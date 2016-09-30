Гвардиола: «В матче с „Тоттенхэмом“ нам нужно отодвинуть игру от своих ворот»

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30 сентября 2016, 16:27

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от поединка 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма»:

«В игре „Тоттенхэма“ прослеживаются некоторые моменты, которые были присущи „Эспаньолу“, когда Почеттино работал в испанском клубе: высокий прессинг, агрессивный футбол. Сейчас „Тоттенхэм“ играет в похожем ключе. В этом клубе собраны очень хорошие игроки.

Вы чувствуете себя в большей безопасности, когда соперник находится далеко от ваших ворот. Да, „Тоттенхэм“ умеет контратаковать, у них есть Сон и Ламела, но если мы отодвинем игру от своих ворот, они не смогут причинить нам вреда».