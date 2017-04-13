Гвардиола: «Компани входит в мои планы на следующий сезон»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что клуб не намерен расставаться с защитником Венсаном Компани грядущим летом:

«Сможет ли Компани когда-либо играть по два матча в неделю? Надеюсь, что в будущем сможет. Он способен на это.

Он не играл с „Халлом“, потому что испытывал кое-какие проблемы после поединка с „Челси“. Мы не хотели рисковать его здоровьем. Он сможет принять участие в следующей встрече.

Входит ли Компани в мои планы на следующий сезон? Да, у него действующий контракт с клубом».