Хави: «Я бы хотел увидеть Шотландию на чемпионате мира в России»

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09 октября 2016, 22:11

Бывший полузащитник сборной Испании желает шотландцам успешно преодолеть отборочный турнир ЧМ-2018 и отправиться на Мундиаль в Россию:

«Когда я был маленьким, Шотландия постоянно участвовала в крупных турнирах. Жаль, что они так долго не могут пробиться туда.

Все любят Шотландию. Я бы хотел, чтобы они попали на чемпионат мира 2018 года. Болельщики этой команды и ее игроки очень страстно относятся к игре».