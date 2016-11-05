Блинд: «Думаю, Соу больше никогда не забьёт такой гол»

05 ноября 2016, 00:14
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд подвел итоги матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фенербахче» (1:2).

«Это был трудный матч, особенно после первого пропущенного мяча. Думаю, Соу больше никогда в жизни не забьет такой гол. После этого мы пытались бороться и создали несколько моментов, хотя могли создать еще больше.

Что касается второго тайма, то мы начали раскрываться, а это всегда риск получить контратку. Так оно и вышло. МЮ забил слишком поздно, и нам просто не хватило времени на еще один гол».

Эдил Талипов
Эдил Талипов
05 ноября 2016 в 15:07
ах ты ненавистник, нет ну сказать надеюсь забьет еще много таких мячей, а я в защите сплоховал, очень хороший гол.
Die Roten
Die Roten
05 ноября 2016 в 13:41
как знать
может и забьет))
Kokbori
Kokbori
05 ноября 2016 в 13:04
После гола мы пытались бороться? Это говорит футболист МЮ против Фенербахче? Позор!
bfd
bfd
05 ноября 2016 в 11:38
Может и не забьёт, ему уже 31 вроде. А так уже назабивался похожих. Успокой пукан.
Selim Yavuz
Selim Yavuz
05 ноября 2016 в 09:17
А может не хватило времени чтобы еще один пропустить?
alboro
alboro
05 ноября 2016 в 08:15
да еще и МЮ
Likov
Likov
05 ноября 2016 в 00:51
СОу:Думаю Блинд играя в МЮ вообще не забьет не один ГОЛ
10-Lil KyAs-10
10-Lil KyAs-10
05 ноября 2016 в 00:41

Кстати говоря, этот гол в ворота МЮ как раз стал тем, который он забил ещё раз..
owl_fake
owl_fake
05 ноября 2016 в 00:38
Одни оправдания.. это у вас хорошо получается, за это и получаете такие бабки.

Забить-то может и не забьëт; гол из разряда "100 раз попробуй - не повторишь".
311
311
05 ноября 2016 в 00:23, ред.
Может забьет, может нет, тебе то что с того? Стояли четыре человека в штрафной, ворон считали!)
Гость
