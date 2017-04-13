Райкард претендует на пост главного тренера сборной Тайланда

Федерация футбола Тайланда продолжает поиски идеального тренера для национальной команды.

Напомним, что среди кандидатов на тренерское кресло сборной Тайланда называлась фамилия экс-наставника «Лестера» Клаудио Раньери и бывшего рулевого сборной Аргентины Алехандро Сабельи.

Накануне стало известно, что в данной работе также заинтересован голландский специалист Франк Райкард, который лично откликнулся на вакансию.