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Гвардиола: «Компани входит в мои планы на следующий сезон»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Манчестер Сити, Гвардиола Хосеп , Компани Венсан
Сегодня, 18:12 | Источник: Belfasttelegraph.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал понять, что клуб не намерен расставаться с защитником Венсаном Компани грядущим летом:

«Сможет ли Компани когда-либо играть по два матча в неделю? Надеюсь, что в будущем сможет. Он способен на это.

Он не играл с „Халлом“, потому что испытывал кое-какие проблемы после поединка с „Челси“. Мы не хотели рисковать его здоровьем. Он сможет принять участие в следующей встрече.

Входит ли Компани в мои планы на следующий сезон? Да, у него действующий контракт с клубом».

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