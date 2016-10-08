Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2016/2017

Анчелотти: «Никто не может ставить под сомнение класс Серхио Рамоса»

08 октября 2016, 23:08

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти, в свое время тренировавший «Реал», встал на защиту защитника «сливочных» и сборной Испании Серхио Рамоса, которого в последнее время часто критикуют за ошибки:

«Рамос обладает опытом, талантом, харизмой и всевозможными титулами. Разве этого мало?

Никто не может ставить под сомнение его класс, это игрок, который умеет все».

Подписывайся в ВК
Все новости
Саутгейт: «Учитывая то, в каком положении была сборная 10 дней назад, я доволен результатом»
08 октября 2016
Алли: «Сборной Англии нужно подтянуть реализацию»
08 октября 2016
Гиггз: «Амбиции „Суонси Сити“ не соответствовали моим»
08 октября 2016
Агент: «Дракслер точно покинет „Вольфсбург“ по окончании сезона»
08 октября 2016
Игрок, рассёкший бровь Неймару: «Ему стоит перестать выпендриваться»
08 октября 2016 Фото
Киммих: «Я никто на фоне Нойера, Мюллера или Алонсо»
08 октября 2016
Сортировать
Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
10 октября 2016 в 00:34
Вот именно!
Санчо Панса
Санчо Панса
09 октября 2016 в 13:08
И то верно, Папа Карло! Кэп мадридского Реала не раз это доказывал именно в решающих матчах. Шутка ли, именно Рамос забил в последних четырех финалах мадридского Реала! Король штрафной площади соперника и любитель огорчать Атлетико Мадрид:)
ЮЗИК
ЮЗИК
09 октября 2016 в 10:51, ред.
Какой идиот ставит под сомнение игррока выигравшего все мыслимые трофеи
NRG_
NRG_
09 октября 2016 в 10:48
Что за ерись? Он лучший в обороне сборной
nahan
nahan
09 октября 2016 в 10:11
Рамос лучший на своей позиции, к тому же универсал, а ошибки есть у всех...
Реал_Космос
Реал_Космос
09 октября 2016 в 08:46
Сомневаются те, кто далёк от футбола. Рабос лучший. На своей позиции.
амурец
амурец ответ da da da (раскрыть)
09 октября 2016 в 07:56
ну ты конечно лучше Анчелотти разбираешься в футболе
амурец
амурец
09 октября 2016 в 06:54
конечно никто, ну кроме барсофантиков разумеется.
Абуязид Ибрагимов
Абуязид Ибрагимов
09 октября 2016 в 02:07
Рамос лучший!
рус фан
рус фан
09 октября 2016 в 01:57
Рамос весной и летом получше играет, а тог да и все важные матчи обычно проходят.
Erik15
Erik15
09 октября 2016 в 01:26
Одно только присутствие Сержика на поле,внушает страх......всяким там...барселонцам и "матрасам"!!!!
Madridist-m
Madridist-m
09 октября 2016 в 00:50
Соглашусь с Анчи, Рамос легенда Реала.
Viduka
Viduka
09 октября 2016 в 00:09
Диванные эксперты могут поставить под сомнение чей угодно класс.
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
09 октября 2016 в 00:05
А ты что, свою биографию решил на полу тряпкой (или шваброй) писать?

При чем здесь мытье полов к твоей биографии, или это какие-то смежные вещи?
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:55
Ага, я тоже так думаю. А не много чести для Пике становится твоим биографом?
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:50
Ты настолько осведомлен о жизни Пике. Можешь заделаться его биографом.
Cules2013
Cules2013
08 октября 2016 в 23:48
Наличие класса, не означает отсутствие ошибок - это называется стабильность и надёжность. У Рамоса такого особо-то нет, но с другой стороны последние пару лет Серхио чуть ли не в одиночку приносит победы в решающим матчах Реалу, так что в итоге КПД более чем положительное. Ещё бы в сборной так тащил в атаке, и никто бы особо не возникал.
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:43
Не думаю, что Пике сидит на соккере.
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:40
Та ладно, эта тонкая каталонская кишка троллила целые легионы фанатов "Реала".
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:31
Сейчас бы Пике тебя затроллил
Ty4ka98
Ty4ka98 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
08 октября 2016 в 23:24
Шакира певица, не думаю, что она выше классом в футболе, чем Рамос.
Ty4ka98
Ty4ka98
08 октября 2016 в 23:23, ред.
Только Рамос может ставить под сомнение свой класс =)
da da da
da da da
08 октября 2016 в 23:22
да,это дно а не защитник,титулу он приносит Реалу а не сборной Испании,не помню не одного его гола за сборную которые можно сравнить с его голами в финалах ЛЧ.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 