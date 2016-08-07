Чорлука, Рекик и Касерес — в сфере интересов «Фиорентины»

«Фиорентина» занята поисками центрального защитника. Главной целью итальянского клуба стал 21-летний голландский защитник «Марселя» Карим Рекик. Также «фиалки» присматриваются к Ведрану Чорлуке из «Локомотива» и Мартину Касересу, который ушел из «Ювентуса».
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