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«Арсенал» играет дома в гостевой форме, поскольку у «Базеля» нет третьего комплекта

28 сентября 2016, 21:57
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб БазельБазельМатч завершен

«Арсенал» проводит домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» в своем гостевом комплекте формы желтого цвета. Это обусловлено тем, что домашние комплекты клубов содержат красные цвета, у гостевого варианта «Базеля» белые рукава, а третьей формы у швейцарского клуба попросту нет.

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Все комментарии
Spartak_Kazakhstan
Spartak_Kazakhstan
29 сентября 2016 в 19:11
Базель: "Просто у нас нет 3 комплекта формы, а все остальное - Просто ваши проблемы" )))
Mr Siberian
Mr Siberian
29 сентября 2016 в 10:56
Ужс.
cannongun
cannongun
28 сентября 2016 в 22:41, ред.
кризис поставок сыра наверное
cannongun
cannongun
28 сентября 2016 в 22:41
красавцы. суеверных нет, то какая разница
311
311
28 сентября 2016 в 22:28
Ролексы одели бы все, вот и различие)
Александр Северный
Александр Северный
28 сентября 2016 в 22:24
ЛИШЬ БЫ ГОЛОВЫ С НОГАМИ РАБОТАЛИ.
owl_fake
owl_fake
28 сентября 2016 в 22:10
Швейцарцы.. чего-то не имеют.. я действительно это читаю?
YRunner
YRunner ответ вхсо 111 (раскрыть)
28 сентября 2016 в 22:06
Экономят)
вхсо 111
вхсо 111
28 сентября 2016 в 22:03
Дожили в Базеле, третий комплект приобрести не могут, что ли).
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