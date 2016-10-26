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Макси Родригес: «Надеюсь, однажды увижу Месси в футболке „Ньюэллс Олд Бойз“»

26 октября 2016, 14:45

Полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз» Макси Родригес надеется, что форвард «Барселоны» Лионель Месси однажды вернется в аргентинский клуб.

«Я надеюсь, что в один прекрасный день мы увидим Месси в футболке „Ньюэллс Олд Бойз“. Думаю, это произойдет после ЧМ-2018».

В самом клубе также ждут возвращения аргентинца.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
26 октября 2016 в 21:17
Когда Таров в следующий раз доводами напишет,если ты правдив докажешь своими фактами,что Таров лжет.
Если не слелаешь,получается наговариваешь ложь на Тарова.
Или приведи хоть один факт,что Таров наврал,тогда я ему не поверю,если ты это докажешь!
nahan
nahan
26 октября 2016 в 19:33
Месси говорил об этом...
Чемпион Соккера
Чемпион Соккера
26 октября 2016 в 19:10, ред.
Боже мой,я удивляюсь с комментариев глоров-малолеток Реала про великого Лео,до которого им даже в жизни не дорасти,никогда))))))))Детки,это не ваша ветка.Ваша ветка-парта и учебники!Так что [Соблюдайте правила] отсюда в кровать уже)))))))))
Galaxy real way
Galaxy real way
26 октября 2016 в 18:29
Может и вернется.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 октября 2016 в 16:07
Ну это будет еще не скоро! Месси в принципе все нравится в Барселоне и похоже, что он готов навечно остаться в каталонском братстве)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ жменя семечек (комментарий удален) (раскрыть)
26 октября 2016 в 15:47
Таров приводит только правдивые факты
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
26 октября 2016 в 15:24
Тут многие друг другу подражают,если один написал глупость,все за ним повторяют.

Зачем постоянно не серьезно,по детски писать взрослым людям непонятно.
Если шутите хотя бы это подчеркните!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
26 октября 2016 в 15:22
После 36 лет,если Бог пожелает лует там играть,а так борода ему идет и стал с бородой играть лучше.
чубака
чубака
26 октября 2016 в 15:20
после того как они все попадали от одной брошенной в них бутылки,всю Барсу ждут в Ньюэллс Олд Герлз.
DEADP00L
DEADP00L
26 октября 2016 в 15:08, ред.
    311
    311
    26 октября 2016 в 15:00
    Сначала Месси должен стать этим Олд боем)
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