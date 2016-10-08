Анчелотти: «Никто не может ставить под сомнение класс Серхио Рамоса»

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти, в свое время тренировавший «Реал», встал на защиту защитника «сливочных» и сборной Испании Серхио Рамоса, которого в последнее время часто критикуют за ошибки:
«Рамос обладает опытом, талантом, харизмой и всевозможными титулами. Разве этого мало?
Никто не может ставить под сомнение его класс, это игрок, который умеет все».
