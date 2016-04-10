Аленичев: «Это злой рок какой-то»

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10 апреля 2016, 21:54

Главный тренер «Спартака» прокомментировал ничью в матче чемпионата России с «Кубанью» (2:2).

«„Кубань“ — очень хорошая команда с хорошим подбором футболистов. У них были предыгровые кадровые проблемы, но есть игроки, которые могут спокойно выйти на замену. Вышедшая молодежь показала, что может соперничать и конкурировать с игроками основного состава. Молодой парень, забивший гол, — это пример того, что молодежи надо доверять. Честно говоря, „Кубань“ для нас неудобный соперник. И в том году не смогли их обыграть, и сегодня не удалось. Злой рок какой-то.

Игра была интересной, с четырьмя голами. Хотя голы „Кубани“ в какой-то степени курьезные. Претензий к игрокам у меня нет, самоотдача была, показали достаточно неплохой футбол. Хотя всегда хочется большего.

Был план забить быстрый гол. В Махачкале мы быстро отличились, и в итоге завершили игру комфортной победой. Сегодня тоже сделали ставку на быстрый гол, но после гола надо увеличивать преимущество, а мы пропустили два нелепых гола».