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Акинфеев: «Не хотелось бы, чтобы сын пошел по моим стопам»

14 апреля 2016, 17:13

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не хочет, чтобы его сын стал футболистом. Сегодня в одном из торговых центров Москвы три футболиста «армейцев» – Акинфеев, Ахмед Муса и Роман Еременко провели фото- и автограф-сессии. 

«Сложно сейчас думать об этом и гадать, как все будет. Да и бессмысленно. Если честно, мне не хотелось бы, чтобы он пошел по моим стопам. Самое главное, чтобы он вырос хорошим и достойным человеком».

Напомним, что авторитетное британское издание The Telegraph включило Акинфеева в двадцатку лучших вратарей мира.

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Все комментарии
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ Питер рулит (комментарий удален) (раскрыть)
16 апреля 2016 в 12:50
С середины поля не пропускал? Сейчас про Акинфеева речь. а не о Лодыгине ))
yaran56
yaran56
15 апреля 2016 в 16:07
Нам бы тоже не хотелось видеть Акинфеева2.
protest58us
protest58us ответ jeyone (раскрыть)
15 апреля 2016 в 15:01
я старался...и расклад действительно неплохой.но хотелось бы чтобы это все было честным способо достигнуто...без заносов в кабинет скидывания денег на судей ну и других левых событий которые могут произойти
jeyone
jeyone ответ protest58us (раскрыть)
15 апреля 2016 в 10:36
Неплохой сценарий, согласен что, на новом стадионе именно такие матчи и нужны когда сойдутся 2 принципиальных соперника и хозяева в такой борьбе побеждаюта. Это же скока эмоций у болел будет. Даже буду рад если все это же и повториться на вашем стадионе и вы так же обыграете нас ))))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответ RIR68 (комментарий удален) (раскрыть)
14 апреля 2016 в 22:13
Дебют в 2003 году сухарь + изюминка тоже была по блату )))
Кто против Игоря, голкипера СБОРНОЙ РОССИИ ( клубные пристрастия на таком уровне отпадают напрочь) тот за сборную не переживает
Pejon
Pejon
14 апреля 2016 в 22:09
АкинфеевИгорь Этой новости и словам уже приличное количество времени.
Таганский
Таганский
14 апреля 2016 в 21:49
Ну тогда в артисты..
mat73
mat73 ответ TheDDS (раскрыть)
14 апреля 2016 в 21:07
про 37?)))
TheDDS
TheDDS ответ Kurt Bekelman (раскрыть)
14 апреля 2016 в 21:04
Скажи правду, ваш единственный вратарь который имеет огромный блат, и его по этому не поменяют
TheDDS
TheDDS ответ guf ak-47 (раскрыть)
14 апреля 2016 в 21:04
Такой же дырой в воротах как папанька ??
TheDDS
TheDDS
14 апреля 2016 в 21:03
Не читая тему уже знаю по поводу чего ведется общий глум =)))
guf ak-47
guf ak-47
14 апреля 2016 в 20:21, ред.
Самое главное, чтобы он вырос хорошим и достойным человеком

это действительно самое главное! спартачам не понять!
pterodaktel
pterodaktel
14 апреля 2016 в 20:03
АкинфеевИгорь честь надо беречь с молоду
Геннадьич
Геннадьич
14 апреля 2016 в 20:02
Да ужжж...Хотя яблочко от вишенки...
настойчивый
настойчивый ответ Agro1987 (раскрыть)
14 апреля 2016 в 19:50
Дай Бог, у меня есть, не жалею..
Ярос Love
Ярос Love
14 апреля 2016 в 19:36
АкинфеевИгорь правда....
poodle
poodle
14 апреля 2016 в 19:29
Игорян всё-таки заботливый отец,хотя,никто наверное сыну не пожелал бы плохого!))
Agro1987
Agro1987 ответ настойчивый (раскрыть)
14 апреля 2016 в 19:24
открою тебе секрет, я хочу дочку)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
14 апреля 2016 в 19:23
Стыдно за ниже отписавшихся...критикуют и пытаются подколоть любители обсуждения нетрадиционных ориентаций, алкоголизма и онанизма. Продолжайте, то ваш максимум.
P.S. Игорь НАШ ЛУЧШИЙ вратарь
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
14 апреля 2016 в 19:20
Этой новости и словам уже приличное количество времени...
настойчивый
настойчивый
14 апреля 2016 в 19:18
Игорь - мудрый человек. Зря вы глумитесь. Представьте, какое давление на него сейчас. Но он обязан справляться, а вот желать своему ребенку этого - совсем другое. Дай Бог удачи Игорю. И дублером к нему в сборную лучше взять Критюка.
настойчивый
настойчивый ответ Agro1987 (раскрыть)
14 апреля 2016 в 19:05
А ты хотел бы, чтоб твой сын играл в Лиге Чемпионов?
JoeCole№10
JoeCole№10
14 апреля 2016 в 19:03
Стопы тут ключевое слово уаххахахах да 37 матчей в ЛЧ без нуля не хочется ему канешно чтоб его сын пошел по стопам ...
Геральт из Ривии
Геральт из Ривии ответ jeyone (комментарий удален) (раскрыть)
14 апреля 2016 в 18:38
Вов это великая отечественная война не знаю о чём ты школьник
Санчо Панса
Санчо Панса
14 апреля 2016 в 18:20, ред.
Все верно сказал Игорь! Он не будет настаивать и склонять сына к футболу и это вообщем то правильно. Детям надо давать свободу выбора, чтобы они выросли более раскрепощенными и уверенными в себе) Не сомневаюсь, что Игорь станет, или вернее уже является хорошим отцом.
magnum3000
magnum3000
14 апреля 2016 в 18:11
Лукавит кипер! Было бы лучше токарем работать за 40 рублёв или менеджером штаны протирать за 50?
Скорее всего детей своих обеспечил. Заводик то "свечной" наверное прикупил! :))))
Казанский
Казанский
14 апреля 2016 в 18:04
Правильное решение.Лучше смеяться над шутками в КВН,чем плакать над антирекордами в ЛЧ
Годяй
Годяй
14 апреля 2016 в 18:04
Сухарян знает,честь надо беречь с молоду !)
protest58us
protest58us ответ jeyone (раскрыть)
14 апреля 2016 в 18:04
в кабинетах решили что кубок выиграет ЦСКА...а потом в фееричной борьбе в серии пенальти одолеет Зенит....выиграет свой первый трофей в своем первом официальном матче на новом стадионе...потом через сезон история повторится правда уже в обратную сторону...на Зенит Арене.....если конечно достроят
drug01
drug01
14 апреля 2016 в 18:01
АкинфеевИгорь видно тяжела ноша вратаря!Удачного завершения сезона!
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