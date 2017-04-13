Дибала: «Месси - закрытый человек. У нас с ним не лучшие отношения»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, накануне продливший контракт с «бьянконери» дал понять, что он практически не общается с Лионелем Месси - своим партнером по сборной Аргентины:

«Говорил ли мне Месси, что я буду его наследником? Нет, никогда. Но он не слишком общителен.

Он закрытый человек. У нас не лучшие отношения».