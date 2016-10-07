Могилевец: «Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу»

1475826778

07 октября 2016, 10:52

Полузащитник «Зенита» вспомнил о совместной работе с тренером в «Ростове».

«В чем гений Бердыева? Главное – дисциплина. Все продумывается до мелочей. Как он сам говорит, важен каждый нюанс. Просит, чтобы футболисты выкладывались по максимуму и ни на секунду не теряли концентрации. Он сам подавал нам пример, ответственно относится к делу. В ответ команда старалась его не подвести и оставляла на поле все силы. Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу. Хочется работать и добиваться результата.

У Бердыева так прогрессируют футболисты, потому что он объясняет каждому игроку, как действовать на поле. Каждого видит насквозь. Если выполнять его требования, прислушиваться к его советам, все будет хорошо и начнешь прогрессировать. Доверие тренера всегда важно! Атмосфера в команде тоже помогала мне прогрессировать. Очень благодарен Бердыеву и всему „Ростову“, всем моим бывшим партнерам. Мне было приятно там находиться».