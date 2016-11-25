«Монако» рассчитывает выручить с продажи Лемара не менее 35 млн евро

Полузащитник «Монако» и сборной Франции Тома Лемар, ударно начавший сезон в составе монегасков и успевший приковать к себе внимание «Атлетико», обойдется потенциальному покупателю в кругленькую сумму.
Сообщается, что в «Монако» не намерены отпускать 21-летнего футболиста, забившего в текущей кампании 7 мячей и дважды ассистировавшего партнерам, в другой клуб менее чем за 35 млн евро.
При этом сообщается, что «Атлетико» пытался приобрести игрока еще в августе, предложив за него 20 млн евро, но получил отказ.