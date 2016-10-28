Рейнгольд: «Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд недоумевает, почему некоторые болельщики ЦСКА нещадно критикуют главного тренера «армейцев» Леонида Слуцкого. В частности, фанаты вывешивают оскорбительные баннеры в адрес наставника.
«Не понимаю, почему фанаты ЦСКА ополчились на Слуцкого. При чем тут Слуцкий, когда команда забуксовала после того, как выбыли из состава два стержневых игрока – Еременко и Дзагоев. Кем их заменить? Это же ведущие футболисты. Плюс в защите играют пожилые футболисты. Им трудно успевать за быстрыми игроками соперника. Проблем у команды хватает, но и достоинств достаточно. ЦСКА – команда стабильная и дисциплинированная, имеет свой почерк.
ЦСКА при нем три раза становился чемпионом страны. Какой тренер сумеет его так же успешно заменить? „Зенит“ с его денежными мешками менее успешен. Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого».
lв защите играют пожилые футболисты.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/944857.shtml---- А это чья вина-игроков , что они стареют , или тренера , который не ищет им замену молодыми?ЦСКА – команда стабильная и дисциплинированная, имеет свой почерк.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/944857.shtml--- И почерк то какой-то корявый , особенно в еврокубках. А в чём стабильность? Да может 3-4 года назад Слуцкий и был не плох , но сейчас он для ЦСКА-обуза , как говорится нужна свежая кровь ,новая мысль
lв защите играют пожилые футболисты.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/944857.shtml---- А это чья вина-игроков , что они стареют , или тренера , который не ищет им замену молодыми?ЦСКА – команда стабильная и дисциплинированная, имеет свой почерк.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/944857.shtml--- И почерк то какой-то корявый , особенно в еврокубках. А в чём стабильность? Да может 3-4 года назад Слуцкий и был не плох , но сейчас он для ЦСКА-обуза , как говорится нужна свежая кровь ,новая мысль
https://www.youtube.com/watch?v=18AOYvIsS68
Распоясались ,,Люди в чёрном".
Распоясались ,,Люди в чёрном".