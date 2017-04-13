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Берлускони: «„Милан“ требует больших вложений, и я больше не мог себе этого позволить»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Берлускони Сильвио
Вчера, 20:00 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Теперь уже бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони прокомментировал продажу клуба китайским инвесторам:

«Сегодня я покидаю пост президента „Милана“, где провел более 30 лет.

Это тяжелый и эмоциональный для меня момент, но я знаю, что в современных реалиях, чтобы бороться за самые высокие места, клуб требует больших вложений, чего отдельная семья себе больше не может позволить.

Я никогда не забуду тех эмоций, которые нам подарил „Милан“. Я никогда не забуду тех людей, которые помогли мне быть у руля клуба, который выиграл такое большое количество трофеев. Я продолжу оставаться болельщиком „Милана“, мой отец еще в детстве привил мне любовь к этой команде.

Новым владельцам я от всего сердца желаю достичь даже больших успехов. Спасибо всем».

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