Клопп подтвердил назначение Джеррарда на должность тренера молодежной команды

Журналисты спросили главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, действительно ли 36-летний Стивен Джеррард возглавит молодежную команду до 18 лет:

«Пока что официально ничего объявить не могу, но... да, вероятно так и будет. Сейчас он приносит большую пользу клубной академии, полностью погружаясь в процесс. Ему это по-настоящему нравится.

Да, в следующем сезоне Джеррард станет тренером молодежной команды. Но какой именно - мы скажем, когда придет время».