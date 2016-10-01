Конте: «Мы одержали важную победу»

1475342143

01 октября 2016, 20:15

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу своей команды над «Халлом» в матче седьмого тура английской Премьер-Лиги:

«Очень важная победа. После двух поражений было важно победить, особенно для нашего положения в таблице. Мы очень упорно работаем, хотя очень трудно после двух подряд проигрышей найти правильные решения и улучшить игру. Сегодня мы провели хороший матч, очень интенсивный, и мне очень нравится, когда команда играет таким образом. Многие игроки продемонстрировали огромную самоотдачу, замечательное отношение и желание изменить ситуацию. Я рад за них».

«Мы работаем очень упорно, и я уверен, что мы можем сильно прибавить, если продолжим работать в том же духе. Я доволен всеми игроками, нам удалось сохранить ворота „сухими“. В предыдущих матчах мы пропускали слишком много голов. Не пропустить было очень важно. Кроме того, мы забили два гола, и игра была хорошей. За этим должна последовать работа, работа, работа!», — сказал Конте.