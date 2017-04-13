Владелец «Милана»: «Мы вернем легендарный клуб в элиту мирового футбола»

Новый владелец «Милана» Йонгхонг Ли благодарит Сильвио Берлускони за успешно завершенную сделку и обещает поклонникам, что вернет легендарную команду в элиту мирового футбола:

«Хочу поблагодарить Берлускони и Fininvest за доверие, а всех фанатов „россонери“ по всему миру за терпение.

„Милан“ - клуб c величественной историей. Мы приняли ключевое решение на пути к возрождению клуба и обещаем, что шаг за шагом приведем эту легендарную команду обратно - в элиту мирового футбола».