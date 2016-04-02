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«Ростов» — «Спартак»: Промес в стартовом составе, Зе Луиш не попал в заявку

02 апреля 2016, 19:16
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Стали известны стартовые составы на поединок 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». 

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг, Навас, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз, Могилевец, Азмун. 
Запасные: Медведев, Покатилов, Терентьев, Маргасов, Калачёв, Киреев, Ерохин, Трошечкин, Думбия, Эззатолахи, Бухаров, Качарава.

«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Паршивлюк, Макеев, Боккетти, Ромуло, Глушаков, Зотов, Мельгарехо, Промес.
Запасные: Песьяков, Кутин, Кутепов, Тимофеев, Попов, Зуев, Мелкадзе.

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Источник: twitter.com
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Все комментарии
__Мадридский Реал__
__Мадридский Реал__ ответ Серхио но не Рамос (раскрыть)
03 апреля 2016 в 16:24
согласен!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 апреля 2016 в 08:11
Смотри не кончи.
Геннадьич
Геннадьич ответ __Мадридский Реал__ (раскрыть)
02 апреля 2016 в 21:37
Митрюшкин уже далеко
настойчивый
настойчивый ответ Геннадьич (комментарий удален) (раскрыть)
02 апреля 2016 в 21:36
Пей меньше, и не порти себе карму. Мир всем! Р.С. Ты второй тайм видел?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 апреля 2016 в 21:19
Пока 6-е место, в понедельник есть шанс съехать на законное 7-е. Подальше от еврокубков.
ЭтоИнтересно, что и Урал теперь приблизился...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
02 апреля 2016 в 21:06
И даже не пытаюсь переубедить. вы правы Э.Г.!)
Серхио но не Рамос
Серхио но не Рамос ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
02 апреля 2016 в 21:02
Я в приметы не верю ,,злоб ,
Санчо Панса
Санчо Панса
02 апреля 2016 в 20:49
Удачи и конечно победы ростовчанам! Фаворит и команда, которая находится выше, чем ее оппонент, вполне может сегодня снова одержать домашнюю победу)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Серхио но не Рамос (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:37
Ребров явно забыл штанги облобызать,отсюда и результат)))
arzamas
arzamas ответ Spartak_Rulit (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:35
Угадал, бэть!)))
Серхио но не Рамос
Серхио но не Рамос ответ __Мадридский Реал__ (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:34
Что есть то есть ,в обороне ж ,и Ребров уже не тот
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:33
Доброго здравия Олег.К сожалению для Спартака реальность такова,какова она есть и больше ни какова)))).
Русотуристо
Русотуристо ответ Yurik777 (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:33
наврядли, с таким бюджетом кого то в гриву и под хвост
__Мадридский Реал__
__Мадридский Реал__
02 апреля 2016 в 20:33
спартак гыгыгыг
Русотуристо
Русотуристо
02 апреля 2016 в 20:31
Даёшь Бекиича в Спартаковцы!!!!!
__Мадридский Реал__
__Мадридский Реал__ ответ Серхио но не Рамос (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:30
спартак 2-0 гыгыгы
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:29
Дарова Дед!
Шуnя771
Шуnя771
02 апреля 2016 в 20:29
Разглагольствовать о каких то ТОП уровнях, мягко говоря некорректно... Увы, но Спартак команда борющаяся (наряду с другими 3-5 командами) за попадание в 3-4 вагон квалификации ЛЕ и не более. Причем шансы тают на глазах.
Серхио но не Рамос
Серхио но не Рамос
02 апреля 2016 в 20:26
Ребров мог тащить. не пора ли Митрюшкину занять раму
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
02 апреля 2016 в 20:21
О каких Еврокубках речь?Ростов в первом тайме ведёт 2:0.
Artemrud
Artemrud
02 апреля 2016 в 20:17
еврокубки? не, не слышали
Kreml
Kreml
02 апреля 2016 в 20:15
Уже 2-0!
Artemrud
Artemrud ответ FILL31185 (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:15
а чем он велик?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 апреля 2016 в 20:09
Спартак исправно забивает только командам уровня ФНЛ, Ростов даёт про$$раться всем не взирая на лица...
evgenii2205
evgenii2205 ответ ♔CHECHEN✯95♔ (раскрыть)
02 апреля 2016 в 20:08
на спортбоксе уже можно детально посмотреть голы
Nikola45
Nikola45
02 апреля 2016 в 20:01
Растовчане поймали ... и пятачком в грязь, кто нагадил, кто нагадил? ))
Yurik777
Yurik777
02 апреля 2016 в 19:54
ростов был есть и будет никакой...спам не реализует свои моменты.
mat73
mat73
02 апреля 2016 в 19:51
Правда вот и у Спартака шанс был, моментище! Но только штанга и выше ворот сразу
mat73
mat73
02 апреля 2016 в 19:50
Вот нихрена себе начало!
♔CHECHEN✯95♔
♔CHECHEN✯95♔ ответ evgenii2205 (раскрыть)
02 апреля 2016 в 19:49
Просто повтора досихпор не показали вот воэтому не могу с уверенностью сказать.
Раз так я только рад! Я за Ростов!
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