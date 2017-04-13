Ибрагимович: «Я не Король, я Бог!»

Бенджамин Стамбули - бывший одноклубник Златана Ибрагимовича по ПСЖ, рассказал свою любимую историю с участием шведа:

«Мы проходили физиопроцедуры, нам делали массаж. В кабинете был включен телевизор. В то время Златан был травмирован, но ожидалось, что он сможет сыграть в следующем матче.

Внезапно на экране появился заголовок „Златан, возвращение Короля“. Ибрагимович попросил меня перевести написанное. Хотя я уверен, он и так знал, что там было написано. Я перевел, а он сказал мне: „Бенджи, что за чертовщина? Я не Король, я Бог!“. И мы оба рассмеялись.

Он как будто играет в игру с окружающим миром. Даже когда вы знаете его, Златан все равно окружен какой-то загадочностью».