«Арсенал» играет дома в гостевой форме, поскольку у «Базеля» нет третьего комплекта

«Арсенал» проводит домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» в своем гостевом комплекте формы желтого цвета. Это обусловлено тем, что домашние комплекты клубов содержат красные цвета, у гостевого варианта «Базеля» белые рукава, а третьей формы у швейцарского клуба попросту нет.
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