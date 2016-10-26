Макси Родригес: «Надеюсь, однажды увижу Месси в футболке „Ньюэллс Олд Бойз“»

Полузащитник «Ньюэллс Олд Бойз» Макси Родригес надеется, что форвард «Барселоны» Лионель Месси однажды вернется в аргентинский клуб.
«Я надеюсь, что в один прекрасный день мы увидим Месси в футболке „Ньюэллс Олд Бойз“. Думаю, это произойдет после ЧМ-2018».
В самом клубе также ждут возвращения аргентинца.
Если не слелаешь,получается наговариваешь ложь на Тарова.
Или приведи хоть один факт,что Таров наврал,тогда я ему не поверю,если ты это докажешь!
Если не слелаешь,получается наговариваешь ложь на Тарова.
Или приведи хоть один факт,что Таров наврал,тогда я ему не поверю,если ты это докажешь!
Зачем постоянно не серьезно,по детски писать взрослым людям непонятно.
Если шутите хотя бы это подчеркните!
Зачем постоянно не серьезно,по детски писать взрослым людям непонятно.
Если шутите хотя бы это подчеркните!