Могилевец: «Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу»

Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец вспомнил о совместной работе с тренером Курбаном Бердыевым в «Ростове».
«В чем гений Бердыева? Главное – дисциплина. Все продумывается до мелочей. Как он сам говорит, важен каждый нюанс. Просит, чтобы футболисты выкладывались по максимуму и ни на секунду не теряли концентрации. Он сам подавал нам пример, ответственно относится к делу. В ответ команда старалась его не подвести и оставляла на поле все силы. Бердыев объединяет команду, создает в ней прекрасную атмосферу. Хочется работать и добиваться результата.
У Бердыева так прогрессируют футболисты, потому что он объясняет каждому игроку, как действовать на поле. Каждого видит насквозь. Если выполнять его требования, прислушиваться к его советам, все будет хорошо и начнешь прогрессировать. Доверие тренера всегда важно! Атмосфера в команде тоже помогала мне прогрессировать. Очень благодарен Бердыеву и всему „Ростову“, всем моим бывшим партнерам. Мне было приятно там находиться».
Остапчук, ты о чем??? Он в аренде был! Принадлежит Зениту.
Остапчук, ты о чем??? Он в аренде был! Принадлежит Зениту.
-Не хочу быть питерским статистом
Хочу быть ростовским футболистом
-Не хочу быть питерским статистом
Хочу быть ростовским футболистом
В Зените ему место в основе не светит, будет штаны просиживать в дубле
В Зените ему место в основе не светит, будет штаны просиживать в дубле