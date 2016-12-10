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Бубнов: «Грош цена тем, кто мыслями в отпуске, а не на поле»

10 декабря 2016, 02:09

Футбольный эксперт Александр Бубнов подверг критике игроков «Зенита» и «Краснодара», которые могли быть не мотивированы на игры последнего тура группового этапа Лиги Европы, а также отметил гол нападающего «быков» Фёдора Смолова в ворота «Ниццы»:

«Я допускаю тот факт, что некоторые игроки „Зенита“ и „Краснодара“ могли мыслями уже находиться в отпуске еще до последней игры, которая для них ничего не решала. Но я никогда этой отговорки не пойму и не приму. Каждый футболист — профессионал и должен исполнять свои обязанности на высоком уровне вне зависимости от обстоятельств. Раз такое с кем-то случилось — грош им цена.

К тому же задача главного тренера найти мотивацию для футболистов в любой ситуации. „Зенит“ мог выиграть шесть матчей из шести, а „Краснодар“ повез в Ниццу основной состав, что говорит о желании выиграть. Но результат вышел одинаково неудовлетворительным.

Фёдор в очередной раз порадовал, забив шедевральный гол. Обращу внимание лишь на то, что Смолов все сделал зряче — пробил эстетски между ног защитнику и попал в дальний угол. Хотя и вратарь немного потерял позицию, сместившись к ближней штанге».

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VNovgorod
VNovgorod
10 декабря 2016 в 12:42
Наказывать рублем надо..Програли ...платите штраф..во главе с тренером..Тогда забегают..
Ольга13
Ольга13
10 декабря 2016 в 10:40
Грош цена тем, кто в самом начале евролиги мыслями в чемпионате, а не на поле от лица российских клубов!!!
ДСА
ДСА
10 декабря 2016 в 07:26
Один грош = один миллион.
sir_Alex
sir_Alex
10 декабря 2016 в 06:50
Позор таким игрочишкам!)
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