Кьеллини получил травму на тренировке

«Ювентус» произвел замену в заявке на матч чемпионата Италии с «Удинезе». Восстановившийся к матчу защитник Джорджо Кьеллини получил новую травму на тренировке перед игрой. Вместо него в заявку включен Леонардо Бонуччи, которому изначально клуб давал свободное время на отдых. Степень серьезности травмы Кьеллини пока не уточняется.
