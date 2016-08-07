ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия A 2016/2017

Чорлука, Рекик и Касерес — в сфере интересов «Фиорентины»

07 августа 2016, 19:50

«Фиорентина» занята поисками центрального защитника. Главной целью итальянского клуба стал 21-летний голландский защитник «Марселя» Карим Рекик. Также «фиалки» присматриваются к Ведрану Чорлуке из «Локомотива» и Мартину Касересу, который ушел из «Ювентуса».

Все новости
Слухи«Интер» хочет бесплатно подписать Лено
Сегодня, 19:14 Комментарии2
Пау Торрес подтвердил, что этим летом отказал «Тоттенхэму»
Сегодня, 18:09 Комментарии3
СлухиЛингард не захотел переходить в «Вест Хэм»
Сегодня, 17:11 Комментарии12
Агент Ругани — о слухах: «Настоящих переговоров никогда не было»
Сегодня, 15:46 Комментарии3
Слухи«Карагюмрюк» сделал Рибери выгодное предложение
Сегодня, 15:23 Комментарии6
Слухи«Челси» рассматривает возможность подписания Кулибали
Сегодня, 13:10 Комментарии7
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100