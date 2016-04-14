Акинфеев: «Не хотелось бы, чтобы сын пошел по моим стопам»

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев не хочет, чтобы его сын стал футболистом. Сегодня в одном из торговых центров Москвы три футболиста «армейцев» – Акинфеев, Ахмед Муса и Роман Еременко провели фото- и автограф-сессии.
«Сложно сейчас думать об этом и гадать, как все будет. Да и бессмысленно. Если честно, мне не хотелось бы, чтобы он пошел по моим стопам. Самое главное, чтобы он вырос хорошим и достойным человеком».
Напомним, что авторитетное британское издание The Telegraph включило Акинфеева в двадцатку лучших вратарей мира.
Кто против Игоря, голкипера СБОРНОЙ РОССИИ ( клубные пристрастия на таком уровне отпадают напрочь) тот за сборную не переживает
Кто против Игоря, голкипера СБОРНОЙ РОССИИ ( клубные пристрастия на таком уровне отпадают напрочь) тот за сборную не переживает
это действительно самое главное! спартачам не понять!
это действительно самое главное! спартачам не понять!
P.S. Игорь НАШ ЛУЧШИЙ вратарь
P.S. Игорь НАШ ЛУЧШИЙ вратарь
Скорее всего детей своих обеспечил. Заводик то "свечной" наверное прикупил! :))))
Скорее всего детей своих обеспечил. Заводик то "свечной" наверное прикупил! :))))