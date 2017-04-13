Роналду: «Спасибо „Реалу“ за возможность построить здесь такую замечательную карьеру»
Вчера, 21:56 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от установленного им достижения - португалец стал первым игроком, кому удалось отличиться 100 раз в еврокубках:
«Это огромная честь - забить 100 мячей в еврокубках. Вчера был особенный день - мы одержали очень важную победу. Я очень доволен. Хочу поблагодарить „Реал“ за возможность построить здесь такую замечательную карьеру, а также моих одноклубников. Спасибо клубу, партнерам по команде и болельщикам.
Когда я забивал в Лиге чемпионов свои первые мячи, то и подумать не мог, что доберусь до этой отметки. Для меня это честь, ведь очень сложно достичь такой цифры. Я безумно счастлив».
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го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком»
стал первым футболистом, которому покорилась отметка
в 100 голов в международных клубных турнирах.
Напомним, встреча проходила в Глазго на стадионе
«Селтик Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу
сине-гранатовых.
Месси в этом матче оформил дубль, забив свои 99-й и
100-й голы за «Барселону» в международных клубных
соревнованиях. Из этих 100 голов 92 он забил в Лиге
чемпионов, 5 — в матчах клубного чемпионата мира и 3 —
в Суперкубке Европы. В общей сложности аргентинец
провёл 119 игр, сообщает Pasion Futbol.
Ближайшим преследователем Месси является
португальский нападающий Криштиану Роналду, на счету
которого 99 голов в международных клубных турнирах за
лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и
мадридский «Реал».
Кто первый?
И тебе Спасибо Рон...за подаренные за эти годы эмоции и победы в составе Реала...!
Это никогда не забудется....!
Удачи тебе Криштиану...я очень надеюсь, что ты еще долго будеш радовать своей игрой всех болельщиков Реала и закончишь карьеру в нашем клубе...!!!
а так ведь всю карьеру в тени то КаКа то Иньесты,то Месси,Хави и Пирло,то Вильи/Торреса, Анри наконец то.
Приятно читать, что не забывает благодарить с кем бок о бок достигал этот результат ну и конечно болельщиков)
Пока есть время еще его улучшить)
Удачи КриРо и Реалу!