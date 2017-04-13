Бензема: «Я так и не дождался звонка от Дешама»
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Франция, Бензема Карим, Дешам Дидье
Сегодня, 14:19 | Источник: Goal.com | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не вызвал в национальную команду форварда «Реала» Карима Бензема, чем вызвал серьезное возмущение игрока. Однако нападающий не опускает руки и считает, что ему надо доказывать свою состоятельность в матчах за мадридский клуб:
«Я так и не дождался звонка от Дешама. Что ж, буду продолжать свою работу в Мадриде, конец сезона выдался захватывающим, впереди предстоят большие матчи. В моих силах приносить клубу пользу».
Напомним, 12 апреля в рамках первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Реал» на выезде обыграл «Баварию» со счетом 2:1.
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Вот только и в этом сравнении Бенз нынче проигрывает. Так-то два палена, но Жиру хотя бы на втором этаже неплох.
А вообще, реально, зачем Демашу в сборной ещё один "Водонос"?