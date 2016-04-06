Месси может пропустить старт Кубка Америки из-за суда

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06 апреля 2016, 12:00

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины может пропустить старт Кубка Америки-2016 из-за судебного разбирательства. Форвард вызван в испанский суд, который ведет слушания по делу об уклонении от уплаты налогов игроком и его отцом. Изначально заседание было назначено на 31 мая, но его перенесли на 7 июня, тогда как 6 июня Аргентина должна провести первый матч Кубка Америки с Чили.

Напомним, что семья Месси оказалась фигурантом не только скандала с неуплатой налогов, но и с использованием офшорных счетов в Панаме, хотя оба обвинения отрицаются представителями аргентинца.