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Дибала: «Месси - закрытый человек. У нас с ним не лучшие отношения»

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Барселона, Аргентина, Дибала Пауло, Месси Лионель
Вчера, 19:45 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, накануне продливший контракт с «бьянконери» дал понять, что он практически не общается с Лионелем Месси - своим партнером по сборной Аргентины:

«Говорил ли мне Месси, что я буду его наследником? Нет, никогда. Но он не слишком общителен.

Он закрытый человек. У нас не лучшие отношения».

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