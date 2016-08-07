Чорлука, Рекик и Касерес — в сфере интересов «Фиорентины»

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07 августа 2016, 19:50

«Фиорентина» занята поисками центрального защитника. Главной целью итальянского клуба стал 21-летний голландский защитник «Марселя» . Также «фиалки» присматриваются к из «Локомотива» и , который ушел из «Ювентуса».