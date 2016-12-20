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Долг РФС составляет 337 млн рублей

20 декабря 2016, 15:31

Президент Российского футбольного союза Виталий Мутко рассказал о долгах РФС по состоянию на конец года.

«На 2017 год утвержден бюджет, который можно охарактеризовать стабильным. Вы помните, что в 2016 он назывался антикризисным. Этот год мы завершаем с кредиторской задолженностью в 337 млн рублей».

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socc57
socc57
21 декабря 2016 в 00:09
Расходы Российского футбольного союза на содержание сборных сократятся до 1 млрд 330,6 млн рублей в 2017 году, сообщает организация. В 2015 году объем расходов на эти цели составил 2 млрд 421,5 млн рублей.

Объем продаж маркетинговых прав составит 1 млрд 422,5 млн рублей (44% общего бюджета), коммерческих прав — 323,4 млн (10%), прав на трансляции — 392,9 млн (12%). Доходы в дни матчей ожидаются на уровне 225 млн рублей (7%), а от лицензирования и сертификации — 62,2 млн рублей (2%). РФС планирует получить от призовых по итогам турниров, проводимых в 2017 году, 135 млн рублей, что составит 4% от бюджета организации.

Сумма целевых поступлений в 2017 году сократится до 702 млн рублей с 1 млрд 516 млн в 2015 году,. Общая доля целевых поступлений сократится с 37,5 до 21%. В ходе пресс-конференции РФС генеральный директор организации Александр Алаев заявил, что в смете бюджета на 2017 год запланирован доход на уровне 3 млрд 263 млн рублей, а планируемая прибыль составит 296,4 млн рублей.

По словам Алаева, финансовый результат 2017 года позволит снизить объем задолженности до 42 млн рублей.
mat73
mat73
20 декабря 2016 в 21:13
Так он же вроде клялся-божился, перед перевыборами в РФС, что все долги погашены, что нет никаких долгов. Врет (врал)? Или опять успели набрать?
Адвокат 76
Адвокат 76
20 декабря 2016 в 20:45
Ну это у нас в РФС умеют делать (долги).
Тут в этом вопросе наших учить этому не надо, сами можем других поучить.
Vadik
Vadik
20 декабря 2016 в 19:52
Денег нет, но вы держитесь! Хорошего вам настроения!
denmig
denmig
20 декабря 2016 в 18:27
Пора звонить алишеру! Он ахнет и крикнет в трубу, вспотев- да вы там все /кю-кю-кю/ ли что ли?!
Vector
Vector
20 декабря 2016 в 17:59, ред.
И конечно все сидят без зарплаты... Вы там держитесь.... Здоровья Вам
Санчо Панса
Санчо Панса
20 декабря 2016 в 17:30
Немалые долги, конечно! Впрочем, в России сейчас немногие крупные организации могут похвастаться прибыльным бизнесом. Так что ничего нового)
socc57
socc57
20 декабря 2016 в 16:24
Общая сумма кредиторской задолженности РФС на начало 2014 года равнялась 1 млрд 379 млн рублей , на начало 2015 года - 1 млрд 273 млн рублей , на сентябрь 2015 года - 2 млрд 581 млн рублей , на начало 2016 года - 1 млрд 482 млн рублей.
ДСА
ДСА
20 декабря 2016 в 16:15
И долг это будет расти и расти.
makkie
makkie ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
20 декабря 2016 в 16:11
Какого идеала? Кто тебе об этом сказал?
Федуна не любят все мясные, причину ты озвучил, ничего нового!

Другое дело, что по некоторым инсайдам, клубом управляет не Федун, а Алекперов. И он якобы с этого сезона всерьез взялся за команду и выделил приличную сумму на трансферы. Вот и посмотрим.
Nek35
Nek35
20 декабря 2016 в 16:06
Пусть Мудко оплатит из своего кармана
    makkie
    makkie ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
    20 декабря 2016 в 16:01
    Димочка, дорогой, и что ты мне предлагаешь сделать?
    Я, конечно, как юрист могу на Федуна инфу нарыть, а смысл? Уровень не тот :(
    makkie
    makkie ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
    20 декабря 2016 в 16:00
    Нее, Федун тоже выплачивал, мб не неустойку, а чистую з/п - но выплачивал.
    У Мутко же вечно отговорки какие-то находятся.
    loko7
    loko7
    20 декабря 2016 в 15:59
    Остап Бендер. Большие деньги можно только украсть. А заработать? Заработать Шура можно только геморой.
    makkie
    makkie ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
    20 декабря 2016 в 15:54
    У Федуна, в отличие от Гинера, хотя бы финансы в порядке.
    И РФС он не меньше помогал, хотя бы в части выплаты з/п тому же Каппелло.
    Полагаю, контракт с его отступными люди Гинера составляли :)
    Dominators
    Dominators
    20 декабря 2016 в 15:53
    В январе РФС зарегистрирует 34 футбольных агентов по 10 миллионов ,это 340 миллионов.Отнимаем долг и остается треха на корпоратив.Ура ,товарищи,в Российском футболе все хорошо ,бюджет на 2017 год стабилен..Товарищей ,кто это придумал,можно охарактеризовать как продавцов воздуха.
    makkie
    makkie
    20 декабря 2016 в 15:42
    Символично, учитывая, что в РФС финансами Гинер рулит!

    Предлагаю, взять кредиты и заложить новый стадион цска, всё-равно туда мало кто приходит :)))
    НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
    НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
    20 декабря 2016 в 15:34
    кому должны и главное за что???
    SanitarForest
    SanitarForest
    20 декабря 2016 в 15:34
    на Гинера повесить...будет чуть больше за стадион должен))
    Гость
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