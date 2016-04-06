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Месси может пропустить старт Кубка Америки из-за суда

06 апреля 2016, 12:00

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить старт Кубка Америки-2016 из-за судебного разбирательства. Форвард вызван в испанский суд, который ведет слушания по делу об уклонении от уплаты налогов игроком и его отцом. Изначально заседание было назначено на 31 мая, но его перенесли на 7 июня, тогда как 6 июня Аргентина должна провести первый матч Кубка Америки с Чили.

Напомним, что семья Месси оказалась фигурантом не только скандала с неуплатой налогов, но и с использованием офшорных счетов в Панаме, хотя оба обвинения отрицаются представителями аргентинца.

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Все комментарии
лолос
лолос ответ Lionel Messi-10 (раскрыть)
06 апреля 2016 в 19:52
Это потому что физрук во главе и не может нормально игроков организовать. С таким составом играть на удержание и выигрывать по 1:0 - это позор!
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ NGY (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 17:17
Обычная зависть. Если бы он играл в сливочной форме, комменты этого персонажа были бы противоположные!)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
06 апреля 2016 в 16:04
Без Месси Аргентине мало что светит.
Достаточно посмотреть на последние результаты с ним и без него.
Ron the best
Ron the best
06 апреля 2016 в 15:44
Если сядет то весь сезон пропустить
andrew1965
andrew1965 ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
06 апреля 2016 в 15:17
да, я верю тому, что вижу,
а я вижу, что барса в равных составах не умеет выигрывать,
последний матч очередной пример: в равных составах 0:1, после помощи судьи и удаления торреса - 2:1
sir_Alex
sir_Alex ответ Ragnar_Lodbrok (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 15:07
Штраф заплатит и всё. Ну, покается ещё, что больше так не будет))
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ andrew1965 (раскрыть)
06 апреля 2016 в 14:47
Сам то в эту чушь веришь ?)
andrew1965
andrew1965 ответ Lazio-Kiev (раскрыть)
06 апреля 2016 в 14:02
просто барса не умеет играть в равных составах, поэтому рассчитывает только на заряженных судей
lobsterdam
lobsterdam
06 апреля 2016 в 13:37
теперь не до игры, надо бабло спасать и репутацию...
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev
06 апреля 2016 в 13:27
Набьёт купола и- на поле с чистой совестью!)
Lazio-Kiev
Lazio-Kiev ответ ЗиЗу-Real (раскрыть)
06 апреля 2016 в 13:25
Потому что иначе Барсу не остановить. Только бить, как Рамос по ногам или вешаться, как Пепе!
амурец
амурец ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 13:14
окей договорились до завтра
реал-король
реал-король
06 апреля 2016 в 13:12
без него есть шанс выиграть.
амурец
амурец ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 13:07
не он мне немца гонит
ДАША Д
ДАША Д
06 апреля 2016 в 12:59
Тут юристы МессиЛионеля должны поработать - причина для переноса суда более чем уважительная.
нечитайло
нечитайло
06 апреля 2016 в 12:55
явный заговор
❀❀❀SLAWA❀❀❀
❀❀❀SLAWA❀❀❀
06 апреля 2016 в 12:52
МессиЛионель,не виновен,а эти козлы которые делают всё специально чтоб Лео не играл,будут гореть в аду.
амурец
амурец ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 12:51
да друган мне машину от вас перегоняет, та что не знаю но попробую приехать
Elves
Elves
06 апреля 2016 в 12:47
Какой он оказывается жадный до денег.
Санчо Панса
Санчо Панса
06 апреля 2016 в 12:37
Да, да, мы помним про 31 мая. Судный день во всех смыслах для Лео! Но он об этом конечно же не думает) Пока не думает.
амурец
амурец ответ Гаpет Бейл (раскрыть)
06 апреля 2016 в 12:34
в Барсе всё за него делают, а в сборной от него ждут чуда
амурец
амурец ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 12:33
здорово братан, чего то давно не был
Гаpет Бейл
Гаpет Бейл ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
06 апреля 2016 в 12:31
Месси в сборной и Месси в клубе разные игроки!
Шуnя771
Шуnя771
06 апреля 2016 в 12:30
Прям семейный кооператив по отмыванию бабосов))
andrew1965
andrew1965 ответ ЗиЗу-Real (раскрыть)
06 апреля 2016 в 12:30
и это при том, что у Реала 10 (десять!) ушастых!
я же говорю, что барса совершенно не умеет играть в равных составах, совершенно!
без удалений соперников барса бы ни разу даже до финалов не добиралась
REAL777777
REAL777777
06 апреля 2016 в 12:28
у аргов появился шанс выиграть!
Гаpет Бейл
Гаpет Бейл
06 апреля 2016 в 12:23
Не потеря для сборной он в клубе лучше играет!
Фрэнсис
Фрэнсис ответ ЗиЗу-Real (раскрыть)
06 апреля 2016 в 12:22
Не вижу в этом того что судьи им помогали.
амурец
амурец
06 апреля 2016 в 12:21
да Аргентина и без него сыграет, не велика потеря для сборной
ЗиЗу-Real
ЗиЗу-Real
06 апреля 2016 в 12:13
вот еще один ФАКТ, что судьи помогают барсе!

«Барселона» чаще всех играла в большинстве в истории Лиги чемпионов


«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» (2:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов, забив решающий гол в большинстве после удаления форварда мадридцев Фернандо Торреса.

Это 30-й случай, когда соперник имел на одного игрока меньше в матчах против каталонского клуба, и «Барселона» лидирует по этому показателю в истории турнира.

На втором месте в списке – «Бавария» (20 удалений у соперников), далее расположились «Арсенал» (18), «Реал», ПСВ (по 16), «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Лион» и «Галатасарай» (по 14).
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