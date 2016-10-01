Top.Mail.Ru
Гвидолин: «Мы заслужили ничью»

01 октября 2016, 17:33
Суонси СитиЛоготип футбольный клуб Суонси Сити1 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Суонси» Франческо Гвидолин прокомментировал поражение своей команды в матче седьмого тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:2):

«Думаю, мы заслужили ничью, которая нам была очень нужна. Сейчас мы переживаем не лучшие времена, потому что показываем неплохую игру, но не можем добиться нужного результата. Игроки были великолепны в первом тайме, они показали характер, во второй половине лучше был „Ливерпуль“. У них сильная команда, но думаю, справедливым результатом была бы ничья», — сказал Гвидолин. 

dzvinka
dzvinka
02 октября 2016 в 09:07
у Суонси действительно сильная команда, не поспориш. Удачи им.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
01 октября 2016 в 18:38
видать не заслужили,раз проиграли. Ведь вконце матча шанс был,но не воспользовались,отсюда и результат. Подравняйте ноги и будет вам щастье.
Klopp_OUT
Klopp_OUT
01 октября 2016 в 17:44
На месте Гвидолина заткнулся бы и вообще ничего не говорил,заслужили они...
Забили благодаря слепому судье,и весь матч автобус припарковывали
Гость
