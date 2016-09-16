France Football больше не будет сотрудничать с ФИФА по «Золотому мячу»

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16 сентября 2016, 14:18

France Football объявил о прекращении сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча». О новой системе вручения награды издание сообщит в следующий четверг.



Партнерство ФИФА и France Football длилось шесть лет. Согласно нему награда вручалась путем учета голосов тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. Накануне своим мнением о «Золотом мяче» поделился игрок «Барселоны» Неймар.