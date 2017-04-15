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Помимо Мбаппе «Интер» хочет переманить из «Монако» Бернарду Силву и Жардима

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Монако, Мбаппе Килиан, Силва Бернарду, Жардим Леонарду , Бернардески Федерико, Берарди Доменико
Сегодня, 06:39 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Миланский «Интер» всерьёз настроен приобрести двух молодых звёзд «Монако» — полузащитника Бернарду Силву и нападающего Килиана Мбаппе. По информации источника, «нерадзурри» также заинтересованы в том, чтобы пригласить главного тренера французского клуба Леонарду Жардима, чья команда до сих пор претендует на победу в трёх турнирах.

Также отмечается, что в трансферном списке миланского клуба числятся полузащитники Федерико Бернардески (Фиорентина) и Доменико Берарди (Сассуоло).

Напомним, вчера появилась информация, что «Интер» собирается предложить за 18-летнего Мбаппе около € 70 млн.

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