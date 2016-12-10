Бубнов: «Грош цена тем, кто мыслями в отпуске, а не на поле»

10 декабря 2016, 02:09

Футбольный эксперт подверг критике игроков «Зенита» и «Краснодара», которые могли быть не мотивированы на игры последнего тура группового этапа Лиги Европы, а также отметил гол нападающего «быков» Фёдора Смолова в ворота «Ниццы»:

«Я допускаю тот факт, что некоторые игроки „Зенита“ и „Краснодара“ могли мыслями уже находиться в отпуске еще до последней игры, которая для них ничего не решала. Но я никогда этой отговорки не пойму и не приму. Каждый футболист — профессионал и должен исполнять свои обязанности на высоком уровне вне зависимости от обстоятельств. Раз такое с кем-то случилось — грош им цена.

К тому же задача главного тренера найти мотивацию для футболистов в любой ситуации. „Зенит“ мог выиграть шесть матчей из шести, а „Краснодар“ повез в Ниццу основной состав, что говорит о желании выиграть. Но результат вышел одинаково неудовлетворительным.

Фёдор в очередной раз порадовал, забив шедевральный гол. Обращу внимание лишь на то, что Смолов все сделал зряче — пробил эстетски между ног защитнику и попал в дальний угол. Хотя и вратарь немного потерял позицию, сместившись к ближней штанге».