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Дрогба: «Считаю Лукаку своим младшим братом»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Челси, Эвертон, Дрогба Дидье, Лукаку Ромелу
Сегодня, 14:44 | Источник: Skysports.com | Редакция: Роман Мельник

Бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба считает, что нападающему «Эвертона» Ромелу Лукаку, который набрал прекрасную игровую форму, следует вернуться в лондонский клуб:

«Если он вернется в „Челси“, это будет замечательно для клуба. Он уже знает всю внутреннюю кухню и, думаю, хочет доказать, что способен достигнуть успеха и здесь. У него просто не было возможности.

„Челси“ стал его домом еще в молодом возрасте, так почему нет? Лукаку хочет быть лучшим и по-настоящему стремится к тому, чтобы стать лучшим.

Я всегда его подталкиваю. Когда он забивает гол, я жду от него второго. Мы в очень хороших взаимоотношениях. Я считаю его своим младшим братом, он отличный парень и отличный футболист».

Ромелу Лукаку продолжает лидировать в списке бомбардиров английского чемпионата, забив 21 гол. Бельгийца также признали игроком месяца в АПЛ. 

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