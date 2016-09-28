«Арсенал» играет дома в гостевой форме, поскольку у «Базеля» нет третьего комплекта

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28 сентября 2016, 21:57

«Арсенал» проводит домашний матч группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» в своем гостевом комплекте формы желтого цвета. Это обусловлено тем, что домашние комплекты клубов содержат красные цвета, у гостевого варианта «Базеля» белые рукава, а третьей формы у швейцарского клуба попросту нет.