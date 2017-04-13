Берлускони: «„Милан“ требует больших вложений, и я больше не мог себе этого позволить»

Теперь уже бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал продажу клуба китайским инвесторам:

«Сегодня я покидаю пост президента „Милана“, где провел более 30 лет.

Это тяжелый и эмоциональный для меня момент, но я знаю, что в современных реалиях, чтобы бороться за самые высокие места, клуб требует больших вложений, чего отдельная семья себе больше не может позволить.

Я никогда не забуду тех эмоций, которые нам подарил „Милан“. Я никогда не забуду тех людей, которые помогли мне быть у руля клуба, который выиграл такое большое количество трофеев. Я продолжу оставаться болельщиком „Милана“, мой отец еще в детстве привил мне любовь к этой команде.

Новым владельцам я от всего сердца желаю достичь даже больших успехов. Спасибо всем».