Райкард претендует на пост главного тренера сборной Тайланда
Сегодня, 17:29 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Федерация футбола Тайланда продолжает поиски идеального тренера для национальной команды.
Напомним, что среди кандидатов на тренерское кресло сборной Тайланда называлась фамилия экс-наставника «Лестера» Клаудио Раньери и бывшего рулевого сборной Аргентины Алехандро Сабельи.
Накануне стало известно, что в данной работе также заинтересован голландский специалист Франк Райкард, который лично откликнулся на вакансию.
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