Анчелотти: «Никто не может ставить под сомнение класс Серхио Рамоса»

08 октября 2016, 23:08

Наставник «Баварии» , в свое время тренировавший «Реал», встал на защиту защитника «сливочных» и сборной Испании , которого в последнее время часто критикуют за ошибки:

«Рамос обладает опытом, талантом, харизмой и всевозможными титулами. Разве этого мало?

Никто не может ставить под сомнение его класс, это игрок, который умеет все».