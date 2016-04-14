Акинфеев: «Не хотелось бы, чтобы сын пошел по моим стопам»

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14 апреля 2016, 17:13

Вратарь ЦСКА и сборной России не хочет, чтобы его сын стал футболистом. Сегодня в одном из торговых центров Москвы три футболиста «армейцев» – Акинфеев, Ахмед Муса и Роман Еременко провели фото- и автограф-сессии.

«Сложно сейчас думать об этом и гадать, как все будет. Да и бессмысленно. Если честно, мне не хотелось бы, чтобы он пошел по моим стопам. Самое главное, чтобы он вырос хорошим и достойным человеком».

Напомним, что авторитетное британское издание The Telegraph включило Акинфеева в двадцатку лучших вратарей мира.