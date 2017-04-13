Рейтинг@Mail.ru

Райкард претендует на пост главного тренера сборной Тайланда

Соккер.Ру // Отбор ЧМ-2018. Азия, Заграница: тренеры, Тайланд, Райкард Франк
Сегодня, 17:29 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Федерация футбола Тайланда продолжает поиски идеального тренера для национальной команды.

Напомним, что среди кандидатов на тренерское кресло сборной Тайланда называлась фамилия экс-наставника «Лестера» Клаудио Раньери и бывшего рулевого сборной Аргентины Алехандро Сабельи.

Накануне стало известно, что в данной работе также заинтересован голландский специалист Франк Райкард, который лично откликнулся на вакансию.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 18:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:08 Официально Сборную Алжира возглавил бывший тренер «Гранады» 2
06:32 Симеоне: «Гризманн – невероятный игрок. Даже не знаю, какая у него позиция на поле» 7
04:13 Жардим: «Думаю, Мбаппе достигнет высокого уровня» 0
03:21 Шекспир: «Пройти „Атлетико“ будет крайне тяжело, но „Лестер“ очень хорош дома» 4
03:00 Анчелотти: «Роналду решил исход сегодняшнего матча» 7
02:41 Симеоне: «„Лестер“ очень силён на своём поле, „Атлетико“ будет тяжело» 13
02:09 Зидан: «Роналду расстроен тем, что не смог забить ещё» 10
Вчера
23:28 Слухи Сержиу Консейсау может сменить Симоне Индзаги на посту главного тренера «Лацио» 6
17:55 Официально «Севилья»: «Переговоры между Ассоциацией футбола Аргентины и Сампаоли неприемлемы» 6
14:47 Слухи Вальверде - главный кандидат на пост наставника «Барселоны» 10
все материалы по этой теме
Турниры