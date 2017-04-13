Дибала: «Месси - закрытый человек. У нас с ним не лучшие отношения»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: мнение, Ювентус, Барселона, Аргентина, Дибала Пауло, Месси Лионель
Вчера, 19:45 | Источник: Mirror.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, накануне продливший контракт с «бьянконери» дал понять, что он практически не общается с Лионелем Месси - своим партнером по сборной Аргентины:
«Говорил ли мне Месси, что я буду его наследником? Нет, никогда. Но он не слишком общителен.
Он закрытый человек. У нас не лучшие отношения».
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Вчера
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Да и как человек, про него уже давно все знают...эта та еще 7нида...!
Хотя руководство Барселоны и сб.Аргентины сами виноваты в этом...что разбаловали Месси!
Да и как человек, про него уже давно все знают...эта та еще 7нида...!
Хотя руководство Барселоны и сб.Аргентины сами виноваты в этом...что разбаловали Месси!
Не надо лезть в душу Пауло.
Леонель - Классный футболист!!!
Так сборная Аргентины, это же не Дом-2!!!
Обычные рабочие отношения.
(Из описания в западноевропейских сказаниях)
Ваш идол просто стал злобным карликом....
Сегодня 16:55, редактировал Сегодня 17:42
Он просто ставит себя выше других...позволяет себе то, чего не могут позволить себе его партнеры....!
Да и как человек, про него уже давно все знают...эта та еще 7нида...!
Хотя руководство Барселоны и сб.Аргентины сами виноваты в этом...что разбаловали Месси!
Ответ Караул! Игнор
10
плюс тебе за вот это поставить ? Ты сам видешь что ты пишешь хоть.)) Школллоло у тебя много прыти я вижу.
Тут скорее всего сейчас пишут одни школьники.