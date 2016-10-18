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Ласина Траоре: «Чтобы обыграть „Монако“, придётся много бегать»

18 октября 2016, 11:17
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Нападающий ЦСКА Ласина Траоре считает, что знает ключ к успеху в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». Напомним, что сам форвард выступает за армейцев на правах аренды, а права на него принадлежат как раз монегаскам.

«В первую очередь хотел бы обратить внимание на индивидуальные качества многих футболистов. Практически на каждой позиции у них очень сильные игроки. Если коротко, то скажу так: чтобы обыграть „Монако“, придется много бегать. Я считаю, что настоящий лидер коллектива — Бернарду (Силва прим. ред.). Он очень разнообразен в своей игре, на нем команда часто выезжает».

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Все комментарии
sergey610
sergey610
18 октября 2016 в 21:56
Сетки опустили. Теперь по современному. Хороший стадион.
sergey610
sergey610
18 октября 2016 в 21:42
А что там сетки ( на стадионе). кого они боятся? Мяча? Ну, мы из Краснодара вышлем кирпич -постройте стену.
sergey610
sergey610
18 октября 2016 в 21:36
А я думал, чтобы обыграть Монако - надо много стоять.
Misha78
Misha78
18 октября 2016 в 19:22
Но походу много бегать это не то, что любит делать Траоре.
Krokodilchenko
Krokodilchenko
18 октября 2016 в 18:56
В футбол надо играть, а не бегать, эбонит!
Evgen44
Evgen44
18 октября 2016 в 18:47
Интересно,вот 40 лет не отмечают,а Игорян сегодня откупорит бутылочку шампанского за полночь?))На самом деле,коням успеха с лягушатниками.Траоре сегодня обязан как африканский вол пахать.
Чист
Чист
18 октября 2016 в 18:19
может молодежку выпустить - думаю хуже не будет
Санчо Панса
Санчо Панса
18 октября 2016 в 18:04
Все верно, Ласина! И уж постарайся в предстоящем матче со своим работодателем сыграть как надо и по-возможности не транжирить голевые моменты. Покажи им, что они зря тебя отдали в аренду, пожалуйста)
йинегве
йинегве
18 октября 2016 в 17:50
Чтобы кого-нибудь обыграть надо,как ни странно,голы забивать,а не тупо бегать!удачи,конечно же,коням,но по ходу и тут очередное поражение...
nahan
nahan
18 октября 2016 в 17:47
Придется побегать, старче...
kamelot
kamelot
18 октября 2016 в 17:36
Очередной позор ждёт пенсионеров из ЦСКА и после матчевые комментарии, что ещё не всё потеряно.
Слайш
Слайш
18 октября 2016 в 17:25
Чёрное никчёмное бревно.. Пусть когда французы полетят обратно заберут его с собой.
Pavel1313
Pavel1313
18 октября 2016 в 17:23
Рачина Траоре
Pavel1313
Pavel1313
18 октября 2016 в 17:04
Траоре: "чтобы обыграть Монако нужны ноги"
сакс
сакс
18 октября 2016 в 16:53
Игарь, не слухай ни чего. Рекорд есть рекорд.
сакс
сакс
18 октября 2016 в 16:52
неожиданно да, лассина
makkie
makkie
18 октября 2016 в 16:01
Ласина и бегать - слова-антонимы.
Впрочем, Ласина и игра на втором этаже - тоже антонимы.
Baikal38rus
Baikal38rus
18 октября 2016 в 15:37
Ласина, до матча время ещё есть! Бегай! Бегай, родной!
Тажутин Артур
Тажутин Артур
18 октября 2016 в 15:33
Чтобы обыграть „Монако“, придется много бегать всем игрокам ЦСКА. А Траоре будет посмотреть.
ЮЗИК
ЮЗИК
18 октября 2016 в 14:59
для Ласины походу это главная проблема,буду ржать если он появиться на поле
SuperNils
SuperNils
18 октября 2016 в 14:44
..., но я не буду этого делать".
ПФК ЦСКА Моscow
ПФК ЦСКА Моscow
18 октября 2016 в 14:24
с твоей скоростью только в ЛЧ играть
KONTRASS-67
KONTRASS-67
18 октября 2016 в 14:23
Кто больше бегает тот и побеждает? Своеобразное понимание футбола, но даже так - бегаешь -то ты медленно
самуил кац
самуил кац ответ Казанский (раскрыть)
18 октября 2016 в 14:10
Добавь - " и не пропускать". Но с Гариком не пропускать - нонсенс .
TURBO 84
TURBO 84
18 октября 2016 в 14:08
Надо бегать, надо. Пешком по полю ходить, это не дело. Удачи вам.
112910415
112910415
18 октября 2016 в 13:55
надо бегать с умом
например, удачно убежать в аренду!
Exia
Exia
18 октября 2016 в 13:54
То есть Т раоре с его игрой на этом матче лучше скамейку полирнуть )
Die Roten
Die Roten
18 октября 2016 в 13:42
а что он пешком хотел в лч
Gold vinner
Gold vinner
18 октября 2016 в 13:36
привык пешком ходить ...
Docentusa
Docentusa
18 октября 2016 в 13:33
Бегать надо ВСЕГДА!!!
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