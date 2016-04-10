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Аленичев: «Это злой рок какой-то»

10 апреля 2016, 21:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)КубаньМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал ничью в матче чемпионата России с «Кубанью» (2:2).

«„Кубань“ — очень хорошая команда с хорошим подбором футболистов. У них были предыгровые кадровые проблемы, но есть игроки, которые могут спокойно выйти на замену. Вышедшая молодежь показала, что может соперничать и конкурировать с игроками основного состава. Молодой парень, забивший гол, — это пример того, что молодежи надо доверять. Честно говоря, „Кубань“ для нас неудобный соперник. И в том году не смогли их обыграть, и сегодня не удалось. Злой рок какой-то.

Игра была интересной, с четырьмя голами. Хотя голы „Кубани“ в какой-то степени курьезные. Претензий к игрокам у меня нет, самоотдача была, показали достаточно неплохой футбол. Хотя всегда хочется большего.

Был план забить быстрый гол. В Махачкале мы быстро отличились, и в итоге завершили игру комфортной победой. Сегодня тоже сделали ставку на быстрый гол, но после гола надо увеличивать преимущество, а мы пропустили два нелепых гола».

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Все комментарии
Дедуктор
Дедуктор
11 апреля 2016 в 16:31
Спартак это не народная команда. Народная команда - это Пищевик. Спартаков много, а Пищевик один был. Потеряли самобытность. Это как СКА. СКА много, но ЦСКА один. Потому пока ни один из футбольных СКА чемпионом не стал. И Спартак не должен. Чемпионом Пищевик должен быть.
yrasikos22
yrasikos22 ответ александр тарасов 1 (раскрыть)
11 апреля 2016 в 07:43
Ну и славно
Санчо Панса
Санчо Панса ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
11 апреля 2016 в 07:20
Это с момента их последнего чемпионства, а если учесть, что Спартак в последний раз брал трофей в 2003 году, то получается, что целых 13 лет без кубков) Копа дель Соль не в счет! Хотя кому как опять же.
александр тарасов 1
александр тарасов 1
11 апреля 2016 в 06:38
Алень, все-таки надо тебе дать пинком под зад ! И ведь Федун даст, судя по всему и в нынешнем сезоне Спам летит мимо еврокубков, как наша сборная над Парижем.
ПинКот
ПинКот
11 апреля 2016 в 06:06
Весь мир против спартака,масоны,евреи,системная оппозиция,пришельцы плетут темный заговор.
Санчо Панса
Санчо Панса
11 апреля 2016 в 05:14
Это не злой рок, Дмитрий Анатольевич! Это судьба такая у народной команды) Перед каждым сезоном красно-белые строят планы, задумываются о трофеях, а в итоге ничего( Спартак точно кто то проклял 13 лет назад!
Germashlem
Germashlem
11 апреля 2016 в 00:28
Какой злой рок о чём ты Дима?. Научись сначала состав комплектовать правильно. А то держите бесполезных и бесперспективных игрочков типа Макеева, Паршивлюка и т.д В команде по 10 лет а воз и ныне там!
Aleks Fess
Aleks Fess
11 апреля 2016 в 00:06
Как про "Жигули". А вы говорите: тренер, игроки... Место (команда) проклято!))
Evilhuman
Evilhuman
10 апреля 2016 в 23:42
я бы сказал злой рог, алень ведь, не мог федуну тухлую победу подогнать,подвёл
sir-5
sir-5 ответ cska-62 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 23:30
Это сказал Газзаев...А периодичность повторения немыслимого сюжета жизнь не отменяла.Речь здесь идёт о замысле игрока и его осуществлении.
SanitarForest
SanitarForest
10 апреля 2016 в 23:23
"Дима,иди сюда,ёпт" уже было?
SanitarForest
SanitarForest
10 апреля 2016 в 23:21
злой рок....коррозия металла прям...короче треш
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
10 апреля 2016 в 23:14
Сезон всё равно потерян..(
Red blu
Red blu
10 апреля 2016 в 23:12
Димоооооооон верим!
cergei77777
cergei77777
10 апреля 2016 в 23:07
Когда побеждают мы Супер!Все в этом духе.Как что-то не так.Так кто-то виноват.Ответственность в первую очередь на главном тренере потом уже на каком то роке непонятном????
П.Пар
П.Пар
10 апреля 2016 в 22:59
Это не злой рок и не мистика. Это го венный тренер и беспонтовая команда. Непонятно только за что вам платят деньги? За ТАКУЮ игру??? Не футболисты вы, а стадо баранов с барановожатым во главе
Rheinfall
Rheinfall ответ Eddyson (раскрыть)
10 апреля 2016 в 22:55
точняк , +++++
ren-88888
ren-88888
10 апреля 2016 в 22:50, ред.
Ну да-карпин тоже плакал когда его санкт галлен казнил рачком 5-1) и болелы ему под ноги шарфы кидали)так что ты еще не знаешь что такое злой рок-чучело оленье)
За Рубин вся расея,и вся расея против моускоуских нубокоманд)
просто сашка
просто сашка ответ Eddyson (раскрыть)
10 апреля 2016 в 22:45
100% в точку
cska-62
cska-62 ответ sir-5 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 22:37
Забивают, ещё как забивают! Тот же Хонда в молодости такие "радиоуправляемые удары" делал, что закачаешься! Ну а что с ним стало потом, это уже другой вопрос... Долго обсуждать и перечислять причины... В недалёком прошлом многие удары Кумана тоже были "ныряющими"... Вышел слегка вратарь из ворот (по позиции - справедливо!) и получай "за шиворот"...
Eddyson
Eddyson
10 апреля 2016 в 22:36
Добрая карма это, димитрий. Сколько вы с егоркой на пару гуаном поливали предшествующих тренеров Спартака, она просто не могла не вернуть всего вам сторицей. Надеюсь Федун наскребет по окончании сезона на новых и, желательно настоящих, профессионалов.
Alex-96
Alex-96
10 апреля 2016 в 22:34
Злой рок? Может это он о федуне?
sir-5
sir-5 ответ cska-62 (раскрыть)
10 апреля 2016 в 22:29
Ну "Апати"0сочетание сильного удара с микроскопическим касанием защитника,закрутившее мяч.Как сказал Газзаев-"удар отчаяния,правой ногой в левый дальний угол с этой позиции осмысленно не забивают". Но на ворота перед ударом посмотрел,это точно.
IngvarP
IngvarP
10 апреля 2016 в 22:29
Ну, какой же он злой? Точнее это hard-rock, где AC\DC поёт про
перспективы Спартака: "Highway to Hell"
sir-5
sir-5 ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
10 апреля 2016 в 22:26
У них главное вратарское достижение-14 гениальных вратарей в воротах за годы карьеры Акинфеева!!! И ноль титулов на всех,ноль пропущенных мячей в ЛЧ.
XaXatyn
XaXatyn
10 апреля 2016 в 22:25
Нет Димон все проще ! Это Спартак !
cska-62
cska-62
10 апреля 2016 в 22:24
"Хотя голы „Кубани“ в какой-то степени курьезные..." - сказал Аленичев.

