Про Мариуполь мне не заливай - другой мой друг СЕЙЧАС ЖИВЁТ в Мариуполе. Динн его ник - можешь зайти на Форум в тему Украина на фкдин и узнать всё из первых рук - что в Киеве простые обыватели вроде тебя и не подозревают. Настроение там такое, чтоб ты знал - только дайте оружие, и мы укро-оккупантов погоним поганой метлой с нашей земли, так они вас любят)
Но это же пропаганда, не правда ли?) И Динн проплаченный агент, и враньё всё это))) Ты даже не знаешь, чей снаряд попал в дом твоей бабушки) Зато точно знаешь, что разграбило "русско-сепаратистское ..") Ничего, сегодня твоё Широкино как раз заняли укро-войска - они восстановят и раздадут пенсии, которые не платят жителям Новороссии - глядишь, и бабушка твоя им зааплодирует)
Номера частей рф уже по моему знают все, об этом столько сказано, на международном уровне. Там вообще столько материала на всю войну, что в Гааге работы лет на 10 хватит. Просто альтернативные источники из Николаева об это не поведали. Вы такие смешные, с вами общатся это как разговаривать с ослом, оно животное на тебя смотрит и ничего не понимает, горланит а толку ноль, ослом был, ослом остался.
Номера частей рф уже по моему знают все, об этом столько сказано, на международном уровне. Там вообще столько материала на всю войну, что в Гааге работы лет на 10 хватит. Просто альтернативные источники из Николаева об это не поведали. Вы такие смешные, с вами общатся это как разговаривать с ослом, оно животное на тебя смотрит и ничего не понимает, горланит а толку ноль, ослом был, ослом остался.
Я родом из Мариуполя, я провел детство в Широкино в доме поей тети, дом с табличкой "Давитский". Этого дома сейчас нету, в него попал снаряд, потом его разграбило русско-сепаратисткое "освободительное" овно. Пусть твой друг из Николаева построит им новый дом, раз так Россию любит.
Кстати. по поводу пенсий, всемирный банк ухудшил прогноз по падению ВВП России в 2016 году до 0,7 процент, а если взять падение за 2015, то прогноз тяжелейший. Падение, падение и еще раз падение. Поэтому, еще раз повторю, Россия это экономический могильник, поэтому бежать из Украины в Россию спасаясь от кризиса - это тупизм в который может поверить только идиот, почему то об этом говорят только русские.
Я родом из Мариуполя, я провел детство в Широкино в доме поей тети, дом с табличкой "Давитский". Этого дома сейчас нету, в него попал снаряд, потом его разграбило русско-сепаратисткое "освободительное" овно. Пусть твой друг из Николаева построит им новый дом, раз так Россию любит.
Кстати. по поводу пенсий, всемирный банк ухудшил прогноз по падению ВВП России в 2016 году до 0,7 процент, а если взять падение за 2015, то прогноз тяжелейший. Падение, падение и еще раз падение. Поэтому, еще раз повторю, Россия это экономический могильник, поэтому бежать из Украины в Россию спасаясь от кризиса - это тупизм в который может поверить только идиот, почему то об этом говорят только русские.
Наверное, им Российская пропаганда мешает сказать - вот в/ч № такой-то пересекла границу Украины)
Наверное, им Российская пропаганда мешает сказать - вот в/ч № такой-то пересекла границу Украины)
Инфа капает нам по неофициальным каналам. Например, на днях знакомый рассказывал, что у его мамы в Николаевской области под Одессой пенсия 1 600 гривен, а за однушку заплатила 1 200. Спрашиваю, что не заберёшь её из этого ада - говорит, если я там появлюсь, есть риск, что заберут в армию.
Это пропаганда или реальность?)
Инфа капает нам по неофициальным каналам. Например, на днях знакомый рассказывал, что у его мамы в Николаевской области под Одессой пенсия 1 600 гривен, а за однушку заплатила 1 200. Спрашиваю, что не заберёшь её из этого ада - говорит, если я там появлюсь, есть риск, что заберут в армию.
Это пропаганда или реальность?)
А про военное положение, тут нечего говорить, это не российская территория окуппирована укр.войсками, а наборот, к тому же, пропаганда в России делает свое дело, лапша вместо мозгов уже у россиян )
А про военное положение, тут нечего говорить, это не российская территория окуппирована укр.войсками, а наборот, к тому же, пропаганда в России делает свое дело, лапша вместо мозгов уже у россиян )
К тому же Украина находится с Россией в "неофициальном военном положении", а Россия с Украиной - нет. Так что в мир из войны попал)
К тому же Украина находится с Россией в "неофициальном военном положении", а Россия с Украиной - нет. Так что в мир из войны попал)
Только потихоньку, чтобы мы не узнали, а то покалечим)
Только потихоньку, чтобы мы не узнали, а то покалечим)