Баланович: «Мне кажется, что судьи немножко испугались голубых маек с надписью „Зенит“»

27 августа 2016, 22:19

Полузащитник «Амкара» Сергей Баланович прокомментировал работу судей в матче 5-го тура РФПЛ против «Зенита»:

«Полностью переиграл „Зенит“ нас... Начали неплохо, первые 15 минут прессинговали, но не хватило хладнокровия и, может быть, мастерства, чтобы хотя бы попасть в створ, чтобы вратарь почувствовал, что мы приехали не просто так. Но потом соперник завладел инициативой, забил первый гол, потом второй. Когда „Зенит“ забивает два до перерыва, становится сложновато...

Арбитры? Я так понимаю, судьи раньше не работали на матчах Премьер-Лиги. Я этих лиц еще не видел. Мне кажется, они немножко испугались голубых маек с надписью „Зенит“. Я не говорю, что „Амкар“ засуживали, но при мелких нарушениях не надо было свистеть в сторону „Зенита“. Не надо „Зениту“ помогать. А такие вещи больше забирали эмоциональных сил. Поэтому, на мой взгляд, судьи „поплыли“».