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«Бенфика» — «Бавария». Левандовски остался в запасе

13 апреля 2016, 21:01
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)2 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Определились стартовые составы команд на ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Бавария».

«Бенфика»: Эдерсон Мораес, Элизеу, Жардел, Нильссон-Линделоф, Алмейда, Фейса, Ренато Санчес, Пицци, Карсела-Гонсалес, Сальвио, Хименес.
Запасные: Лопеш, Луизао, Самарис, Гедеш, Талиска, Йович, Нелсиньо.

«Бавария»: Нойер, Лам, Киммих, Хави Мартинес, Алаба, Алонсо, Видаль, Алькантара, Дуглас Коста, Рибери, Мюллер.
Запасные: Левандовски, Рафинья, Бернат, Гетце, Роде, Коман.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.

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Все комментарии
Zely
Zely
13 апреля 2016 в 22:15
Удачи Бенфике, надеюсь она им и не пригодится
NRG_
NRG_
13 апреля 2016 в 21:31
Уверен в Баварии
Bayern_and_LAL_fan
Bayern_and_LAL_fan
13 апреля 2016 в 21:27
Вперёд,Бавария,удачи и победы всем нам!!!
MIA SAN MIA!!!
Пластун
Пластун
13 апреля 2016 в 21:24
Удачи Баварии. Следущий Реал, после орлов)))
Руслан Тулемисов
Руслан Тулемисов
13 апреля 2016 в 21:22
Машина удача тебя
ХУБУЛ
ХУБУЛ
13 апреля 2016 в 21:07
Состав отличный и есть кем усилять, вообщем крути как хочешь. Теперь бы результата хорошего.
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