Ласина Траоре: «Чтобы обыграть „Монако“, придётся много бегать»

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18 октября 2016, 11:17

Нападающий ЦСКА считает, что знает ключ к успеху в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». Напомним, что сам форвард выступает за армейцев на правах аренды, а права на него принадлежат как раз монегаскам.

«В первую очередь хотел бы обратить внимание на индивидуальные качества многих футболистов. Практически на каждой позиции у них очень сильные игроки. Если коротко, то скажу так: чтобы обыграть „Монако“, придется много бегать. Я считаю, что настоящий лидер коллектива — Бернарду (Силва прим. ред.). Он очень разнообразен в своей игре, на нем команда часто выезжает».