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Рейнгольд: «Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого»

28 октября 2016, 21:23

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд недоумевает, почему некоторые болельщики ЦСКА нещадно критикуют главного тренера «армейцев» Леонида Слуцкого. В частности, фанаты вывешивают оскорбительные баннеры в адрес наставника.

«Не понимаю, почему фанаты ЦСКА ополчились на Слуцкого. При чем тут Слуцкий, когда команда забуксовала после того, как выбыли из состава два стержневых игрока – Еременко и Дзагоев. Кем их заменить? Это же ведущие футболисты. Плюс в защите играют пожилые футболисты. Им трудно успевать за быстрыми игроками соперника. Проблем у команды хватает, но и достоинств достаточно. ЦСКА – команда стабильная и дисциплинированная, имеет свой почерк.

ЦСКА при нем три раза становился чемпионом страны. Какой тренер сумеет его так же успешно заменить? „Зенит“ с его денежными мешками менее успешен. Болельщики ЦСКА берега попутали, критикуя Слуцкого».

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
29 октября 2016 в 14:18
Безобразие
Наим Саидов 1
Наим Саидов 1 ответ Лев Ливанов (раскрыть)
29 октября 2016 в 14:05
Как специалист --- он не самый лучший. А тебе пора открыть глаза и посмотреть на вещи реально. Бердыев был лучшим тренером в сезоне 2015 - 2016.
Лев Ливанов
Лев Ливанов ответ Наим Саидов 1 (раскрыть)
29 октября 2016 в 11:15
Уж тебе он точно ничего не должен.
Наим Саидов 1
Наим Саидов 1
29 октября 2016 в 10:24
Слуцкий как мужчина должен был отказаться от звания лучшего тренера России по итогам прошлого чемпионата. Он прекрасно знает кому это звание принадлежало . Нынешняя ситуация в ЦСКА даже не цветочки по сравнению с тем что было с РОСТОВОМ.
daba55
daba55
29 октября 2016 в 09:21
Не адекватное интервью
KONTRASS-67
KONTRASS-67
29 октября 2016 в 09:08, ред.
Рейнгольд похоже сам берега попутал .Что , Слуцкий как и ВВП не подвластен критике ?выбыли из состава два стержневых игрока – Еременко и Дзагоев. -Значит надо иметь четверых , а не двоих. А по Ерёменко вообще , как к допингисту, Слуцкого надо привлекать к ответственности.
lв защите играют пожилые футболисты.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/944857.shtml---- А это чья вина-игроков , что они стареют , или тренера , который не ищет им замену молодыми?ЦСКА – команда стабильная и дисциплинированная, имеет свой почерк.
Подробнее: http://www.soccer.ru/news/944857.shtml--- И почерк то какой-то корявый , особенно в еврокубках. А в чём стабильность? Да может 3-4 года назад Слуцкий и был не плох , но сейчас он для ЦСКА-обуза , как говорится нужна свежая кровь ,новая мысль
Казанский
Казанский ответ Antjnin (комментарий удален) (раскрыть)
29 октября 2016 в 09:04
У них смелости не хватает,что баннер надо посвящать не Слуцкому,а Гинеру,правда же?)))
Koнь
Koнь
29 октября 2016 в 09:01
ТАК И НАДО КОНЯМ!!!
veron19
veron19
29 октября 2016 в 08:57
Из-за Евро этот слуцкий вообще обязан из футбола уйти. Навсегда!
veron-prima
veron-prima
29 октября 2016 в 08:51
Ополчились, потому что всякие клоуны, ВРОДЕ ЭТОГО, пытаются бездарность защищать!
Antjnin
Antjnin ответ Roman Ivashchenko (раскрыть)
29 октября 2016 в 08:51, ред.
Какой провал сборной был на Евро? Вы и правда думали, что этот состав способен стать чемпионами Европы? Тогда вам в Кащенко срочно надо, может ещё смогут помочь.
Казанский
Казанский
29 октября 2016 в 08:48
Следующая встреча Леонида с "людьми в черном" должна проходить так.(по совету Рейнгольда)
•BLACK WOLF•
•BLACK WOLF•
29 октября 2016 в 08:47
Просто людям в черном надоело вечное почетное 4-ое место в ЛЧ.
Vector
Vector
29 октября 2016 в 08:41
По-моему они слишком много кушать
Казанский
Казанский
29 октября 2016 в 08:14
Ой,что сегодня вечером будет....Или Леонида сожрут "люди в черном" или возвеличат до небес на неделю)))Будем ждать,смотреть и удивляться...
mat73
mat73
29 октября 2016 в 08:09
По фене ботает))
Roman Ivashchenko
Roman Ivashchenko
29 октября 2016 в 08:05
Вы книгу его хоть читали? Одно дело Маур или Гварди книги пишут.. Но Биг Мак написал и выпустил книгу до ЧЕ 2016.. Это немного насторожило, а после провала сборной всё стало на свои места.. и рейтинг продажи Майн Кампф тоже... Защитная тактика себя не оправдывает, рано или поздно приходится раздвигать булки..
patra
patra
29 октября 2016 в 07:37
Самого титулованного действующего тренера РПЛ на мыло?...Конявые, если расставаться, так хотя бы по приличней надо быть.
Vladimir808
Vladimir808
29 октября 2016 в 07:29
Всё по делу сказал.
Распоясались ,,Люди в чёрном".
sir_Alex
sir_Alex
29 октября 2016 в 07:19
В натуре!
nahan
nahan
29 октября 2016 в 07:08
Дыма без огня не бывает...
ОлегаТэ
ОлегаТэ
29 октября 2016 в 06:27
Я ллично в последнее время не в восторге от работы Леонида Викторовича, но последняя выходка неадекватов просто запредельна. Пиндуйте на "вираж" - там вас с радостью примут...
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
29 октября 2016 в 03:52
Рейнгольд все по делу сказал ,а вы его старым маразматиком обзываете.
Road to cup
Road to cup ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
29 октября 2016 в 03:19
Потрясающее единство
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Nikon-Мясной (комментарий удален) (раскрыть)
29 октября 2016 в 02:43
Любишь сказки??? Ну, ну!!! Коли 15 лет валяете дурака, то виноват конечно Гинер!!! И вам он заплатил , чтоб АЕКу с Галленом влетели???
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ahmed Ahmedoc (раскрыть)
29 октября 2016 в 02:39
Вполне возможно. Учитывая стабильную нестабильность Локо и Краснодара - вполне реальная задачка!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Зафод Библброкс (раскрыть)
29 октября 2016 в 02:35
Кто ж виноват что вы все такие продажные!!! Что ж с двух метров в семиметровые ворота не попадаете, а попадаете в руку Акинфеева.
Ольга13
Ольга13
29 октября 2016 в 02:29
Лучше не скажешь! )))
mondm
mondm
29 октября 2016 в 02:24
"„Зенит“ с его денежными мешками менее успешен. ...". Нормально так сказал
KAFA2525
KAFA2525
29 октября 2016 в 02:11
У старого давно уже маразмы, с времён его бытности в сипаме…
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