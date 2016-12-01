Дзампарини: «Де Зерби — жалкий тренер»

01 декабря 2016, 08:42

Президент «Палермо» считает, что бывший тренер клуба хотел быть уволенным и намеренно выставил резервный состав в матче Кубка Италии против «Специи», который «розово-черные» проиграли по пенальти.

«Жалкий матч. Жалкая команда и тренер. За день до игры я написал Де Зерби сообщение, где указал, что меня не так интересует ближайший матч с „Фиорентиной“ в Серии А, как игра на Кубок Италии. Поединок с клубом „Специа“ был очень важен с психологической точки зрения.

Я попросил Де Зерби выставить основу на эту игру, но вместо этого он выпускает резерв. Я уверен, он сделал это, чтобы его уволили, поэтому я буду добиваться разрыва его контракта за грубое нарушение дисциплины.

Этим жестом он оскорбил не только меня, но и всех болельщиков „Палермо“».