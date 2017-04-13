Роналду: «Спасибо „Реалу“ за возможность построить здесь такую замечательную карьеру»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от установленного им достижения - португалец стал первым игроком, кому удалось отличиться 100 раз в еврокубках:

«Это огромная честь - забить 100 мячей в еврокубках. Вчера был особенный день - мы одержали очень важную победу. Я очень доволен. Хочу поблагодарить „Реал“ за возможность построить здесь такую замечательную карьеру, а также моих одноклубников. Спасибо клубу, партнерам по команде и болельщикам.

Когда я забивал в Лиге чемпионов свои первые мячи, то и подумать не мог, что доберусь до этой отметки. Для меня это честь, ведь очень сложно достичь такой цифры. Я безумно счастлив».