Блинд: «Думаю, Соу больше никогда не забьёт такой гол»

1478294068

05 ноября 2016, 00:14

Защитник «Манчестер Юнайтед» подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

«Это был трудный матч, особенно после первого пропущенного мяча. Думаю, Соу больше никогда в жизни не забьет такой гол. После этого мы пытались бороться и создали несколько моментов, хотя могли создать еще больше.

Что касается второго тайма, то мы начали раскрываться, а это всегда риск получить контратку. Так оно и вышло. МЮ забил слишком поздно, и нам просто не хватило времени на еще один гол».