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Гвардиола: «В матче с „Тоттенхэмом“ нам нужно отодвинуть игру от своих ворот»

30 сентября 2016, 16:27
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от поединка 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма»:

«В игре „Тоттенхэма“ прослеживаются некоторые моменты, которые были присущи „Эспаньолу“, когда Почеттино работал в испанском клубе: высокий прессинг, агрессивный футбол. Сейчас „Тоттенхэм“ играет в похожем ключе. В этом клубе собраны очень хорошие игроки.

Вы чувствуете себя в большей безопасности, когда соперник находится далеко от ваших ворот. Да, „Тоттенхэм“ умеет контратаковать, у них есть Сон и Ламела, но если мы отодвинем игру от своих ворот, они не смогут причинить нам вреда».

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Все комментарии
nahan
nahan
01 октября 2016 в 06:29
Шпоры создадут проблемы горожанам...
sparxx
sparxx ответ 4ever Ars (раскрыть)
30 сентября 2016 в 22:21, ред.
"Тяжелый выезд" в Москву был днём раньше, чем "прогулка" МС до Глазгоу ;) /кто занимался профи спортом знает что такое отдохнуть на 24 часа больше соперника/.
"ШПОРЫ" были в Москве далеко не самым основным составом, Сити же с "Селтиком" выложились по полной основным составом.
Мои уважения к "шотландским бойцам", но они классом ниже ЦСКА, а воспитанники Пепа легко отхватили тройку, так что я не знаю у кого там какие предчувствия к воскресному матчу, но если он закончится в ничью я буду очень удивлён... так как реально забить "цистерне" 2-3, а пропускаем мы мало....
Так что GO SPURS GO !!!!
В прошлом сезоне нас тоже все наши "други" хоронили предварительно, но 4:1 и ...тишинааааааааааааааа)))))
cannongun
cannongun
30 сентября 2016 в 21:55, ред.
уважаемые, хотите прикол?
сезон 15-16 гг. 7-й тур. ТХ-Мансити. 4-1.
совпадение????

еще репостну это в вск=))
4ever Ars
4ever Ars ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября 2016 в 21:39
Вот видишь, всего лишь полкоманды сможет сыграть)))
Cules2013
Cules2013
30 сентября 2016 в 18:13
Отодвигать игру от своих ворот это конечно хорошо, а то как-то с Селтиком не очень вышло, но, наверное, иметь крепкую защиту всё-таки лучше. Селтик показал, что у МСити в обороне всё также проходной двор. Хотя Пеп никогда и не славился какими-то скилами в построении защиты у команд. Думаю, МСити, по крайней мере, не проиграет.
Barsis
Barsis ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября 2016 в 17:38
Выиграть на классе играя против МС? Вы это серьезно?
alexov222
alexov222 ответ Mоnоlo (комментарий удален) (раскрыть)
30 сентября 2016 в 17:27
Ой-ей...полегче)))
alexov222
alexov222 ответ 4ever Ars (раскрыть)
30 сентября 2016 в 17:27
Ттх играл полудублем,а вот Сити набегался с Селтиком по взрослому
alexov222
alexov222
30 сентября 2016 в 17:24
Ну да...но еще есть Даник и Уокер,которые носятся по своим краям со скоростью поезда)
4ever Ars
4ever Ars
30 сентября 2016 в 16:47
Если бы не большое количество травмированных и не тяжелый выезд в Москву, то Тоттенхэм мог бы доставить серьезные проблемы Гвардиоле... А так у МС большинство серьезных соперников еще впереди)
Гость
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