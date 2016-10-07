Top.Mail.Ru
Могилевец: «Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу»

07 октября 2016, 10:52

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец вспомнил о совместной работе с тренером Курбаном Бердыевым в «Ростове».

«В чем гений Бердыева? Главное – дисциплина. Все продумывается до мелочей. Как он сам говорит, важен каждый нюанс. Просит, чтобы футболисты выкладывались по максимуму и ни на секунду не теряли концентрации. Он сам подавал нам пример, ответственно относится к делу. В ответ команда старалась его не подвести и оставляла на поле все силы. Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу. Хочется работать и добиваться результата.

У Бердыева так прогрессируют футболисты, потому что он объясняет каждому игроку, как действовать на поле. Каждого видит насквозь. Если выполнять его требования, прислушиваться к его советам, все будет хорошо и начнешь прогрессировать. Доверие тренера всегда важно! Атмосфера в команде тоже помогала мне прогрессировать. Очень благодарен Бердыеву и всему „Ростову“, всем моим бывшим партнерам. Мне было приятно там находиться».

Все комментарии
R-D
R-D
08 октября 2016 в 12:43
Ты давай зимой возврашайся .нужен будешь Ростову в весенней части лиги чемпионов!!)
drug01
drug01
07 октября 2016 в 21:55
Значит он нашел свою команду и смог найти язык со всеми футболистами. ..
luger555
luger555
07 октября 2016 в 16:18
Респект
Bearded man
Bearded man
07 октября 2016 в 14:03
И отменно отмывает бабло)))
РЭП НИГГА
РЭП НИГГА
07 октября 2016 в 14:02
надеюсь, еще поработаешь под его руководством, Пашка. ты красавец!
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
07 октября 2016 в 13:34
Пашу отдайте в Ростов один фиг не дадите играть парню в Зените!
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
07 октября 2016 в 13:25
кто-то растит футболистов, а кто-то "строит" стадионы
Ростовец
Ростовец
07 октября 2016 в 13:23
Респект благодарному Павлу!
aMur
aMur
07 октября 2016 в 13:02
Не о бо всех бывших тренерах так отзываются футболисты.
compka
compka
07 октября 2016 в 12:30
Надеюсь Могилевца снова возьмут в Ростов
SanitarForest
SanitarForest ответ Павел Амурский (раскрыть)
07 октября 2016 в 11:52
для вашего зенитовского-да... да и не футбол это вовсе...а что то не понятное с элементами кабинетных махинаций...
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
07 октября 2016 в 11:49, ред.
Каким образом он мог остаться в Ростове, если принадлежит Зениту??? Если бы его устраивало зарабатывание денег на скамейке. то в аренду он никуда бы не переходил.
SanitarForest
SanitarForest ответ Иван Котовский (раскрыть)
07 октября 2016 в 11:48
думаю что Могилевец зимой пополнит ряды Сельмаша... так сказать алаверды будет за Новосельцева
Санчо Панса
Санчо Панса
07 октября 2016 в 11:35
Сразу видно, что человек играл под руководством Бекиевича) Зря из Ростова то ушел! Понятно, что право выбора было за Зенитом, но лучше бы Павел остался на берегах Дона. Сейчас бы уже думал о матчах с Атлетико Мадрид и Баварией в ЛЧ)
Sem25
Sem25
07 октября 2016 в 11:24
Остапчук, да ты оказывается тролль!))) Бред пишешь, да еще за него плюсики от троллей получаешь))) Или это тоже твои аккаунты?
Sem25
Sem25
07 октября 2016 в 11:16
Вы не можете отвечать на комментарии Остапчук 67, т.к. он добавил Вас в игнор

Остапчук, ты о чем??? Он в аренде был! Принадлежит Зениту.
Akatsuki72
Akatsuki72 ответ Остапчук 67 (комментарий удален) (раскрыть)
07 октября 2016 в 11:16
Куда ушёл???
DRAKON 16RU
DRAKON 16RU
07 октября 2016 в 11:03
Зачем так много слов?Сказал бы прямо:
-Не хочу быть питерским статистом
Хочу быть ростовским футболистом
evgenii2205
evgenii2205
07 октября 2016 в 11:02
Жаль не смогли договориться о переходе Могилевца в Ростов.
В Зените ему место в основе не светит, будет штаны просиживать в дубле
Павел Амурский
Павел Амурский
07 октября 2016 в 11:02
К сожалению, Могилевец потерян для нашего футбола безвозвратно.
Иван Котовский
Иван Котовский
07 октября 2016 в 10:56, ред.
Мы это и так прекрасно знаем, а ты парень зря такое вслух сказал - теперь тебе останется или скамейку полировать или в ФНЛ Зеню-2 укреплять...Подвернется аренда беги Паша, беги...Питерские тебе не простят уважуху к Бекиевичу...
