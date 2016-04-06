Месси может пропустить старт Кубка Америки из-за суда

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси может пропустить старт Кубка Америки-2016 из-за судебного разбирательства. Форвард вызван в испанский суд, который ведет слушания по делу об уклонении от уплаты налогов игроком и его отцом. Изначально заседание было назначено на 31 мая, но его перенесли на 7 июня, тогда как 6 июня Аргентина должна провести первый матч Кубка Америки с Чили.
Напомним, что семья Месси оказалась фигурантом не только скандала с неуплатой налогов, но и с использованием офшорных счетов в Панаме, хотя оба обвинения отрицаются представителями аргентинца.
Достаточно посмотреть на последние результаты с ним и без него.
Достаточно посмотреть на последние результаты с ним и без него.
а я вижу, что барса в равных составах не умеет выигрывать,
последний матч очередной пример: в равных составах 0:1, после помощи судьи и удаления торреса - 2:1
а я вижу, что барса в равных составах не умеет выигрывать,
последний матч очередной пример: в равных составах 0:1, после помощи судьи и удаления торреса - 2:1
я же говорю, что барса совершенно не умеет играть в равных составах, совершенно!
без удалений соперников барса бы ни разу даже до финалов не добиралась
я же говорю, что барса совершенно не умеет играть в равных составах, совершенно!
без удалений соперников барса бы ни разу даже до финалов не добиралась
«Барселона» чаще всех играла в большинстве в истории Лиги чемпионов
«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» (2:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов, забив решающий гол в большинстве после удаления форварда мадридцев Фернандо Торреса.
Это 30-й случай, когда соперник имел на одного игрока меньше в матчах против каталонского клуба, и «Барселона» лидирует по этому показателю в истории турнира.
На втором месте в списке – «Бавария» (20 удалений у соперников), далее расположились «Арсенал» (18), «Реал», ПСВ (по 16), «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Лион» и «Галатасарай» (по 14).
«Барселона» чаще всех играла в большинстве в истории Лиги чемпионов
«Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» (2:1) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов, забив решающий гол в большинстве после удаления форварда мадридцев Фернандо Торреса.
Это 30-й случай, когда соперник имел на одного игрока меньше в матчах против каталонского клуба, и «Барселона» лидирует по этому показателю в истории турнира.
На втором месте в списке – «Бавария» (20 удалений у соперников), далее расположились «Арсенал» (18), «Реал», ПСВ (по 16), «Манчестер Юнайтед», «Порту», «Лион» и «Галатасарай» (по 14).