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Хави: «Я бы хотел увидеть Шотландию на чемпионате мира в России»

09 октября 2016, 22:11

Бывший полузащитник сборной Испании Хави желает шотландцам успешно преодолеть отборочный турнир ЧМ-2018 и отправиться на Мундиаль в Россию:

«Когда я был маленьким, Шотландия постоянно участвовала в крупных турнирах. Жаль, что они так долго не могут пробиться туда.

Все любят Шотландию. Я бы хотел, чтобы они попали на чемпионат мира 2018 года. Болельщики этой команды и ее игроки очень страстно относятся к игре».

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Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
10 октября 2016 в 19:13
Странное такое желание) Вот если бы это сказал, скажем Гаттузо, то да! Рино ведь до Милана как раз и играл за великий Глазго Рейнджерз.
alboro
alboro
10 октября 2016 в 11:32
Спортивный принцип и точка
borsch123
borsch123
10 октября 2016 в 08:21
Пусть лучше Шотландия, Ирландия и Уэльс захватят Англию и депортируют англикосов к америкосам.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
10 октября 2016 в 02:37
вместо британских команд на ЧМ поехали б славные-добрые Исландия, Венгрия, Чехия..Нафиг смотреть на игру в навесы? Кроме Уэльса ничего интересного.
DIDI 23
DIDI 23
10 октября 2016 в 01:42
Хоть бы пиндосы не перенеси ЧМ куда нибудь из России.
зигзаг
зигзаг
10 октября 2016 в 00:07
Жаль, что сам Хави не сыграет на чемпе.
Mamaev
Mamaev
09 октября 2016 в 22:35
Знатно Хави постебал маргарин. От одного его упоминания бомбит)
вхсо 111
вхсо 111
09 октября 2016 в 22:32
Хави походу в Катаре с ума по тихому сходит!) Уже не знает на какую тему загнуть).
4ever Ars
4ever Ars
09 октября 2016 в 22:24
Все любят Шотландию?
Может быть он хотел сказать: Все любят виски?
Радар
Радар
09 октября 2016 в 22:15
с ума чтоли сошел, они и на Евро то не попали.... да и ни одного игрока Шотландии и не вспомнишь сходу
Гость
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