А как быть с тремя "мёртвыми мячами" во втором тайме, что вытащил Ребров и сохранил "Спартаку" очко? Атаки "Кубани", создавшие эти моменты, тоже были курьёзными? Да и ныряющий удар Апати тоже к "курьёзу" отношения не имеет. Это мастерство. Как мастерством являются и исполненные удары со штрафных Промесом. Вот только кроме индивидуального мастерства отдельных футболистов цельную игру худо-бедно продемонстрировали кубанцы... С учётом состава и возможностей... Ну а "Спартак"... скоро станет героем анекдотов и обойдёт по этому показателю и Чапаева, и Штирлица вместе взятых... И заслуженно получит долгожданный трофей как ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ РОССИЙСКОГО ФОЛЬКЛОРА!
sir-5
sir-5
10 апреля 2016 в 22:23
Это хард-рок.
112910415
112910415
10 апреля 2016 в 22:19
обидно, да
Rattlehead
Rattlehead
10 апреля 2016 в 22:17
Меня злой рок искал повсюду,
Шпионил,прячась по углам
И я,отчаявшись ждать чуда,
Иду к нему в объятья сам.

Злой рок - жизни ненастье.
Злой рок - прерван полет.
Злой рок, я в твоей власти.
Злой рок, что меня ждет?
Гость
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