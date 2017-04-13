Владелец «Милана»: «Мы вернем легендарный клуб в элиту мирового футбола»
Сегодня, 16:52 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Новый владелец «Милана» Йонгхонг Ли благодарит Сильвио Берлускони за успешно завершенную сделку и обещает поклонникам, что вернет легендарную команду в элиту мирового футбола:
«Хочу поблагодарить Берлускони и Fininvest за доверие, а всех фанатов „россонери“ по всему миру за терпение.
„Милан“ - клуб c величественной историей. Мы приняли ключевое решение на пути к возрождению клуба и обещаем, что шаг за шагом приведем эту легендарную команду обратно - в элиту мирового футбола».
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это как интер все пытаются шаг за шагом вернуть. еще болелам ждать и ждать)