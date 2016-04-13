«Бенфика» — «Бавария». Левандовски остался в запасе

Определились стартовые составы команд на ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Бавария».
«Бенфика»: Эдерсон Мораес, Элизеу, Жардел, Нильссон-Линделоф, Алмейда, Фейса, Ренато Санчес, Пицци, Карсела-Гонсалес, Сальвио, Хименес.
Запасные: Лопеш, Луизао, Самарис, Гедеш, Талиска, Йович, Нелсиньо.
«Бавария»: Нойер, Лам, Киммих, Хави Мартинес, Алаба, Алонсо, Видаль, Алькантара, Дуглас Коста, Рибери, Мюллер.
Запасные: Левандовски, Рафинья, Бернат, Гетце, Роде, Коман.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
MIA SAN MIA!!!
MIA SAN MIA!!!