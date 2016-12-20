Долг РФС составляет 337 млн рублей

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о долгах РФС по состоянию на конец года.
«На 2017 год утвержден бюджет, который можно охарактеризовать стабильным. Вы помните, что в 2016 он назывался антикризисным. Этот год мы завершаем с кредиторской задолженностью в 337 млн рублей».
Объем продаж маркетинговых прав составит 1 млрд 422,5 млн рублей (44% общего бюджета), коммерческих прав — 323,4 млн (10%), прав на трансляции — 392,9 млн (12%). Доходы в дни матчей ожидаются на уровне 225 млн рублей (7%), а от лицензирования и сертификации — 62,2 млн рублей (2%). РФС планирует получить от призовых по итогам турниров, проводимых в 2017 году, 135 млн рублей, что составит 4% от бюджета организации.
Сумма целевых поступлений в 2017 году сократится до 702 млн рублей с 1 млрд 516 млн в 2015 году,. Общая доля целевых поступлений сократится с 37,5 до 21%. В ходе пресс-конференции РФС генеральный директор организации Александр Алаев заявил, что в смете бюджета на 2017 год запланирован доход на уровне 3 млрд 263 млн рублей, а планируемая прибыль составит 296,4 млн рублей.
По словам Алаева, финансовый результат 2017 года позволит снизить объем задолженности до 42 млн рублей.
Тут в этом вопросе наших учить этому не надо, сами можем других поучить.
Федуна не любят все мясные, причину ты озвучил, ничего нового!
Другое дело, что по некоторым инсайдам, клубом управляет не Федун, а Алекперов. И он якобы с этого сезона всерьез взялся за команду и выделил приличную сумму на трансферы. Вот и посмотрим.
Я, конечно, как юрист могу на Федуна инфу нарыть, а смысл? Уровень не тот :(
У Мутко же вечно отговорки какие-то находятся.
И РФС он не меньше помогал, хотя бы в части выплаты з/п тому же Каппелло.
Полагаю, контракт с его отступными люди Гинера составляли :)
Предлагаю, взять кредиты и заложить новый стадион цска, всё-равно туда мало кто приходит :)))