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Барези: «Уверен, Берлускони всё оценил и выбрал правильный момент для продажи „Милана“»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Милан, Барези Франко, Берлускони Сильвио
Вчера, 21:43 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Легендарный защитник «Милана» Франко Барези прокомментировал продажу клуба китайским инвесторам:

«Есть ощущение грусти, ведь это конец особенной эпохи. Вместе с Берлускони я пережил гораздо больше счастливых моментов, чем горьких.

Нужно смотреть в будущее. Да, это грустно, но я уверен, что Берлускони все оценил и принял решение о продаже клуба в правильный момент.

Берлускони был инноватором, он вывел „Милан“ на мировой уровень. Такой эры может больше никогда не быть.

Лично я всегда буду благодарен ему, ведь он так много дал этому клубу. Будет сложно вновь найти такого президента. Надеюсь, что новые владельцы „Милана“ вернут клуб на ведущие позиции в Италии и Европе».

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