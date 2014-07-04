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Станкович вошел в тренерский штаб «Удинезе»

04 июля 2014, 21:42
 Бывший игрок «Интера» Деян Станкович стал помощником главного тренера «Удинезе» Андреа Страмаччони.

«Я очень рад тому, что присоединился к „Удинезе“ и начинаю здесь новый этап своей карьеры. В первую очередь хотелось бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность учиться и передавать свой опыт молодому поколению, которое хочет проявить себя.

Хочу также поблагодарить тренера Страмаччони за оказанное доверие. Наше взаимопонимание было очень хорошим с первого дня совместной работы в „Интере“, мы действительно понимали друг друга с полуслова. Мне нравятся его идеи и взгляды на футбол, и я надеюсь, что смогу помочь этому специалисту», — заявил Станкович.
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