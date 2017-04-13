Сборную Алжира возглавил бывший тренер «Гранады»
Сегодня, 15:08 | Источник: Faf.dz | Редакция: Роман Мельник
Официальный сайт федерации футбола Алжира сообщил о назначении на должность наставника сборной Лукаса Алькараса, который несколько дней назад покинул пост главного тренера «Гранады». В послужном списке специалиста множество клубов Сегунды, но на высшем уровне испанского футбола он так и не смог закрепиться.
Ранее на должность главного тренера сборной Алжира претендовал Хоакин Капаррос, работавший с «Депортиво», «Севильей», «Атлетиком» и «Вильярреалом», но с ним не смогли договориться.
В нынешнем отборе на чемпионат мира-2018 Алжир провел два матча, в которых смог заработать лишь одно очко.
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