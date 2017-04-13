Рейтинг@Mail.ru

Роналду: «Спасибо „Реалу“ за возможность построить здесь такую замечательную карьеру»

Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Реал, Роналду Криштиану
Вчера, 21:56 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от установленного им достижения - португалец стал первым игроком, кому удалось отличиться 100 раз в еврокубках:

«Это огромная честь - забить 100 мячей в еврокубках. Вчера был особенный день - мы одержали очень важную победу. Я очень доволен. Хочу поблагодарить „Реал“ за возможность построить здесь такую замечательную карьеру, а также моих одноклубников. Спасибо клубу, партнерам по команде и болельщикам.

Когда я забивал в Лиге чемпионов свои первые мячи, то и подумать не мог, что доберусь до этой отметки. Для меня это честь, ведь очень сложно достичь такой цифры. Я безумно счастлив».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 06:39
ответ пользователю дяденька Онуфрий (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 03:45
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 00:32
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 00:14
ответ пользователю Особо ОпасеН (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 00:07
ответ пользователю da da da (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  2
Сегодня 00:00
ответ пользователю дяденька Онуфрий (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:56
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 23:52
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:47, редактировал 13.04.2017, 23:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 23:45
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:43
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 23:26
, чтобы видеть комментарии
  1
Вчера 23:20
, чтобы видеть комментарии
  7
Вчера 22:57
, чтобы видеть комментарии
  6
Вчера 22:48, редактировал 13.04.2017, 22:56
ответ пользователю Agamaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Вчера 22:26
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:15
ответ пользователю дяденька Онуфрий (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:14
ответ пользователю СайфуЛлаh (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 22:13
, чтобы видеть комментарии
  10
Вчера 22:12
Показать
Немного троллинга
  0
Вчера 22:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Вчера 22:08
, чтобы видеть комментарии
  6
Вчера 22:02
, чтобы видеть комментарии
  14
Вчера 22:02
, чтобы видеть комментарии
  7
Вчера 22:01
, чтобы видеть комментарии
  11
Вчера 22:01, редактировал 13.04.2017, 22:01
, чтобы видеть комментарии
  35
Вчера 21:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Вчера 21:58
, чтобы видеть комментарии
  28
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
01:02 Кэррик: «МЮ стал чувствовать себя слишком комфортно, за что и поплатился» 0
00:51 Моуриньо: «Мы должны уметь снимать вопросы о победителе, „убивать“ матчи» 6
Вчера
23:34 Торрес: «Джеррард - лучший игрок, с которым мне когда-либо доводилось играть» 15
22:59 Торрес: «„Атлетико“ - одна из самых уважаемых команд Европы, Гризманну нет смысла уходить» 7
22:34 Пюэль: «Гвардиола изменил футбол» 11
22:09 Ибрагимович: «Лига Европы стала Лигой чемпионов, как только я принял в ней участие» 43
21:43 Барези: «Уверен, Берлускони всё оценил и выбрал правильный момент для продажи „Милана“» 1
20:00 Берлускони: «„Милан“ требует больших вложений, и я больше не мог себе этого позволить» 2
19:45 Дибала: «Месси - закрытый человек. У нас с ним не лучшие отношения» 52
18:24 Рамос: «Я бы хотел быть тренером в будущем» 12
все материалы по этой теме
Турниры