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«Рома» сокрушила «Кротоне»

21 сентября 2016, 23:44
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 0Логотип футбольный клуб КротонеКротонеМатч завершен

В поединке 5-го тура Серии А «Рома» отправила в ворота «Кротоне» 4 безответных мяча.

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» – «Кротоне» – 4:0 (2:0)
Голы: Эль-Шаарави 26, Салах 37, Джеко 48, Джеко 57
Нереализованный пенальти: Палладино 60

«Рома»: Щесны, Флоренци (Эмерсон 80), Манолас (Жуан 72), Фацио, Перес, Строотман, Паредес, Салах (Итурбе 67), Тотти, Эль-Шаарави, Джеко.
Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Кротоне»: Кордас, Чеккерини, Клейтон, Феррари, Сампиризи (Мартелла 60), Капецци, Крисетиг, Роден (Налини 46), Сальдзано, Фальчинелли, Палладино (Стоян 66).
Главный тренер: Давиде Никола.

Предупреждения: Налини 50.

Судья: Кармин Руссо.

В параллельном матче «Ювентус» с таким же счетом разгромил «Кальяри».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
alboro
alboro
22 сентября 2016 в 10:51
новичок зря не тратит силы
drug01
drug01
22 сентября 2016 в 08:07
Рома на верном пути!
Павел Амурский
Павел Амурский
22 сентября 2016 в 07:03
Удачи Роме.
Санчо Панса
Санчо Панса
22 сентября 2016 в 05:28
Неудивительно! Самая слабая команда Серии А по составу и с очень скромным бюджетом все таки противостояла римских волкам. Ну а Рома, это Рома) Хорошо, что они набрали дежурные три очка и при этом ничего не пропустили. С заслуженной разгромной победой, джалоросси!
Романиста
Романиста
22 сентября 2016 в 00:21
Надеюсь не сбавят обороты. Форца Рома!
77rust77
77rust77
21 сентября 2016 в 23:58
С победой нужно так играть каждый матч
Gandalf The Grey
Gandalf The Grey
21 сентября 2016 в 23:55
Молодцы! Не давайте расслабиться Великому Ювентусу!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
21 сентября 2016 в 23:48
Рома стала египетской силой )))
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