Германия в гостях разгромила Сан-Марино

12 ноября 2016, 00:38
Сан-МариноЛоготип футбольный клуб Сан-Марино0 : 8Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Германии крупно обыграла Сан-Марино.

Серравалле, стадион «Олимпико»

Сан-Марино – Германия – 0:8 (0:3)
Голы: Хедира 7, Гнабри 9, Хектор 32, Гнабри 58, Хектор 65, Гнабри 76, Стефанелли 82 (автогол), Фолланд 85.

Сан-Марино: Симончини, Витаиоли, Д. Симончини, Чезарини, Берарди, Гасперони, Дзафферани (Бролли 83), Този (Доменикони 59), М. Витаиоли (Хирш 90+1), Палацци, Стефанелли.
Главный тренер: Пьер Анджело Манцароли.

Германия: тер Штеген, Хуммельс, Хектор, Хедира (Горецка 77), Гюндоган, Гетце (Майер 71), Гнабри, Киммих, Хенрикс, Гомес (Фолланд 71), Мюллер.
Главный тренер: Йоахим Лев.

Предупреждение: М. Витаиоли 60.

Судья: Кучин (Казахстан).

Apsny
Apsny ответ Ystavshiy (раскрыть)
12 ноября 2016 в 14:53
И не ОЭА, а ОАЭ, а так-то Саудовской Аравии.
mouzz
mouzz ответ Блоссия (раскрыть)
12 ноября 2016 в 13:53
А нашей сборной впечатлена?))))
амурец
12 ноября 2016 в 13:37
неплохая тренировка для немцев
Эдуард_Анатольевич
12 ноября 2016 в 12:06
Было бы странно если все было наооборот
капустко
12 ноября 2016 в 12:03
Покуражились на славу )
Ystavshiy
12 ноября 2016 в 11:57
Немецкий липовый бомбардир Клозе очень любил забивать таким сборным, забил 5 мячей ОЭА в финальной части, и теперь один из лучших по статистике.
Эдуард_Анатольевич
12 ноября 2016 в 11:57
Сенсация тура
nahan
12 ноября 2016 в 11:40
Гнабри разошелся.
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
12 ноября 2016 в 11:24
Озил играл ? Я его в составе не наблюдал
Евгений Кононенко
12 ноября 2016 в 11:19
даааа...Сан-Марино это точно наш уровень с ними мы бы нормально сыграли...может даже и обыграли бы 2-1
KLINSI
KLINSI ответ Давид Маркович (комментарий удален) (раскрыть)
12 ноября 2016 в 09:52
Было такое дело. Подольски тогда был в ударе.
mat73
12 ноября 2016 в 09:40
Блин, надо было нашим тоже сыграть с Сан-Марино, глядишь тоже выиграли бы!
Alex12357
12 ноября 2016 в 08:58
А вот это действительно-СЕНСАЦИЯ!!!
Блоссия
12 ноября 2016 в 08:36
Заглянула, чтобы уточнить счет. Впечатлена)
Selim Yavuz
12 ноября 2016 в 08:27
Пока Гомес играл в Бешикташе все было у него нормально,ну а теперь и в Вольфсбурге никто,и в сборной
Aidos Ayazov
12 ноября 2016 в 08:24
Что то не прет у Томаса
Юра Сидоров
12 ноября 2016 в 08:05
Чего и стоило ожидать! Игра в одну калитку
Caniggia
12 ноября 2016 в 07:37
Очередное жестокое и форменное изнасилование злой немчурой европейского футбольного карлика. Интересно, а сборная России попыталась бы выиграть у Сан-Марино или героически бы отстаивала почётные для себя 0-0?
КЭТиК
12 ноября 2016 в 07:07
Даже на тренировках немцы напрягаются сильнее
Lyon2009
12 ноября 2016 в 07:07
Ничего удивительного, Сан Марино это не команда а жалкое сборище любителей
Санчо Панса
12 ноября 2016 в 06:40
В свое время немцы и больше забивали Сан-Марино! Да, тогда они забили футбольному карлику 13 безответных мячей) На этот раз только восемь. Но все равно это разгром, как ни крути! Всех неравнодушных к Бундестим с очередной победой на классе:)
_ManKUN_
12 ноября 2016 в 05:52
С ума сойти как неожиданно (ожидаемо)
ballak144
12 ноября 2016 в 02:48
нашим сборникам еще повезло))
Сливки общества
12 ноября 2016 в 02:38
Всё по плану.)
4ever Ars
12 ноября 2016 в 01:50
Как же жаль, что Гнабри ушел...(
Ла Лига рулит
12 ноября 2016 в 01:22
Неожиданно
EAGinLE
12 ноября 2016 в 00:56
Могли бы и поскромней .
95-shishani-95
12 ноября 2016 в 00:47
Гнабри хет-трик, Хектор дубль! С победой бундесмашину, особенно Хедиру и Озила!
Strikers188
12 ноября 2016 в 00:47
Обычный договорняк
