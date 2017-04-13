Бензема: «Хорошая форма? Да, я сбросил 5 кг»
Сегодня, 10:54 | Источник: As.com | Редакция: Роман Мельник
После победного матча с «Баварией» журналист отметил хорошую форму форварда «Реала» Карима Бензема, на что француз ответил: «Да, я потерял пять кг веса». Также игрок отметил, что намерен надолго остаться в «Реале»:
«Мы добились важной победы, играя с очень сильной командой. У них отличный голкипер, но мы постараемся доставить ему проблем дома.
Мое сердце - в Мадриде. Я собираюсь закончить карьеру в „Реале“ и помогать клубу столько, сколько смогу».
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Звучит как угроза!!)))))
Звучит как угроза!!)))))
Главное смыть незабудь
и к окулисту сходить.
Деградирует француз аж слов нет.
Не понимаю, почему Бензема постоянно выпускают в основе.
Звучит как угроза!!)))))
ыы
утро прошло не зря)