Клопп подтвердил назначение Джеррарда на должность тренера молодежной команды
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Джеррард Стивен, Клопп Юрген
Сегодня, 16:28 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Журналисты спросили главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, действительно ли 36-летний Стивен Джеррард возглавит молодежную команду до 18 лет:
«Пока что официально ничего объявить не могу, но... да, вероятно так и будет. Сейчас он приносит большую пользу клубной академии, полностью погружаясь в процесс. Ему это по-настоящему нравится.
Да, в следующем сезоне Джеррард станет тренером молодежной команды. Но какой именно - мы скажем, когда придет время».
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