France Football больше не будет сотрудничать с ФИФА по «Золотому мячу»

France Football объявил о прекращении сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча». О новой системе вручения награды издание сообщит в следующий четверг.
Партнерство ФИФА и France Football длилось шесть лет. Согласно нему награда вручалась путем учета голосов тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. Накануне своим мнением о «Золотом мяче» поделился игрок «Барселоны» Неймар.
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Надеюсь теперь девушка Бадра перестанет получать левые мячи.
Надеюсь теперь девушка Бадра перестанет получать левые мячи.
Пусть там кореша Роналду и дальше дают своему другу свой приз, а франс футбол начнёт выдавать заслуженную награду.
Пусть там кореша Роналду и дальше дают своему другу свой приз, а франс футбол начнёт выдавать заслуженную награду.
После того как ФИФА и Франс Футбол объединились в 2010-м году, то Роналду успел получить два левых мяча за 2013 и 2014 год, а так же дважды незаслуженно попасть в тройку лучших за 2012 и 2015 год.
При Франс Футбол этого бы не было.
После того как ФИФА и Франс Футбол объединились в 2010-м году, то Роналду успел получить два левых мяча за 2013 и 2014 год, а так же дважды незаслуженно попасть в тройку лучших за 2012 и 2015 год.
При Франс Футбол этого бы не было.