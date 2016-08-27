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Баланович: «Мне кажется, что судьи немножко испугались голубых маек с надписью „Зенит“»

27 августа 2016, 22:19
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)АмкарМатч завершен

Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович прокомментировал работу судей в матче 5-го тура РФПЛ против «Зенита»:

«Полностью переиграл „Зенит“ нас... Начали неплохо, первые 15 минут прессинговали, но не хватило хладнокровия и, может быть, мастерства, чтобы хотя бы попасть в створ, чтобы вратарь почувствовал, что мы приехали не просто так. Но потом соперник завладел инициативой, забил первый гол, потом второй. Когда „Зенит“ забивает два до перерыва, становится сложновато...

Арбитры? Я так понимаю, судьи раньше не работали на матчах Премьер-Лиги. Я этих лиц еще не видел. Мне кажется, они немножко испугались голубых маек с надписью „Зенит“. Я не говорю, что „Амкар“ засуживали, но при мелких нарушениях не надо было свистеть в сторону „Зенита“. Не надо „Зениту“ помогать. А такие вещи больше забирали эмоциональных сил. Поэтому, на мой взгляд, судьи „поплыли“».

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ТОС
ТОС ответил ФК Зенит всея Руси
29 августа 2016 в 12:22
а чего им объяснять то,нас больше приехало ,чем их пришло...
ТОС
ТОС ответил Чаудда
29 августа 2016 в 12:20
это у нас то комары? в сибирь съезди-вот там комары..
RIR68
RIR68
   341 / 1063
28 августа 2016 в 20:19
голубых все боятся. только Джано в стороне!
DEXEZ
DEXEZ
   1042 / 1063
28 августа 2016 в 15:43
Это не легкая атлетика, где нужно перебегать соперника, тут физические показатели не всегда решают.
DEXEZ
DEXEZ
   1042 / 1063
28 августа 2016 в 15:40
Провокационный заголовок статьи кормит мясных троллей...
воин
воин
28 августа 2016 в 12:26
судья не причем самим надо играть
Russian_spb
Russian_spb
   677 / 1063
28 августа 2016 в 11:53
футболок с надписью Зенит испугались вы, а не судьи.
0 ударов в сторону ворот?
это как вобще?
КАМЮ
КАМЮ ответил ASR_SM
   644 / 1063
28 августа 2016 в 10:28
Больше тебе предъявить нечего?
TURBO 84
TURBO 84
28 августа 2016 в 09:49
Виноваты сами. Судьи непричем.
Питер рулит
Питер рулит ответил BIG RUSSIAN B0SS
   185 / 1063
28 августа 2016 в 09:43
вы здесь столько газа напускали,что все судьям хватит...
удав
удав
   399 / 1063
28 августа 2016 в 09:08
просто амкар слабже и не надо гундосить на судей, нормально они судили!
starche
starche
   172 / 1063
28 августа 2016 в 08:50
Это ты испугался, умей проигрывать и не ныть.
Bizonyk
Bizonyk
28 августа 2016 в 08:32
Значит, есть основания так считать)))
m grazie
m grazie ответил Женя Гинер
28 августа 2016 в 08:00
Какие там майки и трусы, когда судьи из Дмитровграда и Балашихи, это судьи из Москвы.
Alexashka
Alexashka
28 августа 2016 в 07:17
Мдаа, уж
Бубнов Саша и Спартак
Бубнов Саша и Спартак
28 августа 2016 в 06:47
Он проста намекает на орентацию игроков и болельщиков самой радужной команды россии)
Санчо Панса
Санчо Панса
   107 / 1063
28 августа 2016 в 06:13
Когда кажется, то креститься не забывай! А вообще какие вопросы по судейству? Все было объективно в этом матче, в котором Зенит полностью переиграл пермяков )
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1 ответил susanin ultrazenith
28 августа 2016 в 06:10
так на судей не гонит не кто,Баланович
сказал же, что Зенит переиграл Амкар, а мелкие недочеты по судейству выбили эмоциональные силы.
denmig
denmig
   856 / 1063
28 августа 2016 в 06:06
Это ты поплыл!- играть в футбол нужно было лучше! А не трешки пропускать!
Аpбитр
Аpбитр
28 августа 2016 в 05:53
На ровном месте начинают шумиху по судейству.
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
28 августа 2016 в 02:41
Серёжа, вчистую слили вы. Вопросы серьёзные по судьям были в матче с Ростовом, там реально неприятно было.
nikolah
nikolah ответил Чаудда
28 августа 2016 в 02:08
он за Спартак болеет,они все такие)
Чаудда
Чаудда
28 августа 2016 в 02:05
Просмамоские сми из москвы старательно гонят лажу, всеми способами, про настрой судей помогать ЗЕНИТУ. А кто то рад стараться эти фейки тиражировать.
Чаудда
Чаудда
28 августа 2016 в 01:34
К концу игры в ПИТЕРЕ похолодало. Вот и носились сломя голову, от комаров и что бы согреться без мяча амкары.. А ваще ты в футболн не очень..
nikolah
nikolah ответил КАМЮ
28 августа 2016 в 00:55
ничего,29 сентября они испарятся с соккера)
nikolah
nikolah
28 августа 2016 в 00:54
Когда кажется,креститься надо!
ASR_SM
ASR_SM ответил КАМЮ
28 августа 2016 в 00:30
Ты дальтоник?синий цвет от голубизны отличить не можешь?
КАМЮ
КАМЮ
   644 / 1063
28 августа 2016 в 00:16
Чё питерцы?
У вас тоже поросята резвятся?

Чуют хрюши, что недолго им хорохориться
antant1
antant1
28 августа 2016 в 00:13
Да ладно, вы тут на 100% заслужили такой результат. Я даже второй тайм не смотрел, а слушал только)
КАМЮ
КАМЮ
   644 / 1063
28 августа 2016 в 00:12
"но при мелких нарушениях не надо было свистеть в сторону „Зенита“.- мальчик берега перепутал. В сторону Зенита - это в пользу Амкара

А мне показалось, что это Амкар испугался синих маек
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