Гвардиола: «В матче с „Тоттенхэмом“ нам нужно отодвинуть игру от своих ворот»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма»:
«В игре „Тоттенхэма“ прослеживаются некоторые моменты, которые были присущи „Эспаньолу“, когда Почеттино работал в испанском клубе: высокий прессинг, агрессивный футбол. Сейчас „Тоттенхэм“ играет в похожем ключе. В этом клубе собраны очень хорошие игроки.
Вы чувствуете себя в большей безопасности, когда соперник находится далеко от ваших ворот. Да, „Тоттенхэм“ умеет контратаковать, у них есть Сон и Ламела, но если мы отодвинем игру от своих ворот, они не смогут причинить нам вреда».
"ШПОРЫ" были в Москве далеко не самым основным составом, Сити же с "Селтиком" выложились по полной основным составом.
Мои уважения к "шотландским бойцам", но они классом ниже ЦСКА, а воспитанники Пепа легко отхватили тройку, так что я не знаю у кого там какие предчувствия к воскресному матчу, но если он закончится в ничью я буду очень удивлён... так как реально забить "цистерне" 2-3, а пропускаем мы мало....
Так что GO SPURS GO !!!!
В прошлом сезоне нас тоже все наши "други" хоронили предварительно, но 4:1 и ...тишинааааааааааааааа)))))
"ШПОРЫ" были в Москве далеко не самым основным составом, Сити же с "Селтиком" выложились по полной основным составом.
Мои уважения к "шотландским бойцам", но они классом ниже ЦСКА, а воспитанники Пепа легко отхватили тройку, так что я не знаю у кого там какие предчувствия к воскресному матчу, но если он закончится в ничью я буду очень удивлён... так как реально забить "цистерне" 2-3, а пропускаем мы мало....
Так что GO SPURS GO !!!!
В прошлом сезоне нас тоже все наши "други" хоронили предварительно, но 4:1 и ...тишинааааааааааааааа)))))
сезон 15-16 гг. 7-й тур. ТХ-Мансити. 4-1.
совпадение????
еще репостну это в вск=))
сезон 15-16 гг. 7-й тур. ТХ-Мансити. 4-1.
совпадение????
еще репостну это в вск=))