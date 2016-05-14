Прядкин: «Пока у РФПЛ нет сведений об употреблении футболистами допинга»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал, что пока у организации нет сведений об употреблении футболистами чемпионата России допинга. Также он прокомментировал ситуацию со взятием допинг-пробы у 11 игроков «Ростова» после матча с «Динамо».
«Не так давно у нас была проверка в Париже, когда брали пробы у 10 игроков национальной сборной. Выводов сейчас никаких делать не будем. Пока у нас нет сведений о том, что наши футболисты замешаны в употреблении допинга. Ждем результатов.
Что касается процедуры взятия проб, то все было достаточно корректно. Нам об этом докладывали сотрудники РФПЛ и РФС».
вот Ростов жалко будет, если на них что-то сфабрикуют. Бердыев умеет евроочки добывать.
вот Ростов жалко будет, если на них что-то сфабрикуют. Бердыев умеет евроочки добывать.
место ему в тюрьме
гинерская шестерка
место ему в тюрьме
гинерская шестерка
Ну а фамилии этих сотрудников мы называть не будем,они и так известны
Ну а фамилии этих сотрудников мы называть не будем,они и так известны