Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2016/2017

Дзампарини: «Де Зерби — жалкий тренер»

01 декабря 2016, 08:42

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини считает, что бывший тренер клуба Роберто Де Зерби хотел быть уволенным и намеренно выставил резервный состав в матче Кубка Италии против «Специи», который «розово-черные» проиграли по пенальти.

«Жалкий матч. Жалкая команда и тренер. За день до игры я написал Де Зерби сообщение, где указал, что меня не так интересует ближайший матч с „Фиорентиной“ в Серии А, как игра на Кубок Италии. Поединок с клубом „Специа“ был очень важен с психологической точки зрения. 

Я попросил Де Зерби выставить основу на эту игру, но вместо этого он выпускает резерв. Я уверен, он сделал это, чтобы его уволили, поэтому я буду добиваться разрыва его контракта за грубое нарушение дисциплины.

Этим жестом он оскорбил не только меня, но и всех болельщиков „Палермо“».

Подписывайся в ВК
Все новости
Киоун: «„Тоттенхэм“ отстаёт от „Арсенала“ на 10 лет»
30 ноября 2016
Энрике: «У „Барселоны“ лучший состав за последние три года, но всё тот же никчёмный тренер»
30 ноября 2016
Абелардо — журналисту: «Ты как ван Гал, от тебя один негатив»
30 ноября 2016
Дзола: «Для меня стало сюрпризом, насколько быстро Конте наладил игру „Челси“»
30 ноября 2016
Ле Тиссье: «Думаю, Гвардиола и Конте до матча согласились бы на ничью»
30 ноября 2016
Уилкинс: «„Челси“ будет непросто на „Этихаде“»
30 ноября 2016
Сортировать
Все комментарии
Aлиса
Aлиса ответ Великий Князь навсегда ушёл в офтоп (комментарий удален) (раскрыть)
01 декабря 2016 в 13:07
Опять ты в течение 10 минут проступаешь 😂 Что такое "птху"?
ДАША Д
ДАША Д
01 декабря 2016 в 12:54
Напоминает Жириновского.
Aлиса
Aлиса ответ Alcaron (раскрыть)
01 декабря 2016 в 12:39
Такого успокоят только 5-9 граммов свинца в лобешник.
Alcaron
Alcaron
01 декабря 2016 в 12:02
Дзампа,успокойся уже.
Сочинский
Сочинский
01 декабря 2016 в 10:06
Дзампа исполняет,в своём духе.
Тренировал бы сам что ли и писал бы себе смски,кого куда ставить на поле?!
Rheinfall
Rheinfall
01 декабря 2016 в 09:54
Дзампарини рекордсмен - президент по числу увольнений тренеров за последние годы)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 