Долг РФС составляет 337 млн рублей

20 декабря 2016, 15:31

Президент Российского футбольного союза рассказал о долгах РФС по состоянию на конец года.

«На 2017 год утвержден бюджет, который можно охарактеризовать стабильным. Вы помните, что в 2016 он назывался антикризисным. Этот год мы завершаем с кредиторской задолженностью в 337 млн рублей».