«Рома» сокрушила «Кротоне»

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21 сентября 2016, 23:44

В поединке 5-го тура Серии А «Рома» отправила в ворота «Кротоне» 4 безответных мяча.

Рим, стадион «Олимпико»

«Рома» – «Кротоне» – 4:0 (2:0)

Голы: Эль-Шаарави 26, Салах 37, Джеко 48, Джеко 57

Нереализованный пенальти: Палладино 60

«Рома»: Щесны, Флоренци (Эмерсон 80), Манолас (Жуан 72), Фацио, Перес, Строотман, Паредес, Салах (Итурбе 67), Тотти, Эль-Шаарави, Джеко.

Главный тренер: Лучано Спаллетти.

«Кротоне»: Кордас, Чеккерини, Клейтон, Феррари, Сампиризи (Мартелла 60), Капецци, Крисетиг, Роден (Налини 46), Сальдзано, Фальчинелли, Палладино (Стоян 66).

Главный тренер: Давиде Никола.

Предупреждения: Налини 50.

Судья: Кармин Руссо.

В параллельном матче «Ювентус» с таким же счетом разгромил «Кальяри».