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Прядкин: «Пока у РФПЛ нет сведений об употреблении футболистами допинга»

14 мая 2016, 09:28

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что пока у организации нет сведений об употреблении футболистами чемпионата России допинга. Также он прокомментировал ситуацию со взятием допинг-пробы у 11 игроков «Ростова» после матча с «Динамо».

«Не так давно у нас была проверка в Париже, когда брали пробы у 10 игроков национальной сборной. Выводов сейчас никаких делать не будем. Пока у нас нет сведений о том, что наши футболисты замешаны в употреблении допинга. Ждем результатов.

Что касается процедуры взятия проб, то все было достаточно корректно. Нам об этом докладывали сотрудники РФПЛ и РФС».

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Все комментарии
МапС
МапС ответ лошадка35 (раскрыть)
14 мая 2016 в 20:15
Я за Ростов потоплю без вариантов!
Санчо Панса
Санчо Панса
14 мая 2016 в 17:05
Пока нет, но может позже появятся новости про это! Шучу конечно. Не нужна никому такая шумиха за два тура до конца сезона!
лошадка35
лошадка35 ответ МапС (раскрыть)
14 мая 2016 в 14:26
да как-то пофиг вообще)) поддержка ваша - как рыбе зонтик...)
вот Ростов жалко будет, если на них что-то сфабрикуют. Бердыев умеет евроочки добывать.
Фата лист
Фата лист ответ varen (раскрыть)
14 мая 2016 в 13:35
И от кого же? У ЦСКА сейчас прекрасная позиция, никаких предпоссылок к пролету мимо ЛЧ нет, вот Зенит может пролететь, от них сейчас мало что в чемпионской гонке зависит, но вступать в такие закулисные игры бессмыслено, но проверили 11 человек на дапинг, если все чисты, то и никаких волнений в стане Ростова это не вызовит, как на них может эта проверка негативно повлиять? Ответ очевиден: Никак!
pomor45
pomor45 ответ МапС (раскрыть)
14 мая 2016 в 13:32
Это бывший тренер Ростова Андреев от зависти к Бердыеву.
pomor45
pomor45 ответ МапС (раскрыть)
14 мая 2016 в 13:31
Ты хочешь сказать что Федун навёл тень на плетень, чтобы отмести обвинения в вашем непатриотизме?
pomor45
pomor45 ответ varen (раскрыть)
14 мая 2016 в 13:27
Бабло ЛЧ огромно только для Гинера - для Миллера это гроши, ради которых он не станет мараться подлогами, а если бы и опустился до этого, то офицеры гуляли бы и в Ростове и в ЦСКА - чего мелочиться?
drug01
drug01
14 мая 2016 в 12:44
Прядкин_Сергей ждемс как закончатся последние игры тогда и будет известен результат!
varen
varen ответ Фата лист (раскрыть)
14 мая 2016 в 12:11, ред.
А ты подумай тыквой то. От кого может уплыть участие в ЛЧ - читай огромное бабло ?
Krokodilchenko
Krokodilchenko
14 мая 2016 в 12:01
пряткин -вор
место ему в тюрьме
гинерская шестерка
Фата лист
Фата лист
14 мая 2016 в 10:51
Смешно читать обвинения в адрес Зенита и ЦСКА, почему обязательно в этом должен кто-то быть замешен из команд, борющихся за чемпионство?
evgenii2205
evgenii2205 ответ tesch (раскрыть)
14 мая 2016 в 10:01
в понедельник
Шуnя771
Шуnя771 ответ МапС (раскрыть)
14 мая 2016 в 10:01
Однозначно с форс-мажором брали - всего три офицера ФИФА..
tesch
tesch
14 мая 2016 в 09:53
А когда ждать результаты?
МапС
МапС
14 мая 2016 в 09:43
А потом нас будут обвинять в непатриотизме за то, что не поддерживаем Цска и Зенит в еврокубках!
МапС
МапС
14 мая 2016 в 09:37
Но ведь КТО-ТО предложил взять пробы у 11-ти игроков Ростова. Не спроста это всё затеяно.
Jurij_Mar
Jurij_Mar
14 мая 2016 в 09:35
то касается процедуры взятия проб, то все было достаточно корректно. Нам об этом докладывали сотрудники РФПЛ и РФС».
Ну а фамилии этих сотрудников мы называть не будем,они и так известны
Гость
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