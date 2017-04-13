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Владелец «Милана»: «Мы вернем легендарный клуб в элиту мирового футбола»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Милан
Сегодня, 16:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник

Новый владелец «Милана» Йонгхонг Ли благодарит Сильвио Берлускони за успешно завершенную сделку и обещает поклонникам, что вернет легендарную команду в элиту мирового футбола: 

«Хочу поблагодарить Берлускони и Fininvest за доверие, а всех фанатов „россонери“ по всему миру за терпение.

„Милан“ - клуб c величественной историей. Мы приняли ключевое решение на пути к возрождению клуба и обещаем, что шаг за шагом приведем эту легендарную команду обратно - в элиту мирового футбола».

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