Бензема: «Я так и не дождался звонка от Дешама»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал в национальную команду форварда «Реала» Карима Бензема, чем вызвал серьезное возмущение игрока. Однако нападающий не опускает руки и считает, что ему надо доказывать свою состоятельность в матчах за мадридский клуб:

«Я так и не дождался звонка от Дешама. Что ж, буду продолжать свою работу в Мадриде, конец сезона выдался захватывающим, впереди предстоят большие матчи. В моих силах приносить клубу пользу».

Напомним, 12 апреля в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» на выезде обыграл «Баварию» со счетом 2:1.