Рейнгольд: «Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого»

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28 октября 2016, 21:23

Бывший игрок «Спартака» недоумевает, почему некоторые болельщики ЦСКА нещадно критикуют главного тренера «армейцев» Леонида Слуцкого. В частности, фанаты вывешивают оскорбительные баннеры в адрес наставника.

«Не понимаю, почему фанаты ЦСКА ополчились на Слуцкого. При чем тут Слуцкий, когда команда забуксовала после того, как выбыли из состава два стержневых игрока – Еременко и Дзагоев. Кем их заменить? Это же ведущие футболисты. Плюс в защите играют пожилые футболисты. Им трудно успевать за быстрыми игроками соперника. Проблем у команды хватает, но и достоинств достаточно. ЦСКА – команда стабильная и дисциплинированная, имеет свой почерк.

ЦСКА при нем три раза становился чемпионом страны. Какой тренер сумеет его так же успешно заменить? „Зенит“ с его денежными мешками менее успешен. Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого».