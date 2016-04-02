«Ростов» — «Спартак»: Промес в стартовом составе, Зе Луиш не попал в заявку

Стали известны стартовые составы на поединок 22-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».
«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Ротенберг, Навас, Новосельцев, Баштуш, Гацкан, Нобоа, Полоз, Могилевец, Азмун.
Запасные: Медведев, Покатилов, Терентьев, Маргасов, Калачёв, Киреев, Ерохин, Трошечкин, Думбия, Эззатолахи, Бухаров, Качарава.
«Спартак»: Ребров, Д. Комбаров, Гранат, Паршивлюк, Макеев, Боккетти, Ромуло, Глушаков, Зотов, Мельгарехо, Промес.
Запасные: Песьяков, Кутин, Кутепов, Тимофеев, Попов, Зуев, Мелкадзе.
#ЭтоИнтересно, что и Урал теперь приблизился...
ЭтоИнтересно, что и Урал теперь приблизился...
Раз так я только рад! Я за Ростов!
Раз так я только рад! Я за Ростов!