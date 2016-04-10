Аленичев: «Это злой рок какой-то»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью в матче чемпионата России с «Кубанью» (2:2).
«„Кубань“ — очень хорошая команда с хорошим подбором футболистов. У них были предыгровые кадровые проблемы, но есть игроки, которые могут спокойно выйти на замену. Вышедшая молодежь показала, что может соперничать и конкурировать с игроками основного состава. Молодой парень, забивший гол, — это пример того, что молодежи надо доверять. Честно говоря, „Кубань“ для нас неудобный соперник. И в том году не смогли их обыграть, и сегодня не удалось. Злой рок какой-то.
Игра была интересной, с четырьмя голами. Хотя голы „Кубани“ в какой-то степени курьезные. Претензий к игрокам у меня нет, самоотдача была, показали достаточно неплохой футбол. Хотя всегда хочется большего.
Был план забить быстрый гол. В Махачкале мы быстро отличились, и в итоге завершили игру комфортной победой. Сегодня тоже сделали ставку на быстрый гол, но после гола надо увеличивать преимущество, а мы пропустили два нелепых гола».
За Рубин вся расея,и вся расея против моускоуских нубокоманд)
За Рубин вся расея,и вся расея против моускоуских нубокоманд)
перспективы Спартака: "Highway to Hell"
перспективы Спартака: "Highway to Hell"
А как быть с тремя "мёртвыми мячами" во втором тайме, что вытащил Ребров и сохранил "Спартаку" очко? Атаки "Кубани", создавшие эти моменты, тоже были курьёзными? Да и ныряющий удар Апати тоже к "курьёзу" отношения не имеет. Это мастерство. Как мастерством являются и исполненные удары со штрафных Промесом. Вот только кроме индивидуального мастерства отдельных футболистов цельную игру худо-бедно продемонстрировали кубанцы... С учётом состава и возможностей... Ну а "Спартак"... скоро станет героем анекдотов и обойдёт по этому показателю и Чапаева, и Штирлица вместе взятых... И заслуженно получит долгожданный трофей как ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РОССИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА!
А как быть с тремя "мёртвыми мячами" во втором тайме, что вытащил Ребров и сохранил "Спартаку" очко? Атаки "Кубани", создавшие эти моменты, тоже были курьёзными? Да и ныряющий удар Апати тоже к "курьёзу" отношения не имеет. Это мастерство. Как мастерством являются и исполненные удары со штрафных Промесом. Вот только кроме индивидуального мастерства отдельных футболистов цельную игру худо-бедно продемонстрировали кубанцы... С учётом состава и возможностей... Ну а "Спартак"... скоро станет героем анекдотов и обойдёт по этому показателю и Чапаева, и Штирлица вместе взятых... И заслуженно получит долгожданный трофей как ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РОССИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА!
Шпионил,прячась по углам
И я,отчаявшись ждать чуда,
Иду к нему в объятья сам.
Злой рок - жизни ненастье.
Злой рок - прерван полет.
Злой рок, я в твоей власти.
Злой рок, что меня ждет?
Шпионил,прячась по углам
И я,отчаявшись ждать чуда,
Иду к нему в объятья сам.
Злой рок - жизни ненастье.
Злой рок - прерван полет.
Злой рок, я в твоей власти.
Злой рок, что меня ждет?