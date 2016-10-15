Кьеллини получил травму на тренировке

1476533211

15 октября 2016, 15:06

«Ювентус» произвел замену в заявке на матч чемпионата Италии с «Удинезе». Восстановившийся к матчу защитник получил новую травму на тренировке перед игрой. Вместо него в заявку включен Леонардо Бонуччи, которому изначально клуб давал свободное время на отдых. Степень серьезности травмы Кьеллини пока не уточняется.