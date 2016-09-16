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France Football больше не будет сотрудничать с ФИФА по «Золотому мячу»

16 сентября 2016, 14:18

France Football объявил о прекращении сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча». О новой системе вручения награды издание сообщит в следующий четверг.

Партнерство ФИФА и France Football длилось шесть лет. Согласно нему награда вручалась путем учета голосов тренеров и капитанов сборных, а также журналистов. Накануне своим мнением о «Золотом мяче» поделился игрок «Барселоны» Неймар.

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Перевод с francefootball.fr
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Все комментарии
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
17 сентября 2016 в 00:47
Неужели это случилось?
Надеюсь теперь девушка Бадра перестанет получать левые мячи.
da da da
da da da
16 сентября 2016 в 23:42
давно пора роналду вернуть свои грязные ЗМ более достойным игрокам
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера ответ Т07 (раскрыть)
16 сентября 2016 в 23:21
Тогда почему по версии France Football он,начиная с 2010 года,не побеждал в голосованиях?И ещё,твой дайвер только во снах самый популярный.
Султанмурад Султанмурадов
Султанмурад Султанмурадов
16 сентября 2016 в 23:01
Жаль значит больше месси из жалости не получить золотые липовые мячи
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ Особенный 2 (комментарий удален) (раскрыть)
16 сентября 2016 в 21:33
Ветераны с 2009-го? Кхм, довольно занятно.
id216191293
id216191293
16 сентября 2016 в 21:32
и правильно
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ Artuom (раскрыть)
16 сентября 2016 в 21:32
А шо делать?! Жизнь такая!
3lodeg0s
3lodeg0s
16 сентября 2016 в 21:13
Доплавался дельфин португальский.
Т07
Т07 ответ Чемпион Соккера (раскрыть)
16 сентября 2016 в 21:10
Ахахахах тогда будет в пользу Роналду.. Потому что журналисты будет голосовать, кто самый популярный игрок? Роналду сынок так что ахахахах
ismailka
ismailka
16 сентября 2016 в 20:51
Справедливость восторжествовала.
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера
16 сентября 2016 в 20:42
АХАХАХАХАХАХХААХ)))))))Не дождётся теперь португалец ЗМ)))))))Я,как настоящий фанат,уважаю и Роналду,как великого игрока,и Реал,как великий клуб.Но как сами видите в топе,по версии France Football Роналду вообще пропадает))))
Artuom
Artuom
16 сентября 2016 в 20:39
Друг на друга фаны грязь льют))) А на деле : после объединения с Фифа у каждого игрока по два незаслуженных мяча. Но каждая сторона упоминает только про леваки кого-то одного...
granata-korps
granata-korps
16 сентября 2016 в 20:37
Испоганили приз со своим Роналду.
Artuom
Artuom ответ Inquisitоr (комментарий удален) (раскрыть)
16 сентября 2016 в 20:34
У Месси только один от FF - первый, как и первый Роналду.
granata-korps
granata-korps
16 сентября 2016 в 20:33
Вот и всё господин Роналду, ваша песенка спета.
Fantasy
Fantasy
16 сентября 2016 в 20:16
Хочется верить что на этом не остановятся и у Фифа хватит совести отозвать мячи которые бывший президент дарил своему любимому Роналду просто за красивую улыбку.
Ararat Djan
Ararat Djan
16 сентября 2016 в 20:05
Быстрей бы уже отделились от этой португальской конторы ФИФА.
Пусть там кореша Роналду и дальше дают своему другу свой приз, а франс футбол начнёт выдавать заслуженную награду.
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff
16 сентября 2016 в 19:55
Будет ли после этого справедливее- вот в чем вопрос. Удачи !
рус фан
рус фан
16 сентября 2016 в 19:55
Может и правила изменятся.
renamed 06
renamed 06 ответ Inquisitоr (комментарий удален) (раскрыть)
16 сентября 2016 в 19:47
Комментарий в топе показывает только что у вас возгорание в попе))
ferstepan
ferstepan ответ itrem95 (раскрыть)
16 сентября 2016 в 19:26
твоя фантазия не интересна! у Месси только один мяч спорный! собственно в топе всё написано, добавить нечего!! С их вручением бы я полностью согласился.
Nazi
Nazi
16 сентября 2016 в 19:22
Лучше поздно, чем никогда. А то уже не верил, что доживу до того дня, когда его получит кто-нибудь кроме лейси и шампуня. Совсем опустячили некогда самую престижную награду. Сами Зизу И Роналдо брали ее только по три раза, Бергкамп и Анри ни разу!!! А тут эти двое аж 8 шт. Тьфу. Наконец справедливость опять восстановится, хоть в чем-то в этом несправедливом мире.
itrem95
itrem95 ответ ferstepan (раскрыть)
16 сентября 2016 в 19:18
месси 3 липы, у рона всего 2 было за это время
Cympak-05
Cympak-05
16 сентября 2016 в 18:51
В этом году Рон без зм. Отчасти справедливо. Чем он лучше Снейдера и Рибери. Которые в анологичных ситуациях не подучили его.
Cympak-05
Cympak-05
16 сентября 2016 в 18:47
Не забывайте что вы Французская газета. Отдайте мяч Гоизманну. Роналду и Месси ничего нового не показали в этом году
Ruslan3132
Ruslan3132
16 сентября 2016 в 18:46
Давно пора было, а то сделали шоу из ЗМ, столько липовых отдали аргентинцу из каталонии...
patra
patra
16 сентября 2016 в 18:45
УЕФА, МОК, ВАДА, теперь ФИФА, все разваливается. Скоро весь большой спорт уйдет в закрытые междусобойчики.
Deoniks
Deoniks
16 сентября 2016 в 18:33
Траурный день для всей Португалии.
el barsa
el barsa
16 сентября 2016 в 18:25
Мараканец в пролете терь
BeastI666I
BeastI666I
16 сентября 2016 в 18:17, ред.
Я только добавлю фактов к умнейшему и аргументированному посту в топе:
После того как ФИФА и Франс Футбол объединились в 2010-м году, то Роналду успел получить два левых мяча за 2013 и 2014 год, а так же дважды незаслуженно попасть в тройку лучших за 2012 и 2015 год.
При Франс Футбол этого бы не было.
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