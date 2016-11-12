Германия в гостях разгромила Сан-Марино

12 ноября 2016, 00:38

В матче отбора ЧМ-2018 сборная Германии крупно обыграла Сан-Марино.

Серравалле, стадион «Олимпико»

Сан-Марино – Германия – 0:8 (0:3)

Голы: Хедира 7, Гнабри 9, Хектор 32, Гнабри 58, Хектор 65, Гнабри 76, Стефанелли 82 (автогол), Фолланд 85.

Сан-Марино: Симончини, Витаиоли, Д. Симончини, Чезарини, Берарди, Гасперони, Дзафферани (Бролли 83), Този (Доменикони 59), М. Витаиоли (Хирш 90+1), Палацци, Стефанелли.

Главный тренер: Пьер Анджело Манцароли.

Германия: тер Штеген, Хуммельс, Хектор, Хедира (Горецка 77), Гюндоган, Гетце (Майер 71), Гнабри, Киммих, Хенрикс, Гомес (Фолланд 71), Мюллер.

Главный тренер: Йоахим Лев.

Предупреждение: М. Витаиоли 60.

Судья: Кучин (Казахстан).

