Прядкин: «Пока у РФПЛ нет сведений об употреблении футболистами допинга»

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14 мая 2016, 09:28

Президент РФПЛ рассказал, что пока у организации нет сведений об употреблении футболистами чемпионата России допинга. Также он прокомментировал ситуацию со взятием допинг-пробы у 11 игроков «Ростова» после матча с «Динамо».

«Не так давно у нас была проверка в Париже, когда брали пробы у 10 игроков национальной сборной. Выводов сейчас никаких делать не будем. Пока у нас нет сведений о том, что наши футболисты замешаны в употреблении допинга. Ждем результатов.