Помимо Мбаппе «Интер» хочет переманить из «Монако» Бернарду Силву и Жардима
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Монако, Мбаппе Килиан, Силва Бернарду, Жардим Леонарду , Бернардески Федерико, Берарди Доменико
Сегодня, 06:39 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Миланский «Интер» всерьёз настроен приобрести двух молодых звёзд «Монако» — полузащитника Бернарду Силву и нападающего Килиана Мбаппе. По информации источника, «нерадзурри» также заинтересованы в том, чтобы пригласить главного тренера французского клуба Леонарду Жардима, чья команда до сих пор претендует на победу в трёх турнирах.
Также отмечается, что в трансферном списке миланского клуба числятся полузащитники Федерико Бернардески (Фиорентина) и Доменико Берарди (Сассуоло).
Напомним, вчера появилась информация, что «Интер» собирается предложить за 18-летнего Мбаппе около € 70 млн.
Другие материалы по теме:
06:16 Слухи Паулиньо заинтересовал «Барселону» и «Баварию» 1
04:38 Слухи Маскерано, Матьё и Туран летом покинут «Барселону» 6
01:53 Слухи Колашинац продолжит карьеру в «Арсенале» 3
Вчера
10:57 Слухи «Интер» предложит за Мбаппе €70 млн 10
13 апреля 2017
20:32 Слухи «Вест Хэм» нацелился на форварда «Кельна» Модесте 0
12 апреля 2017
21:13 Слухи «Рома» поспорит с «Севильей» за Хесуса Наваса 1
Или войдите через