Хави: «Я бы хотел увидеть Шотландию на чемпионате мира в России»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави желает шотландцам успешно преодолеть отборочный турнир ЧМ-2018 и отправиться на Мундиаль в Россию:
«Когда я был маленьким, Шотландия постоянно участвовала в крупных турнирах. Жаль, что они так долго не могут пробиться туда.
Все любят Шотландию. Я бы хотел, чтобы они попали на чемпионат мира 2018 года. Болельщики этой команды и ее игроки очень страстно относятся к игре».
Может быть он хотел сказать: Все любят виски?
Может быть он хотел сказать: Все любят виски?