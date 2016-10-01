Гвидолин: «Мы заслужили ничью»

1475332407

01 октября 2016, 17:33

Главный тренер «Суонси» прокомментировал поражение своей команды в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:2):

«Думаю, мы заслужили ничью, которая нам была очень нужна. Сейчас мы переживаем не лучшие времена, потому что показываем неплохую игру, но не можем добиться нужного результата. Игроки были великолепны в первом тайме, они показали характер, во второй половине лучше был „Ливерпуль“. У них сильная команда, но думаю, справедливым результатом была бы ничья», — сказал Гвидолин.