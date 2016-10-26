Макси Родригес: «Надеюсь, однажды увижу Месси в футболке „Ньюэллс Олд Бойз“»

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26 октября 2016, 14:45

Полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз» надеется, что форвард «Барселоны» однажды вернется в аргентинский клуб.

«Я надеюсь, что в один прекрасный день мы увидим Месси в футболке „Ньюэллс Олд Бойз“. Думаю, это произойдет после ЧМ-2018».

В самом клубе также ждут возвращения аргентинца.