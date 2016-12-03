Арустамян: «ЦСКА никогда не рассматривал кандидатуру Кононова»

03 декабря 2016, 00:50

Телекомментатор Нобель Арустамян в эфире передачи «8-16» заявил, что слухи о том, что в ЦСКА рассматривали кандидатуру экс-рулевого «Краснодара» Олега Кононова в качестве возможной замены Леониду Слуцкому, не имеют под собой никаких оснований:

«В тот день, когда появилась информация об уходе Слуцкого из ЦСКА, в кабинете у гендиректора ЦСКА был Кононов, только не Олег, а директор стадиона, у которого тоже фамилия Кононов. При всем уважении к Олегу Кононову, очень хорошему специалисту, ЦСКА никогда не рассматривал его кандидатуру. Только Гончаренко — вот кто всегда был вариантом, который должен рано или поздно прийти. 

Что касается Слуцкого, то его будущее зависит от итогов личного разговора с Гинером. Если бы была важна только реакция и желание Слуцкого, то отставка случилась бы в начале ноября, когда тренер в первый раз хотел уйти. Но была договоренность, что разговор между Слуцким и руководством клуба отложится. Чем разговор завершился, мы не знаем». 

DAN57
03 декабря 2016 в 13:56
Хитрый армян, как обычно, несёт пургу - пора ему к Васе Уткину на евроспорт..
НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
03 декабря 2016 в 11:26
при виде нобеля вороны-сороки умолкают навсегда
SHMEL
03 декабря 2016 в 10:43
Если придёт Гончаренко,то вернёт Васина в ЦСКА,он сейчас очень хорош .
Ольга13
03 декабря 2016 в 07:07
Ну и хорошо. Есть у Георгиевича плохая привычка - резко клубы покидать/бросать...
Санчо Панса
03 декабря 2016 в 06:38
А вот и зря! Философия Олега Георгиевича вполне подошла бы ЦСКА. Именно Кононов сделал ФК Краснодар одним из самых играющих клубов России! Ладно, Гончаренко тоже неплохой вариант) Поживем и увидим, кто станет новым рулевым армейского клуба.
Leha-ha50
03 декабря 2016 в 05:30
Хорошо что не рассматривал. Не наш тренер!!!
borsch123
03 декабря 2016 в 01:55
Арустамян, а где Бердыев? Почему он ещё не в Спартаке? Ты же обещал!
Верг
03 декабря 2016 в 01:26
    Jeck Denielse
    03 декабря 2016 в 01:22
    хорошо...договорились.......
    Vitalik Malikov
    03 декабря 2016 в 01:17, ред.
      Jeck Denielse
      03 декабря 2016 в 01:11, ред.
        mondm
        03 декабря 2016 в 01:00
        Это не Нобель, это сам Пинкертон)
        Гость